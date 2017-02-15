Özen, yenilik ve içtenlik

Cemalettin Yıldız’ın “Grafikatür” adıyla 9 Şubat’ta Schneidertempel Sanat Merkezinde açılan sergisi nedeni ile birkaç söz etmek istedim.

Karikatür dünyasında eşyanın kullanım ve nitelik değerlerinin yanyana birlikte çizilmesi ilginç mizahî sonuçlar doğuruyor. Bu da hayatın pek çok sorusuna karşı verilebilecek muhtemel yanıtları tetikliyor.

Mizah çizerleri de bu ilginç oluşumu zaman zaman kendi bilinen naif çizgileme ve ifade biçimleri ile kullanagelmişlerdir.

Giderek çizgili mizahın sanki tek anlatım yolu bu imişcesine yeni çizim meraklıları da olur olmazına bakmadan bu tür denemeleri yinelemişlerdi.

Böylesi aktarma tekrarlar mizah ve çizim kalitesinde kayıplara, anlamda da hiçliğe neden olmuştu..

Ama yeni pırıltılı çizerler ve de uluslararası mizah şenlikleri ile Doğu Avrupa ve Balkanlardan yayılan okullu grafikerlerin işleri çizgi dünyasında sıcak rüzgarlar estirdiydi.

Şimdi , Anadolu Üniversitesi öğretmeni değerli bir grafik sanatçısı bu anlamda bir çalışması ile Gabrovo Uluslararası Mizah Bienali’ne katılınca ve orada “Altın Ezop” Büyük Ödülünü kazanınca bu işin devamını da getirdi. Çok da iyi oldu.

Mizah nedeni ve grafik değeri çok yüksek işlerini yine kendi buluşu bir tür linol tekniği ile çoğalttı. “Grafikatür” adını verdiği çizimlerinde, çeşitli eşyanın kullanımı ve buluşmasından ortaya çıkan beklenmedik düşün ürünlerini, üst düzey bir mizah tadı ile Schneidertempel Sanat Merkezi’nde sergiledi.

Bu teori kokan sıkıcı açıklamalarımı bir yana bırakıp, Cemalettin Yıldız’ın bu sergisini görmeli ve tadını çıkarmalısınız. Yıldız sergideki işleri için; “ Yalın işaretler, göstergeler ve simgeler arasına kavramları, düşünceleri, duyguları saklayarak, izleyiciyi keşif yolculuğuna çıkarmaya çalışıyorum, diyor.

Özen, dikkat, yenilik ve içtenliğin böylesi çalışmalara ne kadar çok yakıştığına Schneidertempel Sanat Merkezi’nde sergiyi izlerken tanık olacaksınız.

Bu yazı ilk olarak Cumhuriyet’te yayımlanmıştır.