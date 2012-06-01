İtham ediyorum

Beşiktaş’ın UEFA’dan bir yıl için men edilmesinin tek sorumlusu vardır:

Yıldırım Demirören.

Lafı eğip bükmenin anlamı yok. Yıldırım Demirören ve Beşiktaş yönetimini paylaşan isimler sorumludur.

Beşiktaş’a bu utancı yaşatanların ödemesi gereken bir bedel vardır. Bedel yargı nezdinde hesap sorulması, kulüp nezdinde disipline verilmesidir.

Beşiktaş’ın uğradığı itibar kaybının maddi boyutu ölçülemez. Ancak UEFA’ya gidilememesinin bedeli yaklaşık 13.6 milyon liradır. Acilen o Yönetim Kurulu'ndan tahsil edilmelidir.

Bir futbol kulübü 8 yıl gibi kısa bir sürede neredeyse 20 misli borçlu hale getirilmiştir. CAS’ta dava rekoru kıran tek takım Beşiktaş’tır.



Beşiktaş aleyhine açılan davalar



Şimdi izninizle ve – sabrınıza güvenerek - tarihe not düşmek için iki çarpıcı araştırmaya yer vermek istiyorum. İlki Şubat ayında Forza Beşiktaş Web Sitesi’nde yayınlandı. FİFA’da Beşiktaş aleyhine açılan davaları kapsıyor.



1. Maximilian Hagmayr, Ramazan Özcan transferindeki menejerlik ücreti, 25.000 Euro + avukatlık ücreti + harç tutarı +faiz.

2. Gaziantep Spor Kulübü Derneği, Yıldırım Demirören aleyhine ilamsız icra takibi, 4.224.117,26 TL (dava sürüyor)

3. Matteo Ferrari, sözleşme feshi, karşılıklı dava, 7.750.000 Euro. (dava sürüyor)

4. Hammarby, Erkan Zengin transferi, 135.000 Euro. (115.000 Euro’luk gecikme cezasının davası sürüyor)

5. Udinese, Sivok ve Zapotocny transferleri, 1.450.000 Euro (2010) + 3.000.000 Euro (2011) + faiz + yargılama/avukat masrafları.

6. Porto, Quaresma transferi, 60.507 Euro dayanışma payı + yargılama masrafı.

7. Sporting Club de Portugal, Quaresma transferi, 98.554 Euro dayanışma payı + faiz + yargılama masrafı.

8. Fabian Ernst, alacak, FIFA, 982.166 Euro (dava sürüyor)

9. Bobo, alacak, FIFA, 223.445 Dolar (dava sürüyor)

10. Club Atletico River Plate, Higuain transferi, 616.000 Dolar + faiz + yargılama masrafı.

11. Rubin Kazan, Fatih Tekke transferi, 750.000 Euro + yargılama masrafı.

12. Spal, Parma, Lecce kulüpleri, Ferrari transferi dayanışma payı, sırasıyla 35.595, 45.000, 22.500 Euro + faizler + yargılama masrafları.

13. Sport Lisboa e Benfica, Fernandes transferi dayanışma payı, 19.767 Euro + faiz + yargılama masrafı.

14. Naval 1 de Maio, Almeida transferi dayanışma payı, 28.750 Euro + yargılama masrafı.

15. Sport Lisboa e Benfica, Simao transferi dayanışma payı, 8.248,50 Euro + faiz + yargılama masrafı.

16. Chistian Rapp, Hilbert transferi menajerlik ücreti, 500.000 Euro + faiz (ödemeler başladı ve sürüyor)

17. Milan Lednicky (menajer), ilamsız icra takibi, 212.872,07 TL (ödemeler sürüyor)

18. Mehmet Bayır (?), ilamsız icra takibi, 472.976,97 TL

19. Angora Menajerlik, ilamsız icra takibi, 118.000 TL

20. Aysel Şavkan (Guti’nin ev sahibi), kontrattan önce ev boşaltımı sebebiyle tazminat, 29.412,34 TL

21. Eduard Cisse, alacak + kesilen cezanın iptali, 300.000 Euro + faiz + harç + vekalet ücreti + kesilen 10.000 Dolar ve 100.000 Euro’luk para cezalarının iptali

