New York’un edebi dergisi New Yorker’ı yaratan, 44. Sokak'taki otelin adıyla bilinen “Algonquin Yuvarlak Masası” konusunda bir kitap yazarını dinlerken kulağıma çalındı, “Çıplak Kızlar Okuyor” hareketi. Halen on sekiz şehirde aktif olduğunu öyle öğrendim. 2009’da Mart ayında Chicago’dan doğan hareket dünya çapında bir striptiz şovu şimdi. Striptizciler, gösteriyi okuma keyfinin en açık saçık ifadesi diye niteliyor. İçinde bir slogan, bir mesaj, bir art niyet mevcut değil. Sadece okuma sevgisinin ifadesinden ibaret.

Harekete 2009’dan beri aktif olarak “canlı şovlarla” katılan şehirler: Atlanta, Austin, Canberra, Cape Town, Chicago, Edmonton, Halifax, Melbourne, Londra, Los Angeles, Minneapolis, New Orleans, Nashville, New York, Portland, Roma, San Diego, San Fransisco, Seattle, Sidney, Tasmanya, Toronto, Vancover, Victoria, Varşova, Washington DC.

Çıplak Kızlar Okuyor adına “Kötü Canasta” adlı striptiz yıldızı, 16 Eylülde New York’ta Dorothy Parker’ın “Öz Geçmiş” adlı şiirini okudu:

Traş bıçağı acı verir

Islaktır nehir

Asit leke yapar

İlaç kramp getirir

Silah yasal değildir

İlmik çözülüverir

Gaz kötü kokar

Yaşamak en iyisidir!

2010’da Çıplak Kızlar Okuyor hareketi, Village Voice gazetesinden, New York’un En İyi Hikaye Saati övgüsünü aldı.

Kötü Canasta’nın Çıplak Kızlar Okuyor listesinde Ray Bradbury, F. Scott Fitzgerald, Dawn Powell, Terry Pratchett ve David Sedaris var. “Canlı” şovlarına arasıra başka şehirlerden striptiz yıldızları da katılıyor.

Çıplak Kızlar Okuyor manzarası pek çok ressamın ve fotografçının yüzyıllardır üzerinde çalıştığı bir manzara. Fikrin ortaya çıkmasında bu tarihçenin önemli bir yeri var. Çıplaklık, okur ile kitap arasındaki mahrem ilişkinin ifadesi. Okuyucular gösteriyi normal striptizden çok farklı yaşadıkları iddiasında. Striptizin vücut, Çıplak Kızlar Okuyor’un ise ruh gösterdiği görüşünde.

Esprisi hoşuma gitti. Aklımdan “acaba bu şehirlere İstanbul da katılır mı günün birinde” sorusu geçti...

www.sebnemsenyener.com