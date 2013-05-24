T24 LogoT24 Logo

Rıdvan Akar

-@t24.com.tr

24 Mayıs 2013

Beyoğlu’nu gazla temizlemek

Önceki yazıda 1 Mayıs süreci ve sonrasına ilişkin bir şeyler karalamıştık

Önceki yazıda 1 Mayıs süreci ve sonrasına ilişkin bir şeyler karalamıştık.

Mesleki klişeyle “fikri takibini” yapalım.

Taksim’in “eylemlere” kapatılması uygulaması başladı.

1 Mayıs’ta koskoca bir kentin seyahat özgürlüğü ve emekçi bayramını kutlama hakkının elinden alınmasından itibaren şimdi de “bu yasak herkese” hakkaniyeti (!) başlatıldı.

İstanbul’un ve belki de Türkiye’nin biricik özgürlük ve soluk alma mekânı olan Taksim/Beyoğlu artık her tür demokratik tepkiye yasak.

İlginçtir bu yasağı ilk yaşayanlar da ülkücüler oldu. Ardından hangi görüş, meşrep ya da inançtan olursa olsun hemen her kesime “adil biçimde” gaz sıkıldı.

Kimi zaman 10 kişilik gruba 50 kişilik polis müdahalesi türü gariplikler de yaşandı.

Yasağı sadece Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamalarında bozdu. Böylece Taksim ve civarının “her tür eyleme” değil,  “hak arama” amaçlı demokratik tepkilere kapatıldığı ayanı beyan oldu.

Niçin?

Bilmiyoruz.

Ola ki bir yıl boyunca Taksim’de sancılı bir yasaklamanın meyvelerinin 2014 1 mayısında “herkese yasaktı, artık işçiye de yasak” denmesi içindir.

Peki geçmişte neredeyse vardiya usulü hemen her saat bir eylem yapılan Taksim’de bu eylemlerin kamuoyuna yansıması ile polisin başlattığı yasak sonrası yaşananlardan hangisi daha çok duyuluyor?

Biliyoruz ki adaletsizlikte eşitlik olmaz. Biliyoruz ki kazanılmış haklar geri alındığında çok daha kalıcı toplumsal huzursuzluklara neden olur. Zira demokrasilerde “ben yaptım oldu” ya da “ben devletim ister veririm, ister döverim” mantığı ile hareket edilmez.

Bir ülkeyi gazla terbiye etme mantığının sınırları gaz stoklarıyla sınırlı değildir.

Gaz yasadışılığı denetliyorsa, keyfi gaz kullanımının denetimini kim yapmaktadır?

14 yaşındaki futbolcu çocuğa da takımına veda etmeye gelmiş taraftara da müzisyene de yapılan gazla müdahale keyfiyetinin sınırları nerede başlayacak ve bitecektir?

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

rıdvan akarbeyoğlutaksimpolisbiber gazıeylemyürüyüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

Yazarın Diğer Yazıları

Suriyeli mültecilerin hatırlattıkları (1)

Ensar’lıktan ‘halkta büyük tepki’ ya da ‘büyük sorunlar çıkması’ gerekçesine evrilen sürecin miladı, en kolay ikna edilebileceği öngörülen AKP tabanında bile yaşanan oy kaybı ve bu oy kaybında Suriyeli mültecilerin rolüydü. İdeolojik olandan pragmatik ve hak ihlallerini barındıran dönüşümde de bu anketlerin rolü vardı

Satın alınan demokrasi

Demokrasi için cebinden para harcayıp oy veren seçmen kazandı; devletin parasını ve demokrasinin değerlerini harcayanlar kaybetti.

Yeniden…

Aradan 30 yıl geçti, dün yine sevindim; yine yenilen “3. Milliyetçi Cephe” ittifakıydı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24