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Tan Oral

tan.oral@gmail.com

24 Mayıs 2018

Dolar dolmaz oradayım...

"Doların dolaşma huyu olduğu gibi, birikme ve erime gibi huyları da vardır..."

Dolar canlıdır, yeşil renkli canlı bir yaratıktır. Dolar, kendi kararıyla dolaşır gelir. Dolar alır başını gider, kimse karışamaz. Dolar iner, çıkar. Dolar fırlar. Dolar düşer bir tarafını kırar. Dolar yükselir, dolar uçar. Dolar boşalır...

Dolar aslında ABD Merkez Bankası başkanının imzalayıp dağıttığı bir not kağıdıdır. Bu imzalı kağıtlara, halk arasında, 'banknot' denirdi eskiden. Banka notu anlamında. Şimdi de öyle.  Banka, kağıtın üstüne yazdığı rakamın karşılığını bu imza ile, ister altın, ister kredi, ister hizmet vs. olarak, istendiği zaman geri verileceğini, başka bankaların not kağıtlarıyla değiştirilebileceğini ve bunlar gibi diğer işlerin de kolaylıkla yapılabileceğini güvence altına alır. 

Dolar değerlidir, herkes ondan bende de olsun ister. Kolayı var, blok notunuzdan bir yaprak kopartıp, üstüne istediğiniz rakamı yazar da imzalarsanız cebiniz dolar taşar. Elbette daha önce gördüğünüz dolarlardan ayırt edilmesin diye, onlar gibi yeşil boyalı süsler ve resimlerle onu donatmalısınız, hem de iki yüzünü birden. Bununla da altın, hizmet, itibar, mevki, sandalye, koltuk, kanepe filân alabilirsiniz. Ne var ki buna kalpazanlık denir ve nedense bu imzalı ve süslü 'bloknot' yaprağı suç kapsamına alınmıştır. 



Halbuki ...Aynı işi, çok sıkıştığı zaman, altın, hizmet vs.gibi karşılıklarının olup olmadığını düşünmeden bloknotları aynı banknot gibi boyayıp, kalıbı da onda  var ya, kendi merkez bankasına dolar adıyla bastıran devletin suçu kapsama alanının dışında kabul edilir. Neden, çünkü dolar banknot olarak canlıdır. Oysa boyalı bloknotlar ceset hükmündedir, pis kokar!..

Doların dolaşma huyu olduğu gibi, birikme ve erime gibi huyları da vardır.  Karanlık köşeleri, çelik kasaları, başka ülkelerin merkez bankalarını çok sever, döviz adını alır ve kedi gibi mutlu mırıltılarla oracığa kıvrılır, birikir. Ayakkabı kutularına da bayılır, hiç kaçırmaz. Sıcağı görünce de erimeye başlar, buhar olur nane ruhu gibi uçar, kaçar.

İyi güzel de, tahterevalli misali, dolar bulunmaz olup değeri arttıkça, içinde dolaştığı ülkenin parası da, parite adına açılıp saçılır ve hiçbir değeri kalmaz olur. 

Netice olarak...Enflasyon canavarı ile faiz dinozoru Jurassic Park'da ölümcül kavgaya tutuştuklarında, lobilerin gözleri Şeref Locasında dehşet içinde oturan yönetmen Spielberg'in yukarı kalkan eline ve kıvrık duran baş parmağına takılırmış. Bu parmak ölümcül dövüşte, acaba hangisi için aşağı doğru sallanacak, hangisini alaşağı edecek?.. İkisi birden telef olmadıkça, sona kalan hangisiyse,  herkes için çok daha tehlikeli olacakmış!..

Şimdilerde duyduğuma göre, her türlü iftiharı hak eden ve döviz rezervlerimiz adıyla övülen banknot birikintileri merkezde erimeye yüz tutunca, duman olmadan ne toplasak kârdır sloganı ile ve demetler halinde çevredeki çeşitli kutularda, dağınık bile olsa birikmeye başlamış. Bu da iyi bişey değilmiş. Öyle diyorlar.

Ama yükünü tutma veya tüyme meraklısı olan bazıları, gurbet ellerinde yalnız çabalayan sevgililer yada yeni evliler gibi kendi aralarında twitter, facebook, whatsapp ve messenger mesajlarını uçuşturup duruyorlarmış;


 "Dolar dolmaz ordayım...
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