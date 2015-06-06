Gülümsemesini bilmek!

Aristoteles insanı ''animal ridens'' yani ''gülen hayvan'' olarak tanımlar.

Ancak gülümsediğimizde insana benzeriz.

Gülümsediğinde güzelleşmeyen bir yüz hiç görmedim.

Bir insanın yüzünde taşıdığı gülümseme, üzerinde taşıdığı elbiseden daha mühimdir...

Bir insanın yüzündeki samimiyet, her şeyden değerlidir...

İlk görüşte aşka inanmıyorum ama, ilk gülüşte aşk olabilir.

Gülmek mutluluk yaratan bir eylem.

Gülümsemediğiniz gün, kaybolmuş bir gündür.

Belki de ''bizler mutlu olduğumuz için gülümsemiyoruz, gülümsediğimiz için mutlu oluyoruz.''

Gülmek bir insanın özetidir.

Gülmek kabul etmenin, razı olmanın, üstesinden gelme gücünün bilgisini taşır.

Haberdar olmanın, resmi bütünüyle görmenin, vakıf olmanın görüntüsüdür gülümseme.

Her şeyin derinine nüfus eden bir bilgeliğin yansımasıdır.

Yazgıya bir tür meydan okuma, onun üstüne çıkmadır.

Asık bir surat sizi esir almışsa yazgınız tarafından ele geçirilmişsiniz demektir.

Gülümseyerek, karşıladığınız bir şeyin üzerine çıkarsınız.

Gülüşüyle öldürebilir kişi, sorunlarını, düşmanını, kibrini, her şeyi...

Bir tür onur ve özgürlük ilanıdır gülümseme.

Düşünsel olgunluk sonucu ulaşılan bir mertebedir gülümseme.

Gülmesini bilen insanlar; dünya meselelerine sağduyu, dingin kafa, derin düşünce ve kültürlü bir gözle bakabilmelerine imkan veren, sihirli anahtarı ellerine geçirmiş olurlar.

Ağlama gibi bir yardım çığlığı, bir abartı barındırmaz. Ama insanlar acıyı ve yıkımı sevdiklerinden gülene değil de ağlayana yakın dururlar. İlgiyi ve sevgiyi hak eden hep ağlayandır onlar için, gülen değil...

Gülmek, arabanın silecekleri gibidir; yağmuru durdurmasa da ilerlemenizi sağlar!

Sadece bir gülümseme ile başlayacak pozitif bulaşıcı duyguların görünmeyen tutkalı ile insanları birleştirebilirsiniz.

Gülümsemek için on adet kasa ihtiyaç duyarken, kaşlarınızı çatmak için yüzden fazla kasa ihtiyaç duyacaksınız.

Kaşlarınızı çatarsanız iletişim kuramazsınız, yumruğunuzu sıkarsanız el sıkışamazsınız.

Oysa, Evreni sevgiyle seyredenlerin yüz ifadesidir gülümseme...

İnsanlara gülümserseniz onlarda size gülümseyecektir.

Davranışlar davranışları doğurur.

Neyi çağırsanız o gelir sizi bulur.

Yankı vadisidir yaşadığımız.

Siz siz olun; evden çıkarken gülümsemenizi giyinmeyi unutmayın!