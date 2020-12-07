- Doktor, söylediklerinizi yaptım ve mucize: İki ayda tam sekiz kilo verdim.
- Belli oluyor. Ne iyi!
- Sizden önce kaç diyetisyene gittimdi. Yol yürü, git havuzda yüz, Atkins, Dukan, Keton. Hiçbiri yaramadı. Bazısı kilo bile aldırdı. Sorunu siz halettiniz! On yıldır içine sığamadığım elbiseleri bile giyiyorum şimdi.
- Süper!
- Ama bazı sorularım var.
- Nedir?
- Pahallıya mâl oluyor. İyisinin düzinesi kırk lira. Her gün yarım pakete yakın gidiyor. Tuvalet kağıdı yerine gazete kağıdı kullansam olur mu?
- Gazete mi?
- Yandaş gazeteleri alan çok azalmış. Bol iade varmış. Bizim bakkal "On dört sayfalık gazeteyi sana ilavesiyle beraber elli kuruşa veririm" dedi.
- Gazete mi yediniz?
- Bedava verse de istemem; şöyle bir baksam bile midem bulanıyor. Muhalif gazetelerden mi kullansam?
- Onlar da olmaz; matbaa mürekkebinde aminobifenil, sonra naftil amin de var. Mesane kanseri yapar. Siz yine tuvalet kağıdından şaşmayın.
- Arkadaşlarım moralımı bozuyorlar. Yan etkisi olurmuş, uzun zaman sonra ortaya çıkarmış, saçlarım dökülürmüş, kısırlık yaparmış filan diyorlar.
- Yahu kağıt dedikleri sadece selüloz: Midenizi, barsağınızı doldurur, doygunluk hissi verir, o yüzden başka şey yemek istemez, zayıflarsınız. O kadar. Meyve, sebze lifi gibi barsaktan emilmediğinden bir taraftan girer, diğerinden çıkar, gider.
- Bir sorunum daha var: Yemesi güç oluyor. Yarım ruloyu ancak bir saatte yutuyorum.
- Nasıl yutuyorsunuz?
- Bol suyla ama zorlanıyorum.
- Sebze çorbasına katmayı denesenize.
- Pişirdikten önce mi, sonra mı?
- Beraber pişirin, daha da yumuşar.
- Çorbada erir mi?
- Erimese bile kolay içilir. Önce ufalarsanız daha kolay gider
- Makasla mı?
- Olabilir; iyi bir delgeç aletiyle daha iyi sonuç alırsınız.
- Doktor, annem "Bu sene Türk doktorları senesi" diyor.
- Polikliniklerde saldırıp yaraladıkları için mi? Korona'dan öldüğümüz için mi?
- Hayır.
- Türk Tabipleri Birliği'ne söylemediklerini bırakmadıkları, terrörist dedikleri için mi?
- Hayır! Annem, "Korona aşısından sonra zayıflamanın da kesin çaresini bizim doktorlar buldu" diyor. Haklı valla!