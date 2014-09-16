İslam Devleti AKP’ye darbe yapar mı?

IŞİD, ya da Ramazan’ın ilk gününden itibaren Hilafet ilan etmiş İslam Devleti sizce Türkiye’de Çarşı’dan ya da porno lobisine karşı güçlü olarak tanımlanabilir mi? Hangisi daha ürkütücü İslam Devleti mi Çarşı mı?

Esad’ı 3 ayda yıkıp, tarihi camilerde namaz kılacaktık, sahada çok güçlüydük. Öyle görünüyor ki Ürdün mükhabaratı bizimkinden çok daha etkili. CNNTürk’te AKP'ye yakın bir professor, Ahmet Hakan’ın programında sürekli “IŞİD’a katılanların sayısı önemsiz”, “piknik yapmaları önemsiz”, “IŞİD hatıraları, kıyafetler, amblemler satılması önemsiz”, IŞİD konusunda ne önemli professor açıklamıyor…. Herşey önemsiz…İslam Devletinin Türkiye ile bir meselesi yokmuş, öyle diyor uzmanımız… Tahmin edin bakalım kendisi AKPye ne kadar yakın?

Bir diğer katılımcı çok kıymetli bir gazeteci, New York Times’in 2000li yıllarda Amerikalı cihadı profilini, IŞİD profili olarak anlatıyor. Bu kişiler odalarında oturuyormuş, facebookta chatrooomlarda konuşuyorlarmış… Öyyy öyyy teyzeciğim yaa… o chatroomlar kapanalı yıllar oldu, o jenarasyon bitti gitti çoktan. Sen hala masabaşı bilgisayarlarda mısın? Müslümanlar “geri kafalı” olabilir sizin gözünüzde ama İslam Devleti teknolojik açıdan oldukça ilerici. Üzgünüm.

Bir diğer uzman… İslam devleti terrorist profilini, “itilmiş, kakılmış, dişlanmış olarak” tasvir ediyor. Şiddetseverlermiş… Aydınlandınız di mi?

Tamam ciddi olalım… Piyanonun gözaltına alındığı, deniz gözlüğünün, gaz maskesinin terror aleti ilan edildiği ülkemizde İslam Devleti yakında oyuncak serisi olarak marketlerde olursa şaşırmayacağım bu konuşmaları dinledikçe.

Biraz uyanın ne olur. Ortadoğu hakkında bu kadar çok konuşup nasıl bu kadar az şey bilebiliyorsunuz?…Tamam peki size ülkenizle ilgili sorular sorayım… Diyanetin kontrolü dışında kaç camii var? Ya da kaç Kuran kursu hocasının selefi olduğunu biliyor musunuz? Hadi daha da basit bir soru sorayım size, bir selefi gördüğünüzde tanıyabilir misiniz? Bu arada her selefi de militant değildir, bunu da ne olur unutmayın.

Türkiye’den gidenler ciddi kaygı evet, Türk ya da değil… Ama ya Türkiye’deki militant selefiler? Sizce İslam Devletinin, ve İslam Cephesinin Türkiye’de darbe yapması Çarşı’nın darbesinden daha mı küçük bir olasılık? Sonuç olarak İslam Devleti Türkiye için bir terror örgütü, Nusra da öyle… Ama anlı şanlı Türk profesörümüz çıkıp, bu örgütlerin eşyaları satılabilir, 15 milyonluk İstanbulda normaldir diyor. Başımdan dağıtıma geçmemiş kitaplara el koyulan ülke değil miydi burası? Polis kızlı-erkekli evleri basmıyor muydu? Metroda öpüşenler dahi uyarılmıyor muydu?

Türkiye’nin Suriye politikası farklı boyutlarda yenildi. Birileri ciddi menfaatler sağlamasa devam eder miydi?

Ama sorun sadece Türkiye’nin Suriye’de yenilmesi değil…. Sorun Türkiye’deki Suriye. Sorun Türkiye Suriye’ye girsin mi, topraklarına toprak katılsın mı sorusu olmuştu bazıları için… artık bunu konuşabilecek yüzleri yok, bin şükür, ve lakin Suriye’ye Türkiyededir.Kim reddedebilir bunu?

Bugün “paralel” denen “gizli örgüt” kimin “göğsünde” büyüdüyse selefilerde orada büyüyor… Selefiler geliyor… Dolu dizgin, özür dilemeyecek kadar dikbaşlı, son teknolojileri ve hiç bitmeyen yabancı savaşçılarıyla… Selefiler çok yakında normalleşecek Türkiye’de…Selefiler Suriyenin doğasına karşı diyen SETA analistlerinden bu konuda da raporlar bekliyoruz inşAllah. Bu arada siz Amerikalılardan nefret etmeye, herşey için İsraili suçlamaya ve tampon bölge kurmaya devam edin elbette canım…

Durmak yok yola devam….

Hadi benim yanlış olduğumu ispatlayın, hep birlikte mutlu olalım!