22. Serdar Özkan, alacak, 216.219 TL + faiz + harç + vekalet ücreti

23. Chistian Rapp, Edu transferi menajerlik ücreti, 200.000 Euro (ödemeler sürüyor)

24. Schalke 04, Edu’nun kiralanması, FIFA, 500.000 Euro (dava sürüyor)

25. Uniao Desportiva de Leiria, Almeida transferi dayanışma payı, 10.000 Euro (dava sürüyor)

26. Edu, alacak, 350.473,91 Euro (dava sürüyor)

27. Michael Fink, icra, 2.121.720, 76 TL (ödemeler sürüyor)

28. Refleks Menajerlik, icra, 126.697,25 TL (kısmen itiraz edilmiş, dava sürüyor)

29. İbrahim Kaş, alacak ve ceza iptali, 100.000 Euro + kesilmiş 83.200 Euro’luk para cezasının iptali



Davaların bedeli, giderler hariç, 20 milyon Euro'yu geçiyor



Bu davaların faiz ve avukatlık ücreti hariç yaklaşık maliyeti 20 milyon Euro’yu geçiyor. İkinci araştırmayı ise Web Kartalları’ndan Faysal Özkurt tarafından Borsa’ya bildirilen 2011 Şubat bilanço dipnotları üzerinden yine Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirildi.

1. Matias Emilio Delgado, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle CAS’a başvurmuş ve kendisine 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarına ait ödenmeyen toplam 3.745.000 €’luk alacağının yüzde 5 faizi ile birlikte tahsilini ve 70.000 €’luk yargılama gideri ve avukatlık ücretlerinin Beşiktaş Kulübü’nden tahsilini talep etmiştir. Futbolcu ile yapılan anlaşma gereği asıl alacaklarının tamamı ödenmiş, dosyanın 03.02.2011 tarihinde kapandığı CAS tarafından bildirilmiştir.

2. Villarreal Kulübü, Nihat Kahveci’nin transferinden kaynaklanan 3.250,000 € alacak, 1.125,000 Euro cezai şart ve 50.000 CHF tutarındaki yargılama giderleri için CAS’a başvurmuştur. 10.08.2010 tarihli CAS Kararında cezai şart talebi reddedilerek, Villareal Kulübüne 3.250,000 €’nun (1.000,000 € 21.09.2009’dan 5% faiz ile, 1.000,000 € 21.01.2010’dan yüzde 5 faiz ile, 1.250,000 € 21.04.2010’dan 5% faiz ile), yargılama giderleri olarak 32.590 CHF ve 15.000 CHF avukatlık giderlerinin ödenmesi gerekmektedir. 16.08.2010 tarihinde 250.000 Euro’luk, 20.08.2010 tarihinde ise 600.000 Euro’luk iki adet ödeme yapılmıştır. Ayrıca Villareal’le yapılan dostluk maçı yayın bedeli olarak 200.000 USD karşılığı 155.572 Euro da 13.08.2010 tarihi itibari ile mahsup edilmiştir. 13.12.2010 tarihinde ana paranın kalanı olan 2.244,425 Euro Villarreal’e ödenmiştir. Ancak Villarreal Beşiktaş Kulübü tarafından halen ödenmemiş olan faiz, yargılama masrafları ve avukatlık ücretlerinin tahsili için Beşiktaş’ın Europa League’deki gelirlerini dondurma amacı ile İsviçre Mahkemeleri’nde yürüttüğü işlemler tutarı olan 203.000 Euro tahsilini talep etmiştir. Anılan tutar 30.03.2011 tarihinde ödenmiştir. Villarreal, Beşiktaş Kulübü’nün UEFA gelirlerini tedbir amaçlı dondurma işlemini kaldırmasının ardından anılan tutar Kulübümüze iade edilecektir. Bu hususta yazışmalar devam etmekle birlikte temelde uyuşmazlık sonra ermiştir. Kapama yazısı beklenmektedir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

