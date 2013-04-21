Ehline helâldir, na ehle ‘Hayyam’

14 Nisan 1912’yi 15 Nisan 1912’ye bağlayan gece, Titanic gemisi, Newfoundland açıklarında battığında, en ünlü kurbanlarından biri de, İranlı bilge ozan, gök bilimci Ömer Hayyam’ın Rubaiyat’ının tek elyazması örneği idi.

Onu doğduğu Asya topraklarından söküp alarak, bin yıllık güzergâhını değiştirme küstahlığını gösteren kişi ise Amin Maalouf’un kahramanlarından Benjamin Lesage.

O dehşet gemisinden kurtulduğuna bir türlü sevinemeyen, sonrasında hayatı hep bir ‘bekleme, ümit etme, ümidini yitirme’ arasına sıkışan “O günden sonra dünya her gün biraz daha kana ve karanlığa bulandı...” diyen, Rubaiyat ile birlikte, Şirin’ini de sonsuza dek kaybeden Lesage.

“Bugün, kendi kendime soruyorum; acaba böyle biri var mıydı? Yoksa, ‘Doğu’ tutkularımın bir ürünü müydü? İçimdeki kuşku artınca, belleğim sislenince, aklımı kaybedecek gibi olduğumda, kalkıp odamın ışıklarını yakıyor, eski mektupları çıkartıyor, kokularını içime çekiyor, bazı sayfalarını yeniden okuyorum. Bana yeniden, yeni bir aşkı yaşıyormuşum izlenimini veriyorlar. Ancak o zaman yatışarak, geçmiş anlara döndüğüm karanlıklara dalıyorum. İstanbul sokaklarında söyleniveren bir sözcük, Tebriz’de geçirilen uykusuz geceler...

Son yolculuğumuzdan da şu sahne: Şirin ile güverteye çıkmış dolaşıyoruz, karanlık bir köşede yüzünü avuçlarımın arasına alabilmek için el yazmasını bir kenara bırakıyorum. Bunu fark eden Şirin gülmeye başlıyor, bir tiyatro oyuncusu gibi kollarını açarak gökyüzüne sesleniyor ‘Titanic’de Rubaiyet! Doğu’nun çiçeği, Batı’nın çiçekliğinde! Ey Hayyam! Yaşadığımız şu güzel anı görebilseydin!..’”

Ömer Hayyam... “Cennet de, cehennem de senin içinde,” diyen; zamanını güneşe değil, tutkularına göre ayarlayan Hayyam.

Doğunun, çağının çok ilerisindeki ozanı, gerçeklerle düşlerin arasındaki ölümsüz filozof...

Sosyal medyada paylaşıldığı için, paylaşan kişiye hapis cezası getiren ‘rubai’sini duysa muhtemel ki şöyle diyecekti:

“Bu dörtlüğü ilk kez duyuyorum! Benim yazdığım rubai şöyle:

Hiçbir şey bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar

Şu cahillere bak, dünyaya egemen oldular

Onlardan değilsen eğer, sana kafir derler

Onlara aldırma, yoluna devam et Hayyam...”

Bin yıl önce, Maveraünnehir’in efendisinin şehrinde, sokak arasında kurulan mahkemenin karşısında dikilen Hayyam, kendisini böyle savunuyordu.

O şehir; o Semerkant ki dünyanın güneşe dönük en güzel yüzü, daha yirmi dört yaşındaki bu genç ‘feylesof’u o gün az daha canından ediyordu.

Eğer siz de benim gibi bir başka büyük ustanın, Calvino’nun ‘Görünmez Kentler’inin izinde Semerkant’ın içinden geçtiyseniz; ‘eğer bir kış gecesi bir yolcu’ gibi ara ara durup satır aralarında ısındıysanız, onun Ömer Hayyam’a yolladığı selama tanıklık etmişsinizdir:

“Biz canlıların cehennemi gelecekte var olacak bir şey değil, eğer bir cehennem varsa, burada, çoktan aramızda; hergün içinde yaşadığımız, birlikte, yan yana durarak yarattığımız cehennem.

İki yolu var acı çekmemenin, birincisi pek çok kişiye kolay gelir; cehennemi kabullenmek ve onu görmeyecek kadar onunla bütünleşmek. İkinci yol riskli, sürekli bir dikkat ve eğitim istiyor; cehennemin ortasında cehennem olmayan kim ve ne varsa, onu aramak ve bulduğunda tanımayı bilmek, onu yaşatmak, ona fırsat vermek...”

Ey Hayyam, yaşadığın o güzel zamanı görebilseydik!... Şaraba hürmet, ser-hoş ile muhabbet, sofuya ders-i nefes edebilseydik.

