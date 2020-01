Bir dönem "Barış, düşmanla işbirliği yapma cesaretini gösterebilmektir" dediğimde bu sözün, karşısındakileri düşman olarak gören güvenlik güçleri ve onların yöneticilerine hitaben söylendiği gibi doğru bir algı oluşmuştu.



Şimdi aynı sözü söylüyorum ve bu defa her iki yan için de, söylendiği gibi doğru bir algının oluşması umudunu taşıyarak.



Barış, kayıtsız ve şartsız işbirliğine yönelme yürekliliğinin gösterilmesine ve bunun başarıyla sonuçlanmasına verilen addır ve bu herkesin hayrınadır.



İlle de bir kazananın olması isteniyorsa eğer, bu karşıdan gelmesini beklemeden, Barış'a yönelik ilk cesur adımı atan için olacaktır.



Kapışma, her zaman, usta politikalarla önlenebilir, uzlaşmaya doğru evrilebilir.



Böyle değilse eğer ve beceriksizlik de kabul edilmiyorsa, geriye çok korkunç bir neden kalıyor; Vahşet!.



Ne adına?



Zafer!.. Ve onun ardından sakin bir hayat vaadi veya hayali!?..



Öyle mi?



Ne pahasına?.. Yok etme, yalnız kalmaya razı olma ve şişinme!..



Ne pahasına?.. İntikam ve kan davasına doğru uzayıp giden kısırdöngüye yol açma!..



Uzak doğulu bilge diyor ki; "insanlar neden birbirlerini öldürüyorlar? Biraz bekleseler ve sabırlı olsalar nasıl olsa ölecekler!"



Oysa hiç utanmadan, insanları sayılarla ifade ediyorlar, yok edilenlerin sayıları büyüdükçe şişinme de büyüyor. Korkunç!..



Hâlbuki felaket haberleri daha insancıl oluyor ve "kayıpların artmasından endişe ediliyor" diye gerçek insanî duygularda ifadesini buluyor.



Uzak batılı bir başka düşünür de demiş ki; "savaş politikanın biçim değiştirmiş devamıdır!.." Nedense her yazar bu sözü tekrarlamayı pek sevmiştir!



Oysa keşke şöyle denilebilseydi; "savaş bir politikanın beceriksizliğidir. Politikacının açıkgöz olması yada açgözlü olmasının bir sonucudur." Bu da yıkımdır ve kimsenin hayrına değildir.

Ne yazıktır ki, politikacılar azdıkça, onlara alkış tutanların da bu kapışmadan artacak bir şeylerden bize de pay düşer arsızlaşmasıyla ağızları sulanıyor. Medya dahil!..



Ne diyelim?..



Aklınıza, insan olmanıza, beceri yeteneğinize, iyi niyetin erdemine inanmanıza ve bunları bir an önce hatırlamanıza her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde...



Ne diyelim?



"Bu savaş kazasında, kayıpların daha da artmasından endişe ediliyor!.."

------o------