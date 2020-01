Gurbette ekmeğin tadı acı

ŞEHİR TELLALI Newyork-Londra-Roma

“Sevdiğin her şeyi bırakacaksın geride

Sürgün yayı fırlatır okunu önce

Gurbette

yabancı ekmeğin tadı acı

Öğretecektir sana

Ne kadar tuzlu olduğunu

Zordur yolu

İnip çıkarken

başkalarına ait basamakları...”

(Dante, Cennet)

Tam günü ve saati hatırlamak zor. Ancak 1982 yılıydı ondan eminim. Pırıl pırıl bir sonbahar günüydü ondan da eminim. Muhtemelen öğleden sonra bir saatti. Manhattan’da, Village’in güney batı ucunda, MacDougal sokağı üzerindeki Caffe Dante’yi bana ilk tanıştıran İzak’tır. Bebek kahvesi özlemiyle, orada belki Deniz ya da Ellen ile, Ahmet ya da Vasıf, Sabit ya da Korkut, Güngör ve İlhan’la buluşmuş olabiliriz.

Hemen benimsedim orayı. Hatta Deniz Dante’den çok, iki blok kuzey tarafındaki içi çok daha Avrupai, her tarafından heykeller, yağlı boya tablolar fışkıran, kahveden çok katolik kilisesini andıran Caffe Reggio’yu tercih ettiği halde. İkiz yapılı, iki kahvenin birleşmiş hali, pencereleri büyük, çerçeveleri aliminyum, dini imajlardan mahrum, laik görünümlü Caffe Dante New York’ta o günden itibaren otuz yıl boyunca sosyal hayatımın merkez mekanı haline geldi. Arkada aydınlığa bakan pencerelerden birinin önüne oturup bütün kahveyi gözhapsinde tutarak, kapıda kısa süre içinde beliren bir tanıdıkla hoş beş etmek, hiç olmazsa dondurma almaya gelenleri dondurmaları tadarken izlemek, o da yoksa iki odayı birbirinden ayıran duvarı boydan boya kaplayan, nostalji simgesi, sararmış fotograftan büyütme Floransa’nın eski köprüsü üzerinde uzun etekli satıcı kadın posterini seyredip o fotografa kafamdan hikayeler yazarak kahvemi yudumladım. Bu sürenin son yirmi yılında Dante’ye yakın adreslerde yaşadığımdan hemen hemen her gün bazen günde birden fazla kere uğradığım da oldu kahveye. Her doğum günümde mutlaka Dante’nin İtalya’dan gündelik gelen çilekli kremalı pastasına eşlik ederdi MacDougal sokağına lapa lapa yağan kar. Bazen annem ve babam da olurdu yanımda, bazen Barış, bazen Okay, Orhan, Semih, Suzan, Vedit, Karazona, Ziya ya da Sevan... sık sık o sokakta oturduğu için Füsun ugrardı, New York’un nadir kadın taksi şöforlerinden, Washington Square park ve Village’i koruma kuruluşu liderlerinden Füsun.

Caffe Dante Village’in İtalyan göçmenlerinin yerleşim yeri olduğu yıllardan kalma. Açılış tarihi 1915. Kadınların oy hakkı için sokaklara ilk döküldüğü yıl Manhattan’da. O tarihler İtalyan göçmenlerin Village’deki İtalyan kahvelerinde toplanıp hayattan, politikadan, İtalya ve Avrupa’daki gelişmelerden sözettikleri tarihler. 1980’li yıllarda İtalyan asıllı nüfus Village’den ayrılıp Çin mahallesi kıyısındaki küçük İtalya bölgesine çekildi. Ben de onları takip ettim, Soho’nun İtalyan mahallesi tarafına taşındım. Houston caddesi üzerindeki İtalyan şarküteleri kapandıkça MacDougal sokağı kahvelerini kaybetmemekte direndi. Doksanlı yıllarda Starbucks, laptoplar, cep telefonları, bağlantısız internet peşpeşe MacDougal sokağının İtalyan kahvelerini iyice zorlar oldu. Nihayet Dante’nin 750, doğum yıldönümünde kepenklerini kapattı Caffe Dante.

Mart ayında işyerini sattığını basından son ana kadar gizleyen Caffe Dante’nin ikinci kuşak sahibi Mario Flotta’nın ısrarlı inkarlarına rağmen. Gothamist’in yazdığına göre, Mario kahveyi Avustralya Victoria Kahve şirketine sattı. Bu şirket 1958 tarihinde Avusturalya’da kurulan ancak İtalyan asıllı bir şirket. Vittoria Yiyecek ve İçecek şirketi. Dante adını değiştirmeden orada modern bir kahve açmayı planlıyor türünden söylentiler mevcut. Ancak Dante’nin sürekli müşterileri kahvenin “ölüm ilanını” çoktan yazdı ve yerine açılacak taklidinin asla aslına benzeyemeyeceğine karar verdi bile. Artık Dante de CBGB’s gibi Village’in “kaybolan mirası” listesinde.