3. Hamburg Kulübü, Ailton’un transferi nedeniyle taraflar arasında sözleşme ile kararlaştırılan ve oynanması gereken dostluk müsabakasının yapılmaması nedeniyle 100.000 Euro tutarında cezai şart talebi ile 24.09.2010 tarihinde FIFA’ya başvurmuştur. Uyuşmazlık hakkında 28.02.2011 tarihinde alınan karara göre Beşiktaş Kulübü’nün 100.000 Euro’nun 01.01.2009 tarihinden itibaren isleyecek yüzde 5 faizi ile birlikte ödemesine, yargılama gideri olarak 6.000 CHF’nin FIFA’ya, 4.000 CHF’nin ise Hamburg Kulübü’ne ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu tutarların tamamı taraflara 23.03.2011 tarihinde ödendiğinden, uyuşmazlık sonra ermiştir. Kapama yazısı beklenmektedir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

4. Club Hammarby, Erkan Zengin’in transferi nedeniyle 150.000 €’nun 12.10.2009 tarihinden itibaren isleyecek 5% faizi ile tahsili ve sözleşmedeki şartlara uyulmaması nedeniyle 100.000 €’luk cezai şart talebi ile toplamda 250.000 Euro’nun tahsili için FIFA’ya başvurmuştur. 15.000 Euro’luk dayanışma katkı payının mahsup edilerek ödenmesi gerektiğinden, 16.08.2010 tarihinde Kulübe 135.000 Euro ödenmiştir. Ancak Kulüp eksik ödenen 15.000 Euro’nun tahsili, cezai şart olarak 100.000 Euro’nun tahsili, futbolcunun bir başka Kulübe kiralanmasından doğan 15 %’lik transfer ücreti bedeli ile 5.000 CHF’lik yargılama masraflarının ödenmesini talepleri ile davaya devam etmektedir. Uyuşmazlık FIFA nezdinde incelenmektedir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

5. Centro Sporivo Paraibano Kulübü, 10.635 Euro Santa Cruz Rec. Esporte Kulübü 7.755 Euro Brezilya Futbol Federasyonu 14.354 Euro tutarındaki (Deyvison Rogerio Da Silva’nın transferinden kaynaklanan) dayanışma katkı payına ilişkin olarak FIFA’ya başvurmuşlardır. Centro Sportivo Paraibano ile Santa Cruz Rec. Esporte Kulüplerinin hak ediş talep miktarları hatalı olduğundan yeniden hesaplanıp doğru miktarlar 17.03.2011 tarihinde ödenmiş ve konu ile ilgili FIFA’ya bilgi verilmiştir. Brezilya Futbol Federasyonu’nun talebi açısından uyuşmazlık devam etmektedir. Bununla birlikte bir bütün olarak dosyaya Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

6. Mario Mamic, Gordon Schildenfeld’in transferinden dolayı menajerlik ücreti olarak 150.000 Euro’nun tahsili talebi ile FIFA’ya başvurmuş ancak FIFA kararını beklemeden aynı talep ile CAS’a da başvurmuştur. CAS, FIFA kararını beklemek için dosyayı kapatmıştır. 20.07.2010 tarihli FIFA Kararına göre; toplam 150.000 €’nun 50.000 €’suna 08.02.2008, 50.000 €’suna 21.02.2009 ve 50.000 €’suna ise 21.02.2010 tarihinden itibaren 5% faiz işletilmesine ve toplam 15.000 CHF yargılama giderinin ödenmesine karar verilmiştir. Ödenmesi gereken tutarlar taksite bağlanmış ve son taksit ödemesi 06.10.2010 tarihinde yapılmıştır. Yargılama masrafları da 16.03.2011 tarihinde taraflara ödendiğinden, uyuşmazlık sonra ermiştir. Kapama yazısı beklenmektedir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

7. Club Atletico River Plate, Fernando Higuain’in transferi nedeniyle 616.000 USD’lik alacağının faizleriyle birlikte ödenmesi için FIFA’ya başvurmuştur. Uyuşmazlık FIFA nezdinde incelenmektedir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

