T24 LogoT24 Logo

Semra Somersan

semrasomersan@gmx.com

09 Mayıs 2016

Geçmişte dokunulmazlığı kaldırılan vekiller

Bu bilgielr, T.C. vatandaşlarından sır gibi saklanıyor, ama saklandığı da saklanıyor

Bugün tam da Meclis Genel Kurul’unda dokunulmazlıklar görüşülecekken, T.C. nin geçmişte dokunulmazlıkları kaldırılan vekillerine ilişkin elimdeki genel tabloyu paylaşmak istiyorum. Bu sanırım, T.C. vatandaşlarından sır gibi saklanıyor, ama saklandığı da saklanıyor. Toplu olarak bir yerde bulmak imkansız.

Ayrıca dokunulmazlık yazılarımda bir kaç kere kullandığım ve TBMM sitesinde bulmuş olduğum Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, yasama uzmanı Kadir Aktaş’ın (0122_0159 DORDUNCU BOLUM-1) bu konudaki araştırmasının eksik olduğunu keşfetmem. 

O çalışma dokunulmazlığı kaldırılan kaldırılan bakanları listeye dahil etmemiş. Oysa hepsi milletvekili; hiçbiri Meclis dışından atanmış kişiler değil. O zaman niye? Sebebini öğrenip yazacağım ama bugün daha kapsamlı ve doğru olduğunu düşündüğüm listeyi 1921-2016 arası dokunulmazlığı kaldırılan ve öğrenebildiğim tüm vekillerin ismini son dönemlerden geriye doğru giderek aktaracağım.

 

Dokunulmazlığı kaldırılan
milletvekilleri (2015-1921)

 

 

 

1. İstiklal Mahkemeleri'nde bu konuda neler oldu henüz araştıramadım.

2. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından, haklarında hiçbir suçlama olmadan 17 Nisan - 21 Mayıs 1915 tarihlerinde sürgünde öldürülen Ermeni milletvekilleri de tabloya koymayı doğru bulmadım; Hampartsum Boyacıyan, Isdepan Çıracıyan, Nazaret Dağavaryan, Garabed Paşayan,, Ohannes Vartkes Serengülyan, Onnik Tertsakyan [Arşak Vramyan], Krikor Zohrab

semrasomersan@gmx.com              

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

semra somersant24köşe yazısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Yazarın Diğer Yazıları

Semavi saraylardan Beştepe Saray Külliyesi’ne

Beştepe’nin doğal hali saray değil, koca bir çiftlik.

Edward Snowden'ın öğrendiği...

"Snowden’ın yaptığı ise sivil itaatsizlik oyunbozanlığıdır. Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda tek işe yarayan budur...”

“Vandallar"ı tam unutmuştum ki “Zerdüştler...”

Ne kötülüğü var Zerdüşt olmanın çok kavrayamadım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24