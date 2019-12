TEMBELLİK HAKKI

Sevgili okur,

Utana sıkıla yine karşınıza çıkıverdim.

Aradan epey bir zaman geçti.

Ne okur notundaki sitemler ne de Aydın Abi’nin dokundurmaları iflah olmaz uyuşukluğuma çare olmadı.

Her rehavet sahibi gibi ben de bilumum gerekçeleri uydurabilirim. Mesela ‘çok meşguldüm’ iyi bir başlangıç olabilir. Bu satırın altını fena halde doldurabilirim.

Oğlum yazının üstüne su dökmüş, elektrik kesilmiş ve dahi modern zamanların icadı yalanlardan ‘mailim gitmemiş” olabilir.

Bir de işin felsefi yönü var. Paul Lafargue’nin “Tembellik Hakkı” adlı kitabında vurguladığı gibi: “Ey tembellik, uzun süren sefilliğimize acı! Ey sanatların ve soylu erdemlerin anası tembellik, insan kaygılarına merhem ol!” Devam edebiliriz. Lessing’den “Sevme, içme ve tembellik dışında/ Tembellik edelim her şeyde !” (Düşünün ki bunları bulmak için Felsefe Forumu Sitesi’nde araştırma (!) bile yaptım)

Şimdi kılıf, minare, mazruf ve de zarfla ilgili her bir şeyi söylemiş olduk.

Tembellik yaptım yav! Oh be.

Yaptım işte. Abarttım mı? Abarttım. Öncelikle benim sevgili arkadaşım Doğan Akın’a ve –eğer okuyanım varsa- okuyucuya ayıp ettim.

Ama zararın bir tarafından dönmeye çalışıyorum. Her ‘samimi itirafçı’ gibi muhatabımdan şefkat ve anlayış isteme arsızlığını da gösteriyorum. Yani beni affedeceksiniz. Ettiniz mi? Tamam!

Bu zaman diliminde memlekette neler oldu neler. Bana babamdan miras ve evlatlarıma borcum diye tevekkülle karşıladığım Deniz Baykal gitti. Gidişi ahlaksız ve iğreç bir komplonun ürünüydü.

Kılıçdaroğlu’nun gelişi de bir o kadar riya ve ‘satış’ ile Türk siyaset kültürü üzerine veciz örnekle doluydu.

‘Oooooo geç bunları’ demeyiniz. Fıkrayı bilirsiniz. Yahudiye vuran adama Yahudi “niye vurdun” diye sorunca “Siz İsa’yı öldürmüşsünüz” yanıtını almış. Yahudi’de “yahu o 2 bin yıl önceydi” diye itiraz edince de adam “Ben yeni duydum” deyivermiş. O misal benim de yeni yazasım geldi!

Söz Yahudi’den açılınca Mavi Marmara aktivistlerine dönük katliam ile ilgili kelam ederek ağzınızdaki kabak tadını iyice pekiştirmeyeceğim. Ama bu ülkenin Yahudi yurttaşlarına dönük ırkçı, ayrımcı, tehditkar ve onlarca yıldır uygulanan “boykotçu” zihniyetin nasıl hortladığınıza dikkati çekerim. Türkiye’de İslamcılık milliyetçilik sosuna bulanmıştır. Gıdasını “Türk-İslam Sentezi”nden alır. Hal böyle olunca da “Yaradılanı yaratandan ötürü sevmek” bir şiir tadı dışında hiçbir şey ifade etmez. Bu topraklarda Yahudilere dönük o ürkütücü düşmanlıkla ilgili daha pek çok şey yazabilirim ama yoruldum!

Üstüme bir uyuşukluk çöktü. Parmaklarımın azmi ve gücü giderek azalıyor. Azalıyor. Bir daha kim bilir ne zaman yazarım. ‘Uyku biraz uyku, bütün isteğim buydu’ Melekelerim zayıflıyor. Uyuyoru...