‘Çığlık’tan ‘idam’a korkutan çaresizliğimiz

Kanunlar, sanıkların işledikleri suçlardan sorumlu olup olmadıklarını belirlemek için onları ikiye ayırırlar:

Akli dengesi yerinde olanlar ve olmayanlar.

Yıllar önce İstanbul’da, devlete ait bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin acil servisinde genç bir kadın, kendisini yaka paça sürükleyerek -elekroşok odasına- götürmeye çalışan görevlilere var gücüyle direnerek, bağırıyordu:

“Bana neden işkence yapıyorsunuz? Babama yapın. Hasta olan o. Beni bu hale getiren o. Bu tedaviyse, önce ona yapın!..”

Sonradan öğrendiğim hikayesi çok tanıdıktı; çocuk yaşta evlendirilen, koca ve baba dayağı arasında bir evden diğerine pinpon topu gibi gidip gelen, en sonunda iki kızı ile birlikte intihara kalkıştığı için dört yaşındaki kızının sakat kalmasına yol açan bir ‘canavar’ anne. Defalarca elektroşok tedavisi görmüş…

Çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddetin ‘ölümle’ sonuçlandığı vakalar son dört ayda hızla artınca -cinsel istismar suçlarıyla ilgili cezaları yeniden düzenleyen kanun tasarısının meclis gündemine gelmesini beklediğimiz günlerde- hükümet cephesinden birbiri ardına açıklamalar geliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam:

“Bizim gibi insani değerleri ve dini inançları yüksek, aile kurumunun gelişmiş olduğu düşünülen bir toplumda bu tür facialar nasıl yaşanabiliyor?

Çocuklara çığlık atmayı öğretin… Yabancılarla mesafeyi korumayı öğretin...

Eğer yasalarımız müsaade etseydi bu tür suçlar için bir anne, bir kadın, hatta bir bakan olarak idam cezasını istemekte asla tereddüt etmezdim."

Başbakan Erdoğan:

“Çocuk cinayetleri idamlık. Çalışmalarımız var. AB süreciyle ilgili idamın kaldırılması nedeniyle bizim bir sıkıntımız var. Kanaat olarak söylüyorum bu işlerin karşılığı idamdır…”

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç:

“Bu suçların işlenmesinde toplumsal ve psikolojik sebepler varsa üzerinde ayrıca durmamız gerekiyor…”

Başbakan bu ‘iş’lerin karşılığının ‘idam’ olduğundan şüphe etmezken, çaresizce hukuksal sıkıntılardan bahsediyor.

Bülent Arınç, gençlik dizilerindeki gevşemiş kravat ve diz üstü etek ‘edep’sizliğinde bir takım ‘psikolojik’ nedenler seziyor her zamanki bilimsel öngörüsüyle.

Ama ben her şeye rağmen “Bu failler bizim ülkemize uzaydan gelmiyorlar, bu toplumda yetişiyorlar. Toplumumuz bu insan tipini nasıl oluyor da yaratıyor?" sorusunu bu netlikle sormayı becerebilen Ayşenur İslam’ı takdir ediyorum. Bakan haklı.

İslam ahlakı, ailenin kutsallığı, toplumsal namus bilinci ve hassasiyetlerimiz, gelenek ve göreneklerimizin benzersizliği bana mısın demiyor. Şiddet ve istismar, toplumumuzda dramatik boyutlara ulaştı. Artık mızrak çuvala sığmıyor. O çok güvendiğimiz, insani değerleri ve dini inançları yüksek toplumumuzun çekirdeği olan aile kurumu ‘şiddet’ ile sarsılıyor.

Uluslararası Çocuk Merkezi, Türkiye’de Ocak 2010 ile Kasım 2013 arasında 377 çocuğun cinsel istismara uğradığını açıkladı. Elbette bunlar kayıtlara girebilenler.

