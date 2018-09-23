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New York-Londra-Roma
ŞEHİR TELLALI
Hayatını şiire, şiirdeki doğruluğu korumaya adayan, Nobel ödüllü, Girit doğumlu Yunan şairi Odysseas Elytis’in ruhunu anlatan sözleri: “Ruhumu berraklığa sattım ben”.
Bu kendi ifadesiyle: “… rüyalarıyla uyum içinde süregiden değişimlerden bir dünya... mekanizması gerçeğin aslını keşfetmemize yol gösteren bir çeşit çağdaş büyüdür.”
Böylece Midillili sabun fabrikatörünün oğlu Odysseus Alepoudelis şair kalemine adını kendi koydu:
Ellas, Elpidha, Eleftheria, Eleni, Yunan, ümit, özgürlük ve güzellik kelimelerinden yola çıkıp Elytis ismini türetti. Satırlarını dolduran ışık ve saflık ona “güneşi içen şair” lakabını kazandırdı. II. Dünya Savaşı’nda faşizme ve işgal kuvvetlerine karşı silahlı mücadele gerekince asker olan ve savaşta yaşadıklarını yine uzun bir şavaş şiiri ile dile getiren Elytis savaş sonrasında bir on yıl süren suskunluk içine girdi. “Değeri Budur” bu uzun sessizlikten sonraki ilk eseri. “Kırlangıç Tek” bu eserin bir parçası.
Cunta yasaklı besteci Mikis Theodorakis tarafından şarkıya çevrildiğinde “Kırlangıç Tek” Yunanistan’da askeri cuntaya karşı direnişin sesine dönüştü:
“Kırlangıç tek bahar pahalı
Çok emek ister güneşi getirmek
Binlerce ölüm ister döndürmek tekerlerini
Hayatta kalandan ister tüm kanı
Yüce başustam dağlara ördün beni
Yüce başustam denizle örttün beni
Mayısın bedenini kapmış büyücüler
Denizden bir mezara gömecekler
Kapatıp derin bir kuyunun dibine onu
karanlık kokusu ve uçurum dolu
Yüce başustam leylaklar arasında
Yüce başustam yeniden doğuş kokusunda.”