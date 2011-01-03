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Rıdvan Akar

-@t24.com.tr

03 Ocak 2011

Bütün basın traş…

Beşiktaş’ın aleyhinde yazmak adeta bir teamül oldu. Popülarite denilen şey bu olsa gerek!!

 

Bir araştırma yapılmış, Basında en çok kim anılmış?

İlk sıradaki futbolcu olarak Guti var. Toplam 7 bin 969 haber.

İlk sırada teknik direktör olarak Schuster var.  Toplam 7 bin 642 haber.

Doğal olarak ilk sırada da kulüp olarak Beşiktaş var. Toplam 29 bin 151 haber.

Ne kadar popüler olmuşuz değil mi?

Eksik kalsın. Medya Takip Merkezi’nin araştırması bu haliyle eksiktir. Asıl sorun bu kadar haberin kaç tanesi olumludur?

İşte bu araştırılsa zurnanın zırt dediği yer ortaya çıkar. Basında Guti’nin travestilerle birlikte olduğu haberleriyle başlayan furya, daha sonra “yahu bu adam manken sevgilisine bar kapattı” ve “kızları götürüyor” diye devam etti. Yani mühim olan aleyhte bir şeyler yazılmasıydı.

Schuster, Trabzon maçı sonrası basın toplantısında spor muhabirlerine –haklı olarak- ayar verdi. Ertesi hafta gazetecilere testislerini işaret ettiği yazıldı. Schuster basından ne kadar uzak durursa o kadar aleyhine yazıldı/çizildi.

Bu memlekette milli maçlardaki hezimetler sonrası, 1980’lere mi geri döndük korkusu yaşanırken, Schuster’in “60’ların futbolu oynanıyor” eleştirisi adeta bir milli soruna dönüştürüldü.

Beşiktaş’ın bilumum yönetsel başarısızlıklarının altı çizildi. Ne de çok oyuncu almıştı, teknik direktörleri öğütmüştü. Taraftarı da iyiydi hoştu ama sonuca mı etki edemiyordu ne!

Sözün özü; Beşiktaş’ın aleyhinde yazmak adeta bir teamül oldu.  Popülarite denilen şey bu olsa gerek!!

Onun içindir ki Çarşı’nın anti-medyatik bir sloganı var. “Bütün basın traş, forza Beşiktaş.”

Yalan mı?

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