Ülkemizde, çocuğa yönelik istismar genellikle saklı tutulduğu -çoğu kez en yakınındakiler tarafından istismar edildiklerinden- ve resmi kayıtlar da yetersiz olduğu için gerçek verilere ulaşmak zor.

Bu yüzden Bakan Ayşenur İslam’ın soruları önemli. Acil harekete geçme arzusu da. Gerisi sahici bir çözüm arayışı, bir parça akıl, vicdan ve kararlılık…

Çocuğa -ve kadına- yönelik şiddeti, istismarı tamamen ortadan kaldıramasalar bile, şiddet ve istismar karşısında iyi işleyen bir sistem geliştirebilirler.

Dini inançları bizimki ile aynı olmayan, muhtemel ki aile kurumuna bizim yüklediğimiz anlamları yüklemeyen ama toplumsal şiddet ve çocuk istismarı vakalarına, ülkemizle kıyaslandığında çok daha az rastlanan -Allah bilir bizdeki yüksek insani değerlere de sahip değillerdir- başka ülkelere sorulabilir pekala. Örneğin Kanada; onlar nasıl mücadele ediyorlar? Örnekler çok…

Ama ondan önce Sayın Bakan bakmanız gereken bir yer daha var.

Eğer araştırmaya temsil ettiğiniz devletin metruk ve karanlık alanlarında kazı yaparak başlarsanız, o yüksek insani değerlerimizi nerelerde katledip-gömdüğümüze dair önemli kalıntılara, verilere rastlayabilirsiniz. Kesin bilgi.

İstismarın, ‘çocuk’ mağdurun suçu olduğuna, saldırganın ‘kışkırtılmış’ olduğuna dair saptamaların emniyet birimleri ve yargı mensupları tarafından sıklıkla tekrarlandığını hatırlayın.

Bir ‘aile içi çocuk istismarı’ vakasında Yargıtay “Çocuk bağırmadı, yardım istemedi, rıza var” diyerek bu durumu hafifletici neden saymıştı.

Çocuk istismarının ‘yasa dışı’ kabul edilmesi için ‘rıza’ olup olmadığının saptanması ihtiyacı; çocuğun yetişkin ile ilişkisinde ‘rıza’ aramak gibi bir saçmalığın asla söz konusu olamayacağı ön kabulü ile ortadan kaldırılabilir belki?

Kaldı ki, ülkemizde çocuklar en çok ‘aile’ içinde, eğitim kurumlarında, iş yerlerinde, ceza evlerinde, hatta ‘koruma’ altına alındıkları devlet kurumlarında taciz ve istismara uğruyorlar. Yani bahsettiğiniz ‘mesafeyi’ korumaları gerekenler en yakınındakiler.

Kendilerinden yaşça büyük olan, bakım ve güvenliklerinden sorumlu olan, çocuğa onu sevmesi ve sayması öğretilen, maddi-manevi bağımlı oldukları kişi ya da kişilerce istismar ediliyorlar.

Yani tüm otorite ve güç ilişkilerine kurban edilerek.

Demem o ki yanıtları uzaklarda, yabancılarda aramayalım.

Misal siz de en yakınınızdakilere bakın: Eğer sorabiliyorsanız ‘bağlı’ bulunduğunuz Başbakan’ınıza, 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın neden ve nasıl katledildiğini sorun?

Bu yıl, 1 Mayıs’ta İstanbul’da gözaltına alınan iki çocuğun, çocuk şube müdürlüğünüzde, hükümetinizin kolluk kuvvetleri tarafından, sürekli küfür ve taciz ile neden bu denli korkutulmaya çalışıldıklarını ve ‘ezildiklerini’ sorun?

“Çocuklarımızı, onları korumak için yetkilendirdiklerimizden koruyamıyorsak eğer, nasıl olacak bu iş Başbakanım?” diye sorun.

“Bir insanın diğerine zulmedebilmesini bu denli normalleştirenler kimler?” diye sorun.

“Bizi böyle insanlıktan çıkaran şey ne?” diye sorun, korkmayın.

Eğer ‘soru sormaya’ korkuyorsanız, başınızı kaldırıp yüzüne bakmanız da yeterli. Baktığınızda her ne görüyorsanız, işte aradığınız yanıt o...

İktidarın, korkunun, erkin; yakıcı, yıkıcı, dehşetli egosu. Korkarak inanmak, korkuyla yönetmek, korkutarak bastırmak. ‘Korku’ dışında hiç bir çözüm yoluna akıl erdirememek.

Son tahlilde sizin bir kadın, bir anne, bir bakan olarak hüküm vermekte asla tereddüt etmeyeceğinizi söylediğiniz şey asıl korkmamız gereken. Çığlıktan, idama korkutan çaresizliğimiz…

“Toplumumuz bu insan tipini nasıl oluyor da yaratıyor?"

Eğer, hepsinden önce temsil ettiğiniz devletin içindeki istismarcıyı, devletin içindeki katili, devletin içindeki toplum düşmanını, devletin içinde artık iyiden iyiye susturamadığı intikamcıyı anlarsanız sorularınızın yanıtını anlama konusunda yol alabilirsiniz.

Biliyorum, suçu başkalarına atamamak çok zor. Ama bu toplum için buna değer. Hep birlikte ‘insanca yaşayabilme’ deneyimi için değer. Hem kadın, hem anne, hem bakan olarak buna değer. Eğer samimiyseniz...

Gerisi, duvarların arkasında sizin asla duyamayacağınız sessiz çığlıklar, minik tabutlar, kayıp mezarlar, biraz kan, bir parça toprak, “oğlumu idam edin, ne isterseniz yapın” diye feryad eden anneler, tecavüze uğrayan on yaşındaki oğlunu “sizde kalsın” diye karakolda bıakan babalar ülkesi…

Hastanede, “beni bu hale getiren babam, onu tedavi edin!” diye isyan eden kadını gördüğüm gün, bir çalışma nedeniyle orada bulunuyordum. Aynı gün öğleden sonra psikiyatri polikliniğinde bir doktor arkadaşımın hemen arkasında oturuyor ve görüşme ile ilgili notlar alıyordum.

Doktor, karşısında oturan beş yaşlarında bir erkek çocuğu ve annesine çeşitli sorular soruyor, dinliyor ve yanıtlarını kaydediyordu hatırladığım kadarıyla.

Bir ara çocuk heyecanlandı ve “fare geçiyor!” diye bağırdı.

Doktor, çocuğun işaret ettiği yere baktı, bir şey göremedi ve tekrar gözlerini çocuğa çevirdi, tepkisini değerlendirmeye koyuldu.

Ben, çocuğun parmağı ile işaret ettiği duvara doğru tekrar dönüp baktım gayri ihtiyari. O sırada masanın altından bir kez daha görünen bir fındık faresi, duvar boyunca hızla ilerliyordu. Elimle yavaşça doktorun omzuna dokundum ve duvarı işaret ettim.

Dönüp baktı, kafasını salladı ve telefona uzandı. Santralden başhekimi istedi. Ardından, karşısına çıkan hocasına hiddetle şöylendi:

“Hocam, hastaneyi şu farelerden temizleyelim artık. Hasta ‘fare geçiyor’ diyor, dönüp bakıyorum, gerçekten de geçiyor! Olmuyor böyle... Ayırıcı tanıyı güçleştiriyorlar!”

Sonradan, bu yaşadığımıza çok gülmüştük ama o gün bu gündür düşünür dururum.

Baktığımız yerde neyi gözden kaçırıyoruz? Neyi göremiyoruz?

Gerçek ne? Yanılsama ne? Önyargı ne? Normallik ne? Hezeyan ne? Psikoz ne?

Kim sağlıklı? Kim hasta?

Ayırıcı tanı ne?

@SibelYerdeniz