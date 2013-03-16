Saroyan, Sinan, Lefter, Yaşar Kemal kadar 'Türk' olmak inşallah!

AKP İstanbul Milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür "Ben bir Arnavut'um. Aslında bu açıdan bakarsanız Türk değilim" dedi ve ‘vay sen misin bunu diyen?’…

Ne ilginçtir, Şükür bu ifadeyi ‘Türk ulusçuluğunun, Türklükle ilgisi olmayanlar tarafından yaratılma’ furyasına katılmış, bir başka Arnavut olan ama Türklük mevzubahis olununca akla gelen ilk isimlerden, Mehmet Akif Ersoy’un adını almış bir üniversitede yaptı.

Şükür, 22 Aralık 2013, Cuma günü düzenlenen bir söyleşide bir öğrencinin Kürt sorunuyla ilgili sorusu üzerine ‘(…) Bir Arnavut'um. Aslında bu açıdan bakarsanız Türk değilim" dedi.

Ağızlardan salyalar akıtarak, ar damarlarını çatlatarak, hezeyan içinde, gözleri kan çanağına dönmüş suratların Türk olmadığını başta kendileri, herkesin bildiği, insanlara çullanıp Türk olduğunu söyle, Türk olduğunu söyle diye krizler geçirmeleri, nasıl bir növrotik-patolojik bir halet-i ruhiye ile karşı karşıya olduğumuzun göstergesi bence…

Dahası var…

Galileo Galile’nin, mahkeme önünde, kendisini ‘yargıladıklarını zannedenlerin’ burunlarına gülüp Tamam, güneşin dünyanın etrafında dönmediğini kabul ediyorum deyişini, ama mahkeme kapısında gülerek Tabii ki güneş dünyanın etrafında dönüyor demesi gibi, Türk olmayanların da bir an Tamam efendim Türk’üm diyenleri, aynı zavallıların resmen öteki yani Gayri Türk yerine koyduklarını hatırlayalım…

Adını doğru koyunca bu milliyetçilik oluyor…

Gazetelerin spor sayfalarına bakınız arşivlerde…

Avrupa’da Türkiye Milli Takımı’nın maçlarında Türk bayrağı çıkarmak vatanseverlik iken

Türkiye Ermenistan milli takımlarının maçında, Ermenistanlı veya değil, yakından/ uzaktan Ermeni kültürüyle ilgisi olan seyircilerin Ermenistan bayrağını sallamaya kalktığında Türk izleyicilerin milli hisleriyle oynamak veya Türklere karşı provokasyonda bulunmak diye manşetlerin nasıl atılmış olduğuna şahit olabilirsiniz…

***

Avrupa’da çalışırken, çağdaş arkadaşlarımda bile görmüştüm… PKK’yı tasvip etmeyen, bir farklı siyasetin savunuculuğunu yapan bir Kürt, Basın Toplantısı yapacakken (…) Yine bir Kürt milliyetçisi geliyor, konuşacak gibi sözler sarf ederlerdi… Ben de şaşırarak Ne alakası var, niye milliyetçi olsun ki, tam tersine Kürt milliyetçiliğine açıkça karşı bir pozisyonu var dediğimde aldığım cevap müthişti:

Abi, Kürt’üm diyor ya, Kürtlüğü savunuyor ya…

Yani, Türkiye’de doğmuş birisi ‘ne ise o’ olduğunu dürüstçe söylediği zaman milliyetçi oluyordu ama Türk olan birisi kalkıp kendi Türklüğünden bahsettiği zaman bu sadece kendi kimliğini tarif etmiş oluyordu…

Bir gün dayanamadım sordum:

‘Kardeş sen Japon musun?’

‘Niye abi?’ dedi arkadaşım safça…

‘Yahu soruyorum işte sana, Japon musun, Çinli misin?’

‘Abi biliyorsun Türküm!’