Ya da seni benim zamanıma davet edip; Edip Harabi ile şaraba ihtiram eyleyip, Erkan Oğur-İsmail Hakkı Demirci’nin o nefis yorumuyla demlenebilseydik:

“Ey zahit şaraba eyle ihtiram, insan ol cihanda bu dünya fani...

Ehline helaldir, na-ehle haram; biz içeriz bize yoktur günahı...”

Dün Rıdvan’ın nette yazdıklarını okuyunca ben de hafiften sarsıldım:

“Bugün, tezgâhtar kızdan hayatımın dersini aldım:

- Abi, sürekli düşünceli, dalgınsın. Yüzünün güldüğüne hiç tanık olmadım. Bak, bahar geldi, ağaçlar çiçek açtı, güzel bir esinti var. Çıkar şu siyah montu üzerinden. Dışarıya çık. Havayı kokla. Etrafına bak… Bir yere git eğlen, dans et, sarhoş ol… Hatta âşık ol!”

- Eee sonra?

- Sonrası yok abi. Sonrası ölüm…”



Üzerimizdeki bin yılların ağırlığını bir kıpırdatabilsek, sonuçları nedenlerinden bir an kopartabilsek, belki de tarih denilen bu kabusun, mutlak sandığımız bu karanlığın elinden sıvışıp kaçabilirdik…

Zamanı öldür. Düşünceyi öldür. Yaşama sevincini öldür. Tutkularını öldür... Uzun soluklu bir katliam süreci...

Ya da yaşat, ya da yaşa; ruhunla, insanla, gerçek olanla, hayatla, aşkla, tutkuyla, arzuyla, yaşama dair ne varsa onunla...

Cumartesi sabahı arkadaşım arıyor:

“Akşama program yapma, pavyona gidiyoruz…”

Bin yıldır pavyona gitmek isteyip cesaret edemeyen ben, hiç soru sormadan telefonu kapatıyorum.

Girişinde ‘Sabahlar Olmasın!’ yazan bir mekân. Gidip bara oturuyoruz…

İçinde bulunduğumuz garajdan bozma mekânın en fantastik yanı tavandan sarkan kırmızı güller... Aynı zamanda gazino, meyhane, bar... ama en çok da pavyon sahne performansı itibarıyla.

Bir ‘Ser Hoş Komünite...’

Orkestra şahane: Vurmalıda Levent Güneş, Yaymalıda Atalay Durmaz, Dokunmalıda Murat Başaran, tıngırdatmalıda Ozan Türkyılmaz, eşliğinde solist Mustafa Avkıran...

Altmışlar, yetmişler, seksenler...

“Öyle sarhoş olsam ki, bir an seni unutsam...” diyerek diz çöküyor önümüzde nihavend gece.

Mekânın ruhu hüzzam makamında salınıyor.

Tanju Okan, Müslüm Gürses, Ferdi Özbeğen, Aşık Mahsuni Şerif ve diğerleri... Bizi çoktan bırakıp gidenler. Gecenin içinden çıkıp birer birer geliyorlar.

“Biz, Tanju Baba'yı da bu yüzden sevdik en çok; sarhoş olmaktan utanmadığı için...” diyor Mustafa Avkıran. İçimize işliyor...

İçerek içinizden geçmek, içinden içki geçen şarkılarla içlenmek isterseniz, doğru yerdesiniz.

Burada sabah olmuyor. Gece uzun, hayat kısa...

Ne demişti Baudelaire usta?

“Her zaman sarhoş olmalı. Her şey bunda: Tek sorun bu. Omuzlarınızı ezen, sizi toprağa çeken ‘zaman'ın korkunç ağırlığını duymamak için, durmamacasına sarhoş olmalısınız.

Ama neyle? Şarapla, şiirle ya da erdemle, nasıl isterseniz. Ama sarhoş olun.

Ve bazı bazı, bir sarayın basamakları, bir hendeğin yeşil otları üzerinde, odanızın donuk yalnızlığı içinde, sarhoşluğunuz azalmış ya da büsbütün geçmiş bir durumda uyanırsanız, sorun yele, dalgaya, yıldıza, kışa, saate sorun, her kaçan şeye, inleyen, yuvarlanan, şakıyan, konuşan her şeye sorun, ‘Saat kaç?’ deyin; yel, dalga, yıldız, kuş, saat hemen verecektir karşılığını: ‘Sarhoş olma saatidir…’

Zamanın inim inim inleyen köleleri olmamak için sarhoş olun durmamacasına! Şarapla, şiirle, aşkla ya da erdemle, nasıl isterseniz…"