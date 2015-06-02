Hayat yeniden başlayacak… mı?

Birkaç yıl evvel küçük bir operasyon nedeniyle yattığım hastanede bitişik odadan gelen bir ses “şimdi hayat yeniden başlıyor” diyordu. Belli ki sesin sahibinin yahut bir yakının hastalığı şifa bulmuş, taburcu oluyordu.

Bildiğim bir duygu, alıştığım sözcükler. Bazen, benzeri bir söyleyişle, “artık hayat normale dönüyor” diye de telaffuz edilen.

Hastalar ve hasta yakınları hastanede gecen zamanı yaşamdan saymazlar; orada da yaşanır ancak o yaşanana hayat demek içinden gelmez insanın.

Herhalde cezaevlerinde de böyledir. Yaşanan ama hayatın dışında kalınan bir yerdir, bir devredir bunu tecrübe edenler için.

Halkın son dönemlerdeki, özellikle bu seçim sürecindeki, genel ruh hali aynı hissi veriyor bana. Herkesin bütün dikkati, enerjisi, ilgisi tamamen siyasete, ülkenin geleceğine, seçimlere, seçim sonuçlarına odaklanmış durumda.

Tıpkı ne zaman iyileşeceğinden başka bir şey düşünemeyen hasta, her an onu özgürlüğüne kavuşturacak bir haber bekleyen mahkûm gibi. Bunların dışında kalan ne varsa fasarya.

Adeta hayata bir mola vermişiz…

Bu yüzden yazı yazmak istemiyorum. Yazmak istediklerimi erteliyorum. Çünkü siyasi yazılar yazan, analizler yapan bir gazeteci değilim. Duygulardan, hayattan, inançlardan, edebiyattan bahsetmeyi seviyorum. Bunları yazarsam kimsenin okumayacağını, alakadar olmayacağını tahmin ediyorum.

Farklı konular benim bile fazla ilgimi çekmiyor çoktandır, oradan biliyorum; ki siyasi partiler düzeyinde bir siyaset hiçbir zaman cezbetmedi, bir partim olmadı, çok kere oyumu dahi kullanmadım ben.

Bu defa kesinkes kararlıyım.

Şimdi esas sorun seçimden sonra hayatın yeniden başlayıp başlamayacağı…

Taburcu olacak mıyız, bir nekahet dönemine mi ihtiyacımız olacak, bizi bir operasyon mu bekliyor, yoğun bakımda kalmamız mı gerekecek, solunum desteğine mi bağlanacağız; şu an hepsi belirsiz. Sadece hayal kuruyoruz, endişeleniyoruz, korkuyoruz ve umut ediyoruz.

Yaşamıyoruz, bekliyoruz.

Bir süreliğine ertelediğimiz hayatlarımızı yeniden yaşamayı özlüyoruz.

Hayati bir seçim önümüzdeki, her şey seçim sonuçlarına bağlı.

Yeniden hayata dönmek için en akılcı seçimi yapmak zorundayız.

Duygularımız, alışkanlıklarımız, önyargılarımız yanıltabilir bizi.

Hoşlansak da hoşlanmasak da, acı olsa da olmasa da bizi iyileştirecek ilacı iyi seçmemiz; en önce hastalığın önünü almamız, durdurmamız gerekiyor.

Bunun yolu bir lidere, bir partiye hayranlık duymaktan, politikalarıyla yüzde yüz hemfikir olmaktan geçmiyor.

Teşhisi konmuş bir hastalığın tedavisi, ilerlemesini önlemenin çaresi, nasıl bazen tedavinin yan etkilerini göze almayı icap ettiriyorsa öyle.

Mevsim güzel; mevsimin güzelliklerini tadabilmekte, askıya aldığımız hayatlarımızı yeniden yaşayabilmekte, tercihlerimiz büyük rol oynayacak belli ki.

Aksi halde bir müddet daha, ne yazık ki adına hayat diyemeyeceğimiz kıstırılmış bir ömür sürmeye devam edeceğiz.