‘Peki sen milliyetçi misin?’ diye sordum, su katılmamış solcu olma iddiasındaki arkadaşıma

‘Aşk olsun abi, neyimi gördün ya? Bizim gibi birisi nasıl milliyetçi olur?’ demez mi?

Bu sefer ben de gülerek ‘Ulen Allahsız, sen Türk’üm dediğinde milliyetçilik olmuyor da, bir Kürt sadece kendisini tarif ettiğinde nasıl milliyetçi oluyor? dedim ve zeki olan sevgili Türk kardeşim, sarardı, morardı, gelen bir telefona cankurtaran gibi sarıldı ama o akşam rakı sohbetinde ‘Abi, anladım demek istediğini, düşündüm haklıydın!’ diye dürüstçe teslim etti…

Ama insanlar, her zaman bu derece zeki, kıvrak zekâlı, ‘leb’ demeden ‘leblebi’ diyebilecek kadar uyanık ve aslında dürüst olmayabiliyor…

***

Lefter Küçükandonyadis kadar Türk olmak…

Zamanında en çok futbol milli forma giymiş Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis’in hele bir de Yunanistan Milli Takımı’na gol attı diye neredeyse milli kahraman ilan edilmesi, bir an düşünürseniz o kadar da masum bir davranış değildi…

Zira onu canımız, ciğerimiz diye ve nice coşkularla alkışladıktan bir süre sonra apar topar bir maç organize edip (yine çok sevdiğimiz ama böyle bir senaryoda onu kullanmamız üzücü) Turgay Şeren’i futbolda en çok milli forma giymiş ilan etmemiz, durumu anlatıyor sanırız.

Lefter Küçükandonyadis için Yunanistan Futbol Milli Takımı’na, Türkiye Futbol Milli Takımı adına gol atmak, onun kendi futbol, spor, centilmenlik-fair play anlayışında ne kadar sağlam ve profesyonel olduğu gibi, kendi elhamdülillah Hıristiyan-Ortodoks- Arnavut-Rum kimliğiyle de ne denli barışık ve özgüven dolu olduğunu gösteriyordu.

Sırf Yunanistan Milli Takımı’na gol attı diye abartılı cümbüş yapmamız, kendi aidiyetine gol attırdık gibi ilkel duygularımızla hareket ettiğimizi gösteriyor. Çoğumuz dâhiliz buna…

Aksi takdirde, onun Türkiye milli futbol takımının formasını en çok giymiş olma sıfatını taşımasından rahatsız olmamamız gerekirdi. Başkaları organize etmişse de engel olmalıydık...

Yok, öyle yağma, Lefter Küçükandonyadis’in Yunanistan Milli Takımı’na gol atması nedeniyle o kadar şişiniyorsak, o zaman onun aslanlar gibi Türk Milli Takımının en çok formasını giymiş olma sıfatını taşımasını da yine aslanlar gibi hazmetmemiz gerekiyordu…

Aksi takdirde, her işte olduğu gibi samimiyetsizliğimiz sırıtabiliyor işte… Artık olan olmuş, bunu yapanlar hayatta değildirler; bir başka şey için örnek verdik bunu…

Hakikaten, Lefter Küçükandonyadis kadar ve onun gibi Türk olmak başka bir duygu…

Hadi başka bir örnek daha…

Hagop (‘Agop’ değil, hatayı artık düzelmek lazım) Martayan-Dilaçar kadar Türk olmak

Atatürk’ün daveti üzerine Bulgaristan’dan getirilerek Türk Dil Kurumu’nun kurucularından olmuş, dil bilimcisi, üstat Hagop Martayan Dilaçar, Atatürk’ün (beğenirsiniz veya değil) Türkçemizin temizlenmesi, arındırılması, geliştirilmesini yegâne güvendiği insan olmuş. Adından anlaşılacağı gibi bu Ermeni asıllı üstada Atatürk, Türk milletinin bir tür teşekkür ifadesi olarak kendisine (bazı kaynakların dediği gibi ‘Martayan’ soyadını lağvederek değil yani Martayan soyadına ek olarak) Dilaçar soyadını unvan olarak vermiştir.