8. Udinese Kulübü, Tomas Sivok ve Tomas Zapotocny transferlerinden kaynaklanan toplam 4.450,000 Euro’nun faizi ile birlikte tahsili, cezai şart olarak 350.000 Euro’nun faizi ile birlikte tahsili talepleri ile CAS’a başvurmuştur. 14.12.2010 tarihinde 1.450,000 Euro tutarında bir ödeme yapılmıştır. Yargılama CAS nezdinde devam etmektedir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

9. Milin Ligmet Kulübü, Tomas Zapotocny’nin transferinden kaynaklanan 3.750 Euro tutarındaki dayanışma katkı payının 5% faizi ile birlikte tahsili için 01.10.2010 tarihinde FIFA’ya başvurmuştur. Söz konusu tutar faizi ile birlikte 17.03.2011 tarihinde ödendiğinden, uyuşmazlık sona ermiştir. 28.03.2011 tarihli FIFA yazısı ile dosyanın kapama işlemlerine geçildiği bildirilmiştir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

10. Sloven Liberec Kulübü, Tomas Zapotocny’nin transferinden kaynaklanan 15.000 Euro tutarındaki dayanışma katkı payının tahsili için 04.10.2010 tarihinde FIFA’ya başvurmuştur. Söz konusu tutar faizi ile birlikte 17.03.2011 tarihinde ödendiğinden, uyuşmazlık sona ermiştir. 23.03.2011 tarihli FIFA yazısı ile dosyanın kapama işlemlerine geçildiği bildirilmiştir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

11. FK Pribram Kulübü, Tomas Zapotocny’nin transferinden kaynaklanan 56.250 Euro tutarındaki dayanışma katkı payının tahsili için 12.10.2010 tarihinde FIFA’ya başvurmuştur. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

12. Rubin Kazan Kulübü, Fatih Tekke’nin transferi konulu sözleşmeye dayalı olarak 3 x 250.000 Euro seklinde kararlaştırılan ödemelerden ilk taksit olan 250.000 USD’nin (Kulüp sehven USD yazmıştır) tahsili talebi ile 15.12.2010 tarihinde FIFA’ya başvurmuştur. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

13. Trabzonspor Kulübü, Fatih Tekke’nin transferinden kaynaklanan dayanışma katkı payı talebi için FIFA’ya başvurmuştur. Ancak FIFA başvuru belgelerinin tamamlanması için Trabzonspor Kulübü’ne 24.03.2011 tarihine kadar mühlet vermiş ve bu süre içerisinde başvurunun tamamlanmaması halinde kendilerinin müdahalelerine gerek kalmadığının anlaşılacağı ve dosyanın kapama işlemlerine başlanacağı hususunda ihtar etmiştir. Konu ile ilgili henüz tarafımıza bildirimde bulunulmamıştır. Yazışmalar devam etmektedir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

14. İstanbul 5. İcra Müdürlüğü’nün 2009/9374 E. sayılı dosyasıyla ONS Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S., Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.S aleyhine toplam 2.119.585,66.-TL alacak iddiasıyla icra takibi başlatmış, takip tutarının 109.718,44-TL’lik kısmı ödenmiş, fazlasına itiraz edilmiş, karsı taraf İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/481 E. sayılı dosyasıyla itirazın iptali ve 1.554.000.-TL tutarındaki lisansı ye/sponsorluk bedeli için verilen senetlerden dolayı borçlu olmadığına ilişkin itirazın iptali ve menfi tespit davası açmıştır. Dava devam etmektedir.

15. Maximillian Mag. Hagmayr, oyuncu Ramazan Özcan’ın transferinde menajerlik hizmetinde bulunduğu iddiasıyla, TFF UÇK 2011/91 E. sayılı dosyayla 25.000 Euro tutarın vade tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi talepli başvuruda bulunmuştur. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

16. Serdar Özkan 2009/2010 sezonundan kalan bakiye alacağı olduğu iddiasıyla, şimdilik 190.000 TL tutarın faiziyle ödenmesi talebiyle TFF UÇK 2011/70 E. sayılı dosyayla başvuruda bulunmuştur. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

