Forbes'un Eylül 2015 rakamlarına göre 21.4 milyar dolarlık servetiyle Çin'in ikinci, dünyanın ise 33. en zengin kişisi seçilen, ünlü iş adamı e-ticaret alanında faaliyet gösteren elektronik devi Alibaba Group'un kurucusu ve başkanı olan Jack Ma; bakın harika bir kariyer haritası için gençlere ne öneriyor;

“20 yaşına kadar iyi bir öğrenci olun,

20-30 yaş arasında iyi bir Yönetici ile çalışın,

30-40 yaş aralığında kendiniz için çalışın,

40-50 yaş arasında sevdiğiniz ve iyi olduğunuz işi yapın,

50-60 yaş aralığında gençler için çalışın,

60 yaşından sonra kendi sağlığınız için çalışın”

Bu satırların arasına belki 20-25 yaş arasında her ne kadar eskisi kadar güvenli olmasa da yine de bu çalkantılı dünyayı gezin, yeni yerler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, paranız yoksa geçici işlerde çalışın,kendinizi ve güçlü yönlerinizi ortaya çıkarın, ne istediğinizi bilin eklemlenebilir. “Göremeyeceğiniz şeyi olamazsınız veya isteyemezsiniz” unutmayın.

“Bu işi yaptığım için para verdiklerine inanamıyorum!” diyebilecek kaç kişiyiz bu arada?

Onda bir, yüzde bir, binde bir?

Kaç kişinin mutsuz kariyeri olduğunu değil, istememiz halinde nasıl harika bir kariyeri oluşturabiliriz onu konuşalım istedim bugün.

Harika kariyer, aslında ne tür iş yaparsanız yapın sadece sizin yaratabileceğiniz bir şeydir.

Bir çok kişinin kendi kendine harika bir kariyer yaratamamasının nedeni, boşu boşuna onun ayağına gelmesini veya başkaları tarafından verilmesini beklemesidir.

Mevcut işlerimize gömülü olarak kendimizi yenileyeceğimize sürekli yineleyecek şekilde her bir iş gününü atlatmak gayretiyle o kadar meşgulüz ki buharlaşan eşsiz zamanımızın farkına varamıyoruz.

Her birimiz potansiyel varlığımızın çok sınırlı bir alanında yaşıyoruz. Hepimiz hayal bile edemeyeceğimiz enerji ve akıl rezervlerine sahibiz.

İçinizdeki doğal yetenek ve bir amaç için duyduğunuz tutkularınızın karışımından mavi aleviniz yükselir.

Harika kariyer, içinizden gelen, ihtiyaç olarak gördüğünüz ve sizi yapmanız gereken şeye yönlendiren vicdanınızın fısıltısıdır aynı zamanda.

İçinizdeki yetenek, tutku ve vicdanınızın bileşimi sizi harika kariyere taşır.

Buraya kadar olan kısım sizinle ilgilidir.

Peki kariyerimizin gerçekten harika olup olmadığını, gerçekten var olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

Bir de karşı tarafta “yarattığınız fark” yani diğer insanlara “kattığınız değer” kısmı vardır.

İş hayatınız boyunca yollarınız bir şekilde kesişmiş, tanıdığınız veya gözlemlediğiniz en parlak kariyerli insanları bir an için düşünün bakalım?

O kişi nasıl bir katkıda bulundu hayatınıza? Çalıştığı kuruma? Tüm dünyaya? Bu katkının o kişinin serveti, gücüyle ve unvanı ile çok alakası var mıydı? Peki o kişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne tür duygular besliyorsunuz? O kişi sadece apoleti ve serveti olduğu için bunu yaptıysa işi bıraktığında da aynı veya artan etkiyi de sunmaya devam etti mi size, kuruma ve dünyaya? Yoksa ayrılınca yaldızları dökülüp sönerek kaybolup gittiler mi?

Çalıştığı kurumun CEO'su başka kuruma geçince düne kadar övgü yağdırdığı CEO'sunun yeni geçtiği şirkete ait elindeki mevcut borsa hisselerini bile burayı da batırır düşüncesiyle gözünü kırpmadan aynı gün satan, selamı sabahı kesen, ortak hafızasını bile silen yöneticiler tanıdım. Belki bahse konu yönetici, CEO olduğu ve yola CEO olarak devam ettiği için kariyerini yeni kralcı övgüleri ile harika sanmaya devam edecek ancak insanlar üzerindeki yarattığı diğer gerçek yansımaları hiç bir zaman fark edemeyecek.

Eğer yöneticinize karşı güçlü bir güven ve sadakat duygusu beslediyseniz o kişiler hiç bir zaman karanlığa karışmaz, yıldızları hiç sönmez. Aranır, bulunur, takip edilir. Zira, sizinle ağ değil bağ kurmuşlardır. Kalbinize dokunmuşlar, size bir katkı sunmuşlar, değer katmışlardır. O nedenle gerçek anlamda harika bir kariyerleri vardır.

İster Jack Ma'nın haritasını açıp harika bir kariyer için yol almaya başlayın, isterseniz bu anlatılanlara kulak kabartın ama sonuçta harika bir kariyer istiyorsanız buna ulaşacak geminin kaptanı siz olduğunuzu unutmayın!

Harika bir kariyer için, kendi içinizdeki güçlü yönlerinizi, tutkularınızı belirleyin vicdanınızla onay verin ve yol aldığınız geminin içindeki insanların kalplerine dokunarak onlara katkı sunarak ilerleyin!

Varacağınız limanda harika bir kariyer sizi bekliyor olacak!