Lefter örneğindeki gibi, canımız-ciğerimiz muhabbeti ve bakın bir Ermeni asıllı vatandaşı en yüksek mertebelere ulaştırmışız, kimseye vermediğimiz payeyi ona vermişiz (sanki başka seçeneğimiz varmış, ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda) gibi ifadelerde bulunmuşuz.

Samimi olmayan veya genelde yanlışı olan insanların açığını yakalamak için en güzel şey beklemektir; zira onlar, eninde sonunda ama mutlaka kendilerini ele vereceklerdir…

1979’da da, Sayın Hagop Martayan – Dilaçar vefat ettiğinde bizzat şahit olmuştum…

Hürriyet gazetesinde Türk Dil Kurumu bir Ölüm İlanı vermiş: VEFAT ibaresini altında… Türk Dil Kurumu kurucularından büyük üstat A. Dilaçar (?) vefat etmiştir. Cenazesi yarın saat 14.00’te kalkacaktır. Duyurulur ve altına Türk Dil Kurumu (!!!) yazıyordu.

Ne güzel değil mi? Türkiye ve Dünya’da acaba böyle başka bir ölüm ilanı verilmiş midir? Yahu adamın cenazesinin nereden kalkacağı belirtilmemiş… Tabi, verildiği takdirde Beyoğlu Üç Horan (Yerortutuyun) Ermeni Havari Kilisesi diye yazılacaktı ve işte Türk Dil Kurumu gibi bangır-bangır Türk olan bir kurumun, bir ulusun milliyetçiliğin en ama en önemli simgesi olan lisanın başındaki adamın bir Ermeni olduğu ortaya çıkacaktı…

Bu tıpkı, Osmanlı – Türk mimarisinin, tarihe ve dünyaya mal olmuş büyük mimarı, Mimar Sinan’ın Kayseri’den devşirilmiş öz be öz bir Ermeni genci olduğu ortaya çıkmasın diye, mezarından kafasının kesilip kaçırılması ve bugüne kadar yerine konmamasına benziyor…

Hagop Martayan Dilaçar, Türkçe’nin ilk Etimolojik Sözlüğü’nün yazarı Berç Keresteciyan, Türkçe’nin üçüncü ve çağdaş Etimolojik Sözlüğü’nün yazarı Sevan Nişanyan, Mimar Sinan ve daha uzayacak bir isimler manzumesi oluşturan insanlardan gurur duymaya hazır mıyız?

Hazırsak eğer, Türkiye futboluna haklı bir şekilde altın harflerle adını yazan, bugün de milletvekili olan Sayın Hakan Şükür’ün en samimi duygularla kendisini ırki olarak Türk değil Arnavut-Makedon olarak tarif etmesiyle birlikte TC vatandaşlığını isteği üzerine (zorla değil), severek taşıdığını söylediği zaman, ona sadece saygı duymamız gerekiyor…

Böylece, yıllar önce Türkiye’de Kürtler de var, ben de bir Kürdüm diyen, rahmetli sevgili bakanımız Şerafettin Elçi gibi bir Milat yapan Hakan Şükür kadar Türk olmak da inşallah çoğumuza nasip olur…

Mimar Sinan kadar, Hagop Martayan kadar, Sevan Nişanyan kadar, Berç Keresteciyan kadar, İstiklâl Marşı’nın çok sesliliğini sağlamış Edgar Mansyan kadar, K. Atatürk imzasının mucidi, Vahram Çerçiyan kadar, zillerin mucidi Zilciyanlar kadar, Amerikan meşhur yazarı Bitlis’li Wiliam Saroyan ve daha yüz binlerce insan kadar Türk olmak, inşallah nasip olur insanlara…

Alışacağız efendim alışacağız, ilk başta belki ağır gelecek ama sonunda benzeri ifadeleri duydukça ne kadar özgürleştiğimizi hissedeceğiz…

Güzel yurdum ve yurdumun güzel insanları…