17. TFF UÇK’nın 2010/735 E., ve 2010/862 sayılı kararıyla Eduard Leopold Cisse’nin 300.000 Euro alacağının 07.07.2010 tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi, 12.293,60.- TL harç ve 32.787,20.-TL vekalet ücretiyle birlikte Beşiktaş AŞ tarafından ödenmesine, futbolcuya kesilen 10.000 USD ve 100.000 Euro tutarındaki para cezalarının iptaline karar vermiş, karar TFF Tahkim Kurulu tarafından onanmıştır. Dosya borcu alacaklı ile yapılan protokol kapsamında ödenmektedir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

18. TFF UÇK’nın 2010/723 E. sayılı dosyasıyla İbrahim Kaş 100.000 Euro bakiye alacak ve 83.200 Euro ve 2.000 TL tutarındaki para cezalarının iptali talepli başvuru yapmıştır. TFF UÇK 23.10.2010 tarihli 2010/723 E. 2010/883 K. sayılı kararıyla İbrahim Kaş’ın taleplerini kabul etmiş, Tahkim Kurulu 16.12.2010 tarih, 2010/399 E., 2010/422 K. sayılı kararıyla, TFF UÇK kararını itirazı reddetmiştir. İbrahim Kaş, bu şekilde kesinleşen TFF UÇK’nın 2010/723 E. ve 2010/883 K. sayılı kararını, İstanbul 14. İcra Müdürlüğü’nün 2010/32120 E. ve 2010/32121 E. sayılı dosyalarıyla takibe koymuştur. Her iki icra dosyası borcu yapılan protokol kapsamında ödenmektedir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.

19. TFF UÇK’nın 2010/980 E. sayılı dosyasıyla İbrahim Kaş, 10.000 Euro alacağın tahsil tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle ödenmesi talepli TFF UÇK’ya başvurmuş olup, davasını yargılama devam etmekte iken ıslah etmiş ve yargılama sonucunda davacının alacağının kabulü ile 71.972,65 Euro ile net 4.694,88 TL’nin faizi ile ödenmesine, davacı tarafından yatırılan 3.491,72-TL harcın ile 13.045,14-TL tutarında davacı taraf vekalet ücretinin Beşiktaş A.Ş. tarafından ödenmesine karar verilmiştir. Dosya borcu yapılan protokol kapsamında ödenmektedir. Mali tablolarda karşılık ayrılmıştır.



Yeni yönetim sorumluları sanık sandalyesine oturtmalı



Tablo işte bu kadar dramatik ve vahim.

Her iki tablo aynı davalara yer verirken tablolar arasında farklı davalar da olduğu görülüyor. Dolayısıyla sadece bu iki tabloda 42 ayrı davanın sürdüğü anlaşılmaktadır. Delgado vb. örneklerde anlaşılmış ya da dava sonucu borçların ödenmesi söz konusu olsa bile özellikle tabloya dahil etme sebebim kulübün nasıl da yanlış ve sorumsuzca yönetildiğinin anlaşılması içindir.

Beşiktaş Kulübü İletişim Komitesi Başkanı İsmet Berkan Kulüp aleyhine açılan dava sayısının 240’dan fazla olduğunu söylemiştir. Özellikle stat, reklam, menajer ve sponsorluktan kaynaklanan davalar bu vehametin içinde değildir.

Beşiktaş’ı başka tehlikeler de beklemektedir. 13.6 milyon Euro’luk vergi borcunun saklandığına ilişkin haber Beşiktaş’ın UEFA’dan bir yıl men edilmesi kadar inciticidir. Zira bu takımın taraftarı yıllarca tribünde “vergisini zamanında ödeyen” halkın takımını tuttuğu için övünmüş ve ezeli rakiplerine nanik yapmıştı.

Tehlike ise itibar kaybının yanı sıra UEFA’dan başka yaptırımların da (transfer yasağı vb.) gelme olasılığıdır.

Yazı yeterince uzun. Devam etmeye gerek yok. Beşiktaşlı olarak yapılması gereken bellidir. Bu zor dönemde duruşu ve anlayışı ile Beşiktaş’a yaraşan yeni yönetimi sonuna kadar desteklemek gerekir. Beşiktaş yönetiminden beklenen ise bu sorumsuzluğa yol açan, adeta Beşiktaş’ı sabote edenleri 104 yılın hatırı ve onuruna sanık sandalyesine oturtmaktır.