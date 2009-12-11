T24 LogoT24 Logo

Rıdvan Akar

-@t24.com.tr

11 Aralık 2009

Üç maymunlar cehennemi

Cumhuriyet tarihinin en kırılgan zaman dilimindeyiz.

Görmüyor musunuz?

Duymuyor musunuz?

Konuşmuyor musunuz?

Aklınız mı tutuldu?

Vicdanınız mı köreldi?

Gidecek başka bir yeriniz mi var?


Cumhuriyet tarihinin en kırılgan zaman dilimindeyiz.

12 Eylül öncesini de yaşamıştık. Hani her gün 3-5 canın yitirildiği o günleri…

Ama tarihin miladı Kahramanmaraş’tı.

Maraş’ta üç gün boyunca insanlara kıyıldı. Alevi mahallelerinde insanlığın utanç duyacağı şeyler yaşandı. Çocuklar boğazlandı. Hamile kadınlar şişlendi.


Maraş bir milattı. Dönemin hükümeti üç gün boyunca “müdahale edin” dediğinde, her defasında aynı yanıtı aldı. “Yeterli gücümüz yok.”

Ta ki hükümet sıkıyönetim ilan edinceye kadar. Sonrası malum. Olaylar birkaç saatte bitti. Ama artık asker siyasete ve iktidara ortak olmuştu. 12 Eylül’e giden kapı aralanmıştı.


Bu defa çok daha vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Zira iş giderek çığırından çıkıyor.

Eskiden şehit cenazeleri kaldırıldığında protestocu gruplar Atatürk anıtına yürürdü. Şimdi Kürt mahallelerine yürünüyor.

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyen, bu ülkeyi bir etnik çatışma cehennemine mahkûm etmek isteyenler için puslu hava hazır.


Sadece 2 ay önce bu ülkede insanlar umutluydu. Hükümet bir ‘açılım süreci’ başlatmış, içeriği belli olmasa da ilk kez cesur bir dil tutturulmuştu. Barışın dili hakimdi.

Açılım Türklerin ulus-devlet iddiasını ilgilendirdiği kadar, Kürtlerin de mağduriyetleri için bir umut demekti.


Bu öylesine bir süreçti ki tam 100 yıldır süregelen bir soruna çözüm aranıyordu. Yüz yıllık bir sorunun 3-5 ayda çözümlenmeyeceği bilinmeliydi. Bilinmesi gereken bir başka gerçek de sağduyu, mantık ve hoşgörü ile bu sürecin yürütülmesi gerekliliğiydi.


Ancak 100 yıllık bir sorun, Öcalan’ın hücre koşullarına indirgendi. Sokaklar yandı, o görüntüler ülkenin batısında yankılandı. Büyük şehirlerde önce Serap’ı, sonra arabaları yaktılar. Sivil bir direnişten ve hak arama talebinden çok savaş görüntüleri sergilendi.

Ve sonra Tokat…


Açılıma inananlar için Tokat saldırısı bir provokasyondu. Süreci baltalamak isteyenlerin oyunuydu. Üç gün boyunca üstlenilmemesi de bir kanıttı. Sadece barışa inananlar değil, cumhurbaşkanından başbakanına, AKP yöneticilerinden aydınlara kadar herkes aynı kanıdaydı.


Sonunda katil, ilk tahmin edilmesi gereken çıktı. Yani önceden de seyrettiğimiz filmde sürpriz yoktu.

Şimdi ölüm haberleri art arda sıralanıyor. Sıralanacak. Barış en büyük yarayı aldı. Kürt halkının talepleri için yola çıkanlar Kürtlere en büyük kötülüğü yaptı. Zira komşu komşuya, akraba akrabaya, esnaf esnafa düşman hale gelmeye başladı.


İşte bunu görmeyenler kör olmalı.

İşte bu gerçeğin farkına varmayanların dili tutulmuş olmalı.

İşte yarınımızı karartacak bu sesleri duymayanlar sağır olmalı.

Hızla kutuplaşıyoruz. Hızla Türk-Kürt ayrımını yaşıyoruz. Oysa barış süreci tam da yaralı yüreklerin, kinle kirlenmiş duyguların, ortak acıların onarılması gereken bir dönemdi.


PKK yangına körükle gitti.

Karamsar, kasvetli ve acı dolu bir dönemin ilk sinyallerini verdi.

‘PKK silah bırakmadan açılım olmaz’ diyenler kazandı. Zira elinde silah olanın ne yapacağının belli olmadığı bir kez daha kanıtlandı.

Artık savaş boyalarınızı sürebilirsiniz.

Biz siviller ölmeye hazırız.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Yazarın Diğer Yazıları

Suriyeli mültecilerin hatırlattıkları (1)

Ensar’lıktan ‘halkta büyük tepki’ ya da ‘büyük sorunlar çıkması’ gerekçesine evrilen sürecin miladı, en kolay ikna edilebileceği öngörülen AKP tabanında bile yaşanan oy kaybı ve bu oy kaybında Suriyeli mültecilerin rolüydü. İdeolojik olandan pragmatik ve hak ihlallerini barındıran dönüşümde de bu anketlerin rolü vardı

Satın alınan demokrasi

Demokrasi için cebinden para harcayıp oy veren seçmen kazandı; devletin parasını ve demokrasinin değerlerini harcayanlar kaybetti.

Yeniden…

Aradan 30 yıl geçti, dün yine sevindim; yine yenilen “3. Milliyetçi Cephe” ittifakıydı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24