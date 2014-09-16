T24 LogoT24 Logo

Pınar Tremblay

pktremblay@csupomona.edu

16 Eylül 2014

İslam Devleti AKP’ye darbe yapar mı?

Bugün “paralel” denen “gizli örgüt” kimin “göğsünde” büyüdüyse selefilerde orada büyüyor…

IŞİD, ya da Ramazan’ın ilk gününden itibaren Hilafet ilan etmiş İslam Devleti sizce Türkiye’de Çarşı’dan ya da porno lobisine karşı güçlü olarak tanımlanabilir mi? Hangisi daha ürkütücü İslam Devleti mi Çarşı mı?

Esad’ı 3 ayda yıkıp, tarihi camilerde namaz kılacaktık, sahada çok güçlüydük. Öyle görünüyor ki Ürdün mükhabaratı bizimkinden çok daha etkili. CNNTürk’te AKP'ye yakın bir professor, Ahmet Hakan’ın programında sürekli “IŞİD’a katılanların sayısı önemsiz”, “piknik yapmaları önemsiz”, “IŞİD hatıraları, kıyafetler, amblemler satılması önemsiz”, IŞİD konusunda ne önemli professor açıklamıyor…. Herşey önemsiz…İslam Devletinin Türkiye ile bir meselesi yokmuş, öyle diyor uzmanımız… Tahmin edin bakalım kendisi AKPye ne kadar yakın?

Bir diğer katılımcı çok kıymetli bir gazeteci, New York Times’in 2000li yıllarda Amerikalı cihadı profilini, IŞİD profili olarak anlatıyor. Bu kişiler odalarında oturuyormuş, facebookta chatrooomlarda konuşuyorlarmış… Öyyy öyyy teyzeciğim yaa… o chatroomlar kapanalı yıllar oldu, o jenarasyon bitti gitti çoktan. Sen hala masabaşı bilgisayarlarda mısın? Müslümanlar “geri kafalı” olabilir sizin gözünüzde ama İslam Devleti teknolojik açıdan oldukça ilerici. Üzgünüm.

Bir diğer uzman… İslam devleti terrorist profilini, “itilmiş, kakılmış, dişlanmış olarak” tasvir ediyor. Şiddetseverlermiş… Aydınlandınız di mi?

Tamam ciddi olalım… Piyanonun gözaltına alındığı, deniz gözlüğünün, gaz maskesinin terror aleti ilan edildiği ülkemizde İslam Devleti yakında oyuncak serisi olarak marketlerde olursa şaşırmayacağım bu konuşmaları dinledikçe.

Biraz uyanın ne olur. Ortadoğu hakkında bu kadar çok konuşup nasıl bu kadar az şey bilebiliyorsunuz?…Tamam peki size ülkenizle ilgili sorular sorayım… Diyanetin kontrolü dışında kaç camii var? Ya da kaç Kuran kursu hocasının selefi olduğunu biliyor musunuz? Hadi daha da basit bir soru sorayım size, bir selefi gördüğünüzde tanıyabilir misiniz? Bu arada her selefi de militant değildir, bunu da ne olur unutmayın.

Türkiye’den gidenler ciddi kaygı evet, Türk ya da değil… Ama ya Türkiye’deki militant selefiler? Sizce İslam Devletinin, ve İslam Cephesinin Türkiye’de darbe yapması Çarşı’nın darbesinden daha mı küçük bir olasılık? Sonuç olarak İslam Devleti Türkiye için bir terror örgütü, Nusra da öyle… Ama anlı şanlı Türk profesörümüz çıkıp, bu örgütlerin eşyaları satılabilir, 15 milyonluk İstanbulda normaldir diyor.  Başımdan dağıtıma geçmemiş kitaplara el koyulan ülke değil miydi burası? Polis kızlı-erkekli evleri basmıyor muydu? Metroda öpüşenler dahi uyarılmıyor muydu?

Türkiye’nin Suriye politikası farklı boyutlarda yenildi.  Birileri ciddi menfaatler sağlamasa devam eder miydi?

Ama sorun sadece Türkiye’nin Suriye’de yenilmesi değil…. Sorun Türkiye’deki Suriye. Sorun Türkiye Suriye’ye girsin mi, topraklarına toprak katılsın mı sorusu olmuştu bazıları için… artık bunu konuşabilecek yüzleri yok, bin şükür, ve lakin Suriye’ye Türkiyededir.Kim reddedebilir bunu?

Bugün “paralel” denen “gizli örgüt” kimin “göğsünde” büyüdüyse selefilerde orada büyüyor… Selefiler geliyor… Dolu dizgin, özür dilemeyecek kadar dikbaