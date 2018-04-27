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Tan Oral

tan.oral@gmail.com

27 Nisan 2018

Öneri; Tek aday sayın Recep Tayyip Erdoğan

Bu harika sorun çözücü öneri karşısında yenilmemeniz gereken bir tek rakibiniz var, o da kendiniz!

Cumhurbaşkanlığı seçimini sükûnetle sonuçlandırmak için…

Akla, mantığa, vicdana, hakkaniyete, yaratıcılığa, konjonktüre, güncel siyasete, partisel özleme, kişisel ihtirasa, vizyonel  bakışa, güvenli geleceğe hizmet edecek ve tartışmaları rahatlatıp yeterince şaşkınlık yaratacak milli ve sapına kadar yerli olan bir önerimiz olacak.

Hâlihazırdaki Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin Başkan adayı olduktan sonra seçilip TC Cumhurbaşkanı  olmayı çok istiyor. Konuşuyor, söylüyor, seçmeni etkilemeye çalışıyor ve mitingler, kampanyalar düzenlemeye niyetleniyor vb..

Geri kalan bütün partiler de aynı konu ile meşguller. Bir yanda sayın Erdoğan’ın seçimlerin sonunda başkan olmasını bekleyen ve destekleyenler var. Öte yanda onun başkanlığının engellenmesi için neler yapılması  gerektiğini araştıranlar, karşısına  kimlerin çıkarılmasının daha iyi olacağını konuşup tartışanlar var. Ortada ise karmaşa, gürültü, tedirginlik, endişe, suçlama, öfke ve telaş var.

Önerimiz;

Sayın Recep Tayyip Erdoğan bütün partilerin aralarında uzlaşıp anlaşarak, gösterecekleri ortak ve tek aday olmalı. Ve…

Sonuçları;

1- Sayın Erdoğan böyle seçilince, kendisi tüm partilere borçlu kalır. Vicdan sahibi biri olarak da, bu borcu  ödemede titiz davranacak ve bu ödeme boyunca herkesi memnun etmeye, hoş tutmaya  çalışacaktır.

2- Seçmenlerin oyları çok net, ama asla yüzde yüz olamayacağı için de yeni başkan kendini en büyük zannedip ruhsal sağlığını zedelemeyecektir.

3- Ciddi insanlar ve danışmanlarla çalışacak, etrafında toplanacak yalakalardan kurtulmuş  olacaktır.  Onlara ihtiyaç duymayacaktır.

4- Hiçbir parti ve partili kendini yenik hissetmeyecek, kendi seçtiği Başkanı kemali memnuniyetle izleyecek, uyaracak ve onu denetleyecektir.

5- Bu mutabakat  ülkedeki tüm gerginliği giderecek, mırıltılı bir çalışma ortamına vesile olacak ve kalkınmanın örneği görülmemiş hızlı bir motoru olacaktır.

6- Bu öneriyle, demokrasimiz kısır tartışmadan, insan haklarımız ihlâlden, basın özgürlüğü kısıtlamadan, hukuk müdahaleden kurtulacaktır. Çünkü  bu tür olumsuz oyunlara ihtiyaç kalmayacak.

7- Sağlanan bu birlik ve bütünlük, tüm dünyanın parmak ısırmasına neden olacak, uluslararası itibar zirve yapacaktır.  

Önerimizin  olacak olan  bu hayırlı sonuçlarını daha çok uzatıp sergilemek yine de mümkün ama sanıyorum artık gerek yok. Herkes ne dediğimi anlamış ve yeterince  heyecanlanmıştır. Bu arada…

Unutmayın!.

Bu harika sorun çözücü öneri karşısında yenilmemeniz gereken bir tek rakibiniz var,  o da kendiniz! Çünkü yıllardır sizi kavga etmeye ve umutsuzluğa şartladılar.

Bu bireysel, sosyal ve siyasal mutluluk şansımızı tepmeyelim! Partileri bu sonucu almaya zorlayalım.

Bu önerimiz ciddi bulunmuyorsa, diğer partilerin önerileri şaka gibi kalır.

 

 

 

 

 

 

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