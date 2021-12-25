Erken mi, zamanında mı?

Sayın Erdoğan'ın bu kaçıncı uygulaması? Seçim tarihleri yaklaşırken, öncesinde dört bir yerden etrafa olumsuzluk yayılıyor, buna aldırmazlık da ekleniyor.

İlginç olan, korku emaresi ve önlem alma refleksi görünmüyor. Ülke batıyor gibi, itibar yerlerde gibi algılar oluşturuluyor.

Dolar yavaş yavaş pahalanıyor. Aslında TL değer kaybediyor ama kimse kendi milli parasına kıyamıyor. Çocukken biriktirip oynadığımız, gazoz kapağına dönmesini kimse içine sindiremiyor.

Ortalıkta fırtına öncesi sessizlik var. Beklenen fırtına nihayet kendini gösteriyor.

Dolar grafiği müthiş hızla tepelere tırmanıyor. Onu fiyat zamları ve enflasyon tıpış tıpış takip ediyor. Aslında TL aynı hızla geri geri kayıyor. Ücretlerse, rap rap yerinde sayıyor.

Fırtına faizleri havalara uçuruyor. Faizi düşürün emrini yerine getiremeyenler, ipi kopan uçurtma misali, birer birer kendileri düşüyor.

Araplar, turistler, komşu ülkelerden gelenler bayramı ediyor. Olan biteni yeni yıl armağanı olarak algılıyor ve gereğini yapıyorlar.

Sokaklarda alış verişten dönen, her yanından yığınla kağıt torbalar sarkan kadınlar ve onları mağaza kapılarında bekleyen kocalar çoğalıyor!

Muhalif güçler daha fazla dayanamıyor, iyiden iyiye, bu işin sonuna gelindiği kanaatine varıyor, iktidara bindirmeye başlıyor. Bu işi yaparken de makul gerekçeler, bilimsel kanıtlar ve ekonomik veriler ileri sürerek rakibini sıkıştırıyor.

Seçmene de iyi durumda olmadığını, aç ve açıkta yaşadığını, yoksulluk içinde çırpındığını, çöp bidonlarında yiyecek aradığını filân hatırlatıp sinir bozuyor...

Vatandaşın illeallah demesi bekleniyor. Ama ters tepiyor, bu kötücül tanımlamaları kimse üstüne alınmak istemiyor. Sessiz ve uysal tavrını devam ettiriyor.

İktidarın beceriksiz, hastalıklı, yanlış uygulamalar içinde lagar davranması, muhalif çevreleri, deniz bitti bu iş buraya kadarmış yargısına götürüyor.

İktidarın yerinde sayan, yarı uykulu duruşu, haliyle muhalefete de geçiyor, onlar da rahat ses tonuyla kendi kendilerini muhatap kabul ediyorlar.

Muhalif yazar çizerler, ardından da siyasiler, ortalığa yayılan umutsuzluğu paylaştıktan sonra, kendilerine yönelik karamsar eleştirilerden de etkilenerek adeta siyasetten uzak duruyorlar.

Derken, nihayet umudu kendilerinin getireceği vaatlerini tekrar etmeye koyuluyorlar. Sizi biz, bazen de sizi ben kurtaracağım, demeye başlıyorlar.

Evet, sayın Erdoğan'a istediği sonucu veren bu kaçıncı uygulama?

Şimdi kıvama geldiler, tam zamanı olmalı, diyordur. Uyukluyor numarasını bir yana bırakıyor, art arda dişlerini göstermeye başlıyor. Siyasi kurnazlığı açığa çıkıyor.

Muhalif güçler de sıçrayarak rüyalarından uyanıyor ve baskın seçim, baskın seçim var, diye çığrışmaya başlıyorlar.

Durum bu minval üzre, özetle;

Şimdi, "Kur garantili TL vadeli tasarruf mevduat hesapları" açılacakmış.

Doğrusu anladığımı söyleyemiyorum.

Ancak, iyi seneler dileyerek, kalın sağlıcakla, diyorum.