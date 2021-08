Soykırım ve düşündürdükleri

FRANSIZ CUMHURBAŞKANI CHIRAC'IN YANITININ FRANSIZCA ASLI LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Paris, le 14 FEV. 2001 Monsieur le Premier Président, J'ai été particulièrement attentif au courrier que vous m'avez adressé le 29 janvier au sujet du vote par ľAssemblée Nationale d'une proposition de loi disposant que "la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915". Les autorités françaises ont pris acte du vote définitif de ce texte par ľAssemblée Nationale le 18 janvier. I1 s'agit de l'expression par le Parlement, et par chacune de ses Chambres, de sa souveraineté. Je tiens à souligner qu'en adoptant cette loi, les parlementaires se sont, dans leur ensemble, gardés de porter une appréciation sur la Turquie moderne qui ne saurait être tenue pour responsable ďévénements survenus en 1915 sous l'empire Ottoman. Vous connaissez aussi la position qu'ont adoptée depuis plus de deux ans les autorités françaises sur cette initiavite ďorigine parlementaire. Elles ont, depuis le vote, réaffrmé leur volonté de poursuivre avec la Turquie une coopération étroite dans tous les domaines. Je vous le redis avec force aujourďhui, la France n'entend, pour sa part, changer ni les objectifs ni le contenu de la politique gu'elle conduit à ľégard du pays ami aux destinées duquel vous présidez, ni mettre en cause les fondements de ľamitié multiséculaire qui unit la France et la Turquie. Je tiens aussi à vous dire que la France continuera à ceuvrer au rapprochement de la Turquie avec ľUnion eupopéeenne. Vous savez la part qu'elle a prise, depuis 1995 et notamment lors du Conseil européen ďHelsinki en 1999, dans la reconnaissance de la candidature de la Turquie à ľUnion européenne et tout récemment, sous sa présidence, dans ľadoption du Partenariat ďadhésion. Je mesure ľémotion que le vote de cette loi provoque en Turquie. Je ne doute pas cependant que ľamitié entre nos deux pays permettra de surmonter ces tensions afin que ne soient pas remis en cause les progrès accomplis, ces dernières années, dans tous les domaines. Je vous prie ďagréer, Monsieur le Primier Président, ľexpression de ma considération distinguée. Bien cordialement. Jacques CHIRAC Monsieur le Dr. Sami SELÇUK

