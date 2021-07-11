Hırsızlık, doğal ihtiyaçların doğal bir tavırla giderilmesi, gibi tanımlanabilir. Bu tarif okuyucuyu irkiltecektir. Çünkü hırsızlık ancak ciddi ve sürekli önlemlerle engellenebiliyor. Şöyle yaşadığınız kente bir göz atın, bütün kapılar kilitli, birinci kat pencereleri demir parmaklıklı, nakit paralar muhkem kasalarda saklı vb. Demek ki bu iş çok yaygın, şakaya gelir yanı yok.

Buna karşın yine de, ihtiyaç duyulan değerler nerede bulunuyorsa, gidip oradan alanlar çıkıyor, bu doğal. Kıyamet kopartan ise, duyulan ihtiyaçtan çok daha fazlasını, başkalarının kullanımından çekip almak şeklinde olandır.

Hırsızlık diye bir eylemi bu kadar doğal kabul etmek nasıl olur ki? Hırsızlık insanların yarattığı soyut bir isimlendirme. Sahiplenme ve esirgeme gibi, yine soyut, ama kabul görmüş, değerlerin zedelenmesidir. Bu iki kavram, aslında bir anlaşma, bir sözleşmedir. Şöyle ki; Bu değerler benim kullanımımdadır, isteğime bağlıdır, ilerde kullanmak üzere saklıyabilirim de, kilit altında tutabilirim de, kimseye koklatmam da, anlamındadır.

Yazının girişinde açıklanmayan, eksik kalan ise, esirgenen değerlerin nasıl sahiplenildiği konusudur. Rahatlıkla şu söylenebilir, sözleşmeyle korunan bu değerler, yine aynı yollardan elde edilmiştir. Yok, para ile satın alınmıştır gibi, itirazlar olacaktır. Para da güvene dayalı, imzalı bir senet, bir banka notu değil midir? Üzerinde kime ait olduğu bilgisi bulunmaz, kolayca el değiştirebilir. Kimin elindeyse onundur. Bu demektir ki çok kolay elde edilir.

İşte şimdi, konumuz bunlar olacak!..

Para kazanmak çok kolaydır. Elde etme yolları da çoktur. Buna karşılık;

Çok parayı harcamak hiç kolay değildir. Kültürel birikim ile çok ilişkilidir.

Para elde etmenin en kabul gören biçimi, Çalışmaktır, yani Emek ve Zaman satmak olmalıdır. Çalışmanın da iki türlü karşılığı bulunur, Maaş yada Ücret.

Şimdi diğerlerine geçelim, ama bu mantıklı ve etik bir sıralama olmayacak, evet;

Maaş, Ücret

Fazla mesai

İkramiye

Emeklilik

Avans, borç

Çift maaş ve daha fazlası

Faiz, kâr payı

Hisse senedi

Mala çökmek

Ticaret, alım satım

Banka açmak, banka soymak

Rüşvet, hediye kabulü

Kira geliri

Telif ücreti

Yarışma ödülü,

Hibe, yardım alma

Bahşiş, bayram harçlığı

Hamut

Parsa

Miras

Baba parası

Piyango

Kumar

Müzayede

Çalmak, kap kaç

Soygun, gasp, yağma

Yankesicilik

Dolandırıcılık

Kalpazanlık

Kaçakçılık

Uyuşturucu ticareti

Sahtekârlık

Şantaj

Vergi kaçırmak

Dilencilik, sadaka

Yerde, takside, eski ceket cebinde para bulmak

Pazarlık yapma, taksit, indirim, ucuzluk, bedavacılık vb…

Çalışmak, diye başladık, oysa en iyi, en zahmetsiz para kazanmanın yolu;

başka birini çalıştırmaktır!..

Gelelim diğer konumuza, para harcamaya;

Para harcamak hiç kolay değildir

Kültürel birikim ile yakın ilişkilidir.

Çok paranın sahibi, harcamaktan ziyade parasını artırmak ihtiyacındadır, onu yapar. (bakınız; Türkiye’de iktidar siyasetçilerine…)

Kültürel, sosyal ve siyasal birikimleri yetersiz olanlar, parayı ne edeceğini bilemezler. (bakınız; ayakkabı kutularında para saklayanlar…)

Yine de, bol bol gayrimenkul biriktirirler ama bu yetmez.

Ziynetler, arabalar, koleksiyonlar, garsoniyerler ve en sonunda…

Pahalı olduğu kadar büyük ve gösterişli bir yat, limana çekilir. Olan budur, bu kadardır..

Ama para bitmez, harcama biter, derken ömür biter.

Son bir gayret, gençten birine parayla hayat hikâyesi kitabı da yazdırılır.

Yanına kâr olarak, fazilet yerine sadece, paranın bitme korkusu kalır.

- Happy end-