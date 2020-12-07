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Konuk Yazar

Selçuk Erez

bilgi@t24.com.tr

07 Aralık 2020

Bu sene, Türk doktorları senesi!

Annem, "Korona aşısından sonra zayıflamanın da kesin çaresini bizim doktorlar buldu" diyor

- Doktor, söylediklerinizi yaptım ve mucize: İki ayda tam sekiz kilo verdim.

- Belli oluyor. Ne iyi!

- Sizden önce kaç diyetisyene gittimdi. Yol yürü, git havuzda yüz, Atkins, Dukan, Keton. Hiçbiri yaramadı. Bazısı kilo bile aldırdı. Sorunu siz halettiniz! On yıldır içine sığamadığım elbiseleri bile giyiyorum şimdi.

- Süper!

- Ama bazı sorularım var. 

- Nedir?

- Pahallıya mâl oluyor. İyisinin düzinesi kırk lira. Her gün yarım pakete yakın gidiyor. Tuvalet kağıdı yerine gazete kağıdı kullansam olur mu?

- Gazete mi?

- Yandaş gazeteleri alan çok azalmış. Bol iade varmış. Bizim bakkal "On dört sayfalık gazeteyi sana ilavesiyle beraber elli kuruşa veririm" dedi.

- Gazete mi yediniz?

- Bedava verse de istemem; şöyle bir baksam bile midem bulanıyor. Muhalif gazetelerden mi kullansam?

- Onlar da olmaz; matbaa mürekkebinde aminobifenil, sonra naftil amin de var. Mesane kanseri yapar. Siz yine tuvalet kağıdından şaşmayın.

- Arkadaşlarım moralımı bozuyorlar. Yan etkisi olurmuş, uzun zaman sonra ortaya çıkarmış, saçlarım dökülürmüş, kısırlık yaparmış filan diyorlar.

- Yahu kağıt dedikleri sadece selüloz: Midenizi, barsağınızı doldurur, doygunluk hissi verir, o yüzden başka şey yemek istemez, zayıflarsınız. O kadar. Meyve, sebze lifi gibi barsaktan emilmediğinden bir taraftan girer, diğerinden çıkar, gider.

- Bir sorunum daha var: Yemesi güç oluyor. Yarım ruloyu ancak bir saatte yutuyorum.

- Nasıl yutuyorsunuz?

- Bol suyla ama zorlanıyorum.

- Sebze çorbasına katmayı denesenize.

- Pişirdikten önce mi, sonra mı?

- Beraber pişirin, daha da yumuşar.

- Çorbada erir mi?

- Erimese bile kolay içilir. Önce ufalarsanız daha kolay gider

- Makasla mı?

- Olabilir; iyi bir delgeç aletiyle daha iyi sonuç alırsınız.

- Doktor, annem "Bu sene Türk doktorları senesi" diyor.

- Polikliniklerde saldırıp yaraladıkları için mi? Korona'dan öldüğümüz için mi?

- Hayır.

- Türk Tabipleri Birliği'ne söylemediklerini bırakmadıkları, terrörist dedikleri için mi?

- Hayır! Annem, "Korona aşısından sonra zayıflamanın da kesin çaresini bizim doktorlar buldu" diyor. Haklı valla!

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Selçuk Erez

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