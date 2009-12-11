Üç maymunlar cehennemi

Görmüyor musunuz?

Duymuyor musunuz?

Konuşmuyor musunuz?

Aklınız mı tutuldu?

Vicdanınız mı köreldi?

Gidecek başka bir yeriniz mi var?





Cumhuriyet tarihinin en kırılgan zaman dilimindeyiz.

12 Eylül öncesini de yaşamıştık. Hani her gün 3-5 canın yitirildiği o günleri…

Ama tarihin miladı Kahramanmaraş’tı.

Maraş’ta üç gün boyunca insanlara kıyıldı. Alevi mahallelerinde insanlığın utanç duyacağı şeyler yaşandı. Çocuklar boğazlandı. Hamile kadınlar şişlendi.





Maraş bir milattı. Dönemin hükümeti üç gün boyunca “müdahale edin” dediğinde, her defasında aynı yanıtı aldı. “Yeterli gücümüz yok.”

Ta ki hükümet sıkıyönetim ilan edinceye kadar. Sonrası malum. Olaylar birkaç saatte bitti. Ama artık asker siyasete ve iktidara ortak olmuştu. 12 Eylül’e giden kapı aralanmıştı.





Bu defa çok daha vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Zira iş giderek çığırından çıkıyor.

Eskiden şehit cenazeleri kaldırıldığında protestocu gruplar Atatürk anıtına yürürdü. Şimdi Kürt mahallelerine yürünüyor.

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyen, bu ülkeyi bir etnik çatışma cehennemine mahkûm etmek isteyenler için puslu hava hazır.





Sadece 2 ay önce bu ülkede insanlar umutluydu. Hükümet bir ‘açılım süreci’ başlatmış, içeriği belli olmasa da ilk kez cesur bir dil tutturulmuştu. Barışın dili hakimdi.

Açılım Türklerin ulus-devlet iddiasını ilgilendirdiği kadar, Kürtlerin de mağduriyetleri için bir umut demekti.





Bu öylesine bir süreçti ki tam 100 yıldır süregelen bir soruna çözüm aranıyordu. Yüz yıllık bir sorunun 3-5 ayda çözümlenmeyeceği bilinmeliydi. Bilinmesi gereken bir başka gerçek de sağduyu, mantık ve hoşgörü ile bu sürecin yürütülmesi gerekliliğiydi.





Ancak 100 yıllık bir sorun, Öcalan’ın hücre koşullarına indirgendi. Sokaklar yandı, o görüntüler ülkenin batısında yankılandı. Büyük şehirlerde önce Serap’ı, sonra arabaları yaktılar. Sivil bir direnişten ve hak arama talebinden çok savaş görüntüleri sergilendi.

Ve sonra Tokat…





Açılıma inananlar için Tokat saldırısı bir provokasyondu. Süreci baltalamak isteyenlerin oyunuydu. Üç gün boyunca üstlenilmemesi de bir kanıttı. Sadece barışa inananlar değil, cumhurbaşkanından başbakanına, AKP yöneticilerinden aydınlara kadar herkes aynı kanıdaydı.





Sonunda katil, ilk tahmin edilmesi gereken çıktı. Yani önceden de seyrettiğimiz filmde sürpriz yoktu.

Şimdi ölüm haberleri art arda sıralanıyor. Sıralanacak. Barış en büyük yarayı aldı. Kürt halkının talepleri için yola çıkanlar Kürtlere en büyük kötülüğü yaptı. Zira komşu komşuya, akraba akrabaya, esnaf esnafa düşman hale gelmeye başladı.





İşte bunu görmeyenler kör olmalı.

İşte bu gerçeğin farkına varmayanların dili tutulmuş olmalı.

İşte yarınımızı karartacak bu sesleri duymayanlar sağır olmalı.

Hızla kutuplaşıyoruz. Hızla Türk-Kürt ayrımını yaşıyoruz. Oysa barış süreci tam da yaralı yüreklerin, kinle kirlenmiş duyguların, ortak acıların onarılması gereken bir dönemdi.





PKK yangına körükle gitti.

Karamsar, kasvetli ve acı dolu bir dönemin ilk sinyallerini verdi.

‘PKK silah bırakmadan açılım olmaz’ diyenler kazandı. Zira elinde silah olanın ne yapacağının belli olmadığı bir kez daha kanıtlandı.

Artık savaş boyalarınızı sürebilirsiniz.

Biz siviller ölmeye hazırız.