Hayallerinin Peşinde Ateşe Koşanlar...

Kimi zaman sohbetlerde hayal etme, hayaller kurma ve hayallere kavuşma konu edilir. Konu hayaller olunca hele ki bir dost meclisindeysek hislerimizi içtenlikle paylaşırız.







Kimilerine göre hayaller bile gerçekçi olmalıdır; “Ben ulaşılabilir hayaller kurarım. Boş hayaller peşinde koşmam” diye ifade eder bu konudaki yaklaşımını. Hayallerine ulaştıkça yeni hayaller kurar. Sanki hedef belirlemekle çelişiyormuş gibi gelir bana bu düşünce tarzı. Süreç; hedef odaklı olmakla benzer şekilde ilerler.





Kimine göre ise “Hayal etmek bile güzel”dir. Adı üstünde ‘hayal’dir; gerçekleşmesi beklenmez. Burada kişiyi motive eden şey hayal kurabilmektir. Anlık mutluluklar giderek hayallerle yaşama boyutuna ulaşır. Hem hepimiz demez miyiz “İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar” diye. Ancak sadece hayallerle yaşamak pek sağlıklı değildir. Bu biraz da içinde bulunduğumuz ortamdan, küçük dünyamızdan kaçış mıdır, ne dersiniz?





Benim de savunduğum yaklaşıma göre ise “Herşey hayalle başlar”. Hayaller kurup, o hayallere ulaşmak için planlar yapmak, planları uygulamaya koymak ve olabildiğince gayret göstermek... Hayaller uğruna olmadık işlere bulaşmaktan ziyade hayaller peşinde adım adım ilerlemek...





İsviçre kökenli Dekeyser & Friends Vakfı işte bu hayalleri peşinde koşanlara yönelik bir proje yürütüyor. Hayal kuran, özgür düşünen ve yardımsever gençlerin hayalleri bir bir gerçekleştiriliyor. Hayallerin gerçekleştirilmesi için de vakıf çeşitli işbirlikleri kuruyor.





Vakıf, yeni projesiyle hayalleri dans etmek olan gençlere, Anadolu Ateşi topluluğunda hayallerini gerçekleştirme olanağı sağlıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden ve kültürlerden gelen on beş genç şu anda Türkiye’de. Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan projeyi, Dekeyser & Friends Vakfı Başkanı Bobby Dekeyser’ın da katıldığı bir basın toplantısıyla tanıttı.





Proje kapsamında, Finlandiya, Almanya, ABD, Hindistan, Kanada, İngiltere, Romanya, İran, Avustralya, Peru, Endonezya, Arjantin ve Nijerya’dan İstanbul’a gelen 18 – 25 yaş arasındaki gençler Anadolu Ateşi’nde üç aylık eğitim sürecinden geçecek ve hayallerini gerçekleştirmek için topluluğun projelerinde görev alacaklar.





Toplulukta daha önceki projelerde de farklı etnik kökenlere ait dansçıların performanslarını izlemiştik. Bu proje sayesinde, farklı kültürleri temsil eden genç dansçılar Anadolu dansını ve kültürümüzü yakından tanımış olacak. Yüzlerce gencin Mustafa Hocası, bu gençlerin ülkelerine döndüklerinde gönüllü birer turizm elçisi gibi Türkiye’nin tanıtımını yapacaklarını belirtiyor.





Hayaller, gençliğin enerjisi ve sanatçılarımızın vizyonuyla büyüyor, dünyaya yayılıyor. Bize de Anadolu Ateşi’nin ışığıyla hayallere dalmak düşüyor.