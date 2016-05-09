Geçmişte dokunulmazlığı kaldırılan vekiller

Bugün tam da Meclis Genel Kurul’unda dokunulmazlıklar görüşülecekken, T.C. nin geçmişte dokunulmazlıkları kaldırılan vekillerine ilişkin elimdeki genel tabloyu paylaşmak istiyorum. Bu sanırım, T.C. vatandaşlarından sır gibi saklanıyor, ama saklandığı da saklanıyor. Toplu olarak bir yerde bulmak imkansız.

Ayrıca dokunulmazlık yazılarımda bir kaç kere kullandığım ve TBMM sitesinde bulmuş olduğum Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, yasama uzmanı Kadir Aktaş’ın (0122_0159 DORDUNCU BOLUM-1) bu konudaki araştırmasının eksik olduğunu keşfetmem.

O çalışma dokunulmazlığı kaldırılan kaldırılan bakanları listeye dahil etmemiş. Oysa hepsi milletvekili; hiçbiri Meclis dışından atanmış kişiler değil. O zaman niye? Sebebini öğrenip yazacağım ama bugün daha kapsamlı ve doğru olduğunu düşündüğüm listeyi 1921-2016 arası dokunulmazlığı kaldırılan ve öğrenebildiğim tüm vekillerin ismini son dönemlerden geriye doğru giderek aktaracağım.

Dokunulmazlığı kaldırılan

milletvekilleri (2015-1921)

1. İstiklal Mahkemeleri'nde bu konuda neler oldu henüz araştıramadım.

2. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından, haklarında hiçbir suçlama olmadan 17 Nisan - 21 Mayıs 1915 tarihlerinde sürgünde öldürülen Ermeni milletvekilleri de tabloya koymayı doğru bulmadım; Hampartsum Boyacıyan, Isdepan Çıracıyan, Nazaret Dağavaryan, Garabed Paşayan,, Ohannes Vartkes Serengülyan, Onnik Tertsakyan [Arşak Vramyan], Krikor Zohrab

semrasomersan@gmx.com