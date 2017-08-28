Tan Oral, vefat eden yazar Muzaffer İzgü'yü yazdı ve çizdi

Mizah yazarı Muzaffer İzgü dün hayata veda etti.

O çağdaş Türk mizah yazınının zirvelerinden biriydi.

Rahatsızlığını duymuş, 22 Ağustos’da bir mektupla,

ona eski bir dostu olarak ses vermek istemiştim.

Bekir Yurdakul, aşağıdaki mektubumu ulaştırdı

kendisine. Neşe ve hüzün dolu sayısız kitabın

yazarı İzgü’ye sevgi ve saygılar…

“Sevgili Muzaffer İzgü. Nasılsın?

Bu dijital dünya, sanki hepimizi vefasız mı,

hayırsız mı yaptı ne? Daha az görüşür olduk.

Daha da fenası, hiç görüşemez olduk, ne diyeyim?

Ama adın dilimizde, izin gönlümüzde her zaman.

Bununla yetinmek de ne ola? Uzaktayım, yine de

biliyorum, sen de bilirsin neşemizi, tasamızı,

muhabbetimizi nasıl getirdik bu günlere kadar…

Selam ve sevgilerimi gönderiyorum sana…

Seni hasretle kucaklıyorum, kadim dostum.

Sen yazdıkça kitaplar dolusu kahkaha ve

gözyaşı ile, çizerek sana yetişmeye çalışan,

kardeşin… tan “