"Toksik Yönetici" ile nasıl başa çıkılır?

Şirketler, uzun süredir “toksik çalışan” tanımlamasını kullanmasına rağmen, “toksik yönetici” ve “toksik kültür” kavramlarına hala uzak. Bu kavram, ilk olarak Dr. Marcia Lynn Whicker tarafından 1986 yılında kullanıldı.

Toksik kelimesi hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal, biyokimyasal ya da radyoaktif nitelikte zararlar veren her türlü madde demek. Bu sıfatı yönetici kelimesinin önüne koyduğumuz zaman, zararlı davranışları ile çalışanları ve iş yerini zehirleyen bir potansiyeli tanımlıyoruz.

Gallup tarafından bir araştırma, çalışanların %50’sinin, çalışma hayatlarının herhangi bir döneminde, hayatlarını iyileştirmek amacıyla, yöneticilerinden kaynaklı sebeplerle işinden ayrılmak zorunda kaldığını söylüyor.

New York Mount Sinai Tıp Fakültesi Duygusal ve Sosyal Zekâ araştırma merkezinden Roy Lubit toksik yöneticileri 4 başlıkta sınıflıyor.

Narsistler

Bu grup çoğunlukla sadece kendi itibarı ile ilgilenen, küstah ve kibirli davranışlar sergileyen, empati kuramayan, vicdan azabı duymadan başkalarını kendi çıkarları için kullanan yöneticilerden oluşuyor. Özgüven eksikliğinden muzdarip bu grup, çalışma arkadaşlarına karşı buyurgan davranmakta sakınca görmezler.

Agresifler

İş dünyasını yırtıcı hayvanların mücadele alanı olarak gören bu profil, yeterince yırtıcı olmazsa yem olacağı endişesi ile hareket eder. Kendi davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğinin farkında olmadan agresif ya da pasif agresif davranışları fütursuzca sergilerler. Streslerini ve duygu durumlarını kontrol etmekte zorlandıkları açıklıkla göze çarpar.

Katılar

İşleri kendi bildikleri yoldan yapmak için ısrar eden ve tüm çalışanların kendisi gibi davranmasını bekleyen yöneticiler. “Yapmalısın” ve “yapmalıydın” kelimeleri sözlüklerinin tepesinde yer alır. Hata yapma korkusuyla kararsız ya da hareketsiz kalmaları yaygın bir durumdur.

Yetersizler

Pek çok yönetici zaman zaman depresyon, endişe bozukluğu, alkol, tükenmişlik sendromu, dikkat eksikliği gibi sorunlarla boğuşuyor olabilir. Bu durumla baş etmekte zorlanan yöneticiler çalışanlar ve çalışma ortamı üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

Toksik yöneticiyi deşifre etmek, tanımlamak kolay.

Çalışanlara bir eşya ya da makine gibi davranmak, takım performansından çok bireysel performansa odaklanmak, bireyleri yarıştırmak, nezaketsiz ve kaba olmaktan çekinmemek, sürekli negatife odaklanmak, eleştirel ve iğneleyici sözleri dilinden düşürmemek, ekipte ortaya çıkan tüm başarıyı kendine mal etmekve başarısızlıklarda başkalarını suçlamak, elini taşın altına sokmamak, kendisine karşı ses yükseltme çabalarını gördüğünde mobbinge başvurmak en tipik davranışlar.

Toksik yönetici ile başa çıkmak için isteyen çalışanlar ne yapmalı?

• Mümkünse h emen kaçın; bölüm veya şirket değiştirmek hızlı çözüm . Maalesef yenisinin daha iyi olacağının garantisi yok. • Daha ç ok çalışın . F ark yaratacağınız iş sonuçları insan odaklı olmayan yöneticinin dikkatini çekecektir. Yöneticiniz s izi kaybetmekten çekinebileceği gibi, onunla kaçınılmaz çatışma durum ların da şirketinizin sizi koruma olasılığı arta r. • Tüm çalışmalarınızı açık, net ve yazılı getirin. Özellikle e-posta kullanımını artırarak tüm talimatların, yönlendirmelerin, yorumların, fikirlerin, kararların belgelenmesini sağlayın. Böylece çatışma durumlarında eliniz güçlenmiş olur. İ nk â r, suçlama, sorumluluk almama gibi yaygın davranışlar sergilediklerini unutmayın. • Toksik davranışlardan ötürü, özgüveninizin ve motivasyonunuzun düşmesine izin vermeyin. Düşük motivasyon un performansınıza negatif etki yapaca ğını ve kariyerinize zarar verece ğini farkında olun. Gerekirse psikolojik destek alın. • Değişmesini beklemeyin. • Şirket kültürünüzün olanak verdiği ölçüde , işe yarama olasılığı düşük olsa da kişinin kendisine ve insan kaynakları bölümüne geri bildirimler vermeyi deneyin.

Konuyu ciddiye alan şirketlere düşen sorumluluk ne?

1. İnsan kaynakları bölümü olarak bu tip yöne ticilerin kolay gözlemlenmesini sağlayacak süreçler kurun. Biraz merak ve detektiflik işe yarar.

2. Çalışan bağlılığı, çalışan motivasyonu, çalışan turn-over oranı, çalışanların işten çıkış sebe pleri gibi kolay ölçülebilir göstergeleri yakından ve ciddiyetle takip edin. Müşterilerin ize gösterdiğiniz özenden fazlasını çalışanlarınıza gösterin. H astanın kalp krizinden ölme sin den önce düzenli check- u p yap ılmasını sa ğ layın.

3. Şirket k ültürünü değiştirin. Şirketlerde toksik yöneticilerin ortaya çıkmasının en önemli nedeni, şirket kültürünün bu duruma tolerans göstermesidir. Toksik yöneticinin finansal verilere katkısı yüksekse, bıça k kemiğe dayanana kadar hoş görü görebilir. “ Kültürünüzü değiştirin ” demek kolay, yapmak zor.

4. Toksik yöneticiyi detoksa sokun. Artık kiminle ve neyle uğraştığınızı biliyorsunuz. Y üzleşme kten çekinmeyin. Ciddi bir toplantı ile kişiye sorunu anlatın. Yönetici bir ‘ zorba ’ olarak algılanıyorsa, bunu açıklıkla söyleyin. Çok sert olmasanız bile, konunun ciddi olduğunu, takip edileceğini ve bu konudaki performansının not edileceğini söyleyin. Değişme ihtimalinin düşük olduğunu unutma dan değişim için bir süre koyun ve bekleyin.

5. Gerektiğinde t oksik yönetici ile vedalaşın. Sepetteki çürük elmanın tüm sepeti çürüt eceğini göz önüne al arak aksiyona geçin. Çalışan bağlılığı konusunda samimi bir şirketseniz bu öneriyi hızlı ve kolay bir çözüm olarak yabana atmayın.

Çalışan bağlılığın çok düşük olduğu, gerçek yetenekleri çekebilmek için ciddi mücadele edildiği bir iş dünyasında, toksik yöneticinin vereceği zararı engellemek için erken uyarı sinyalleri görebilmek, sadece insan kaynakları bölümünün değil, tüm şirket yönetimin sorumluğu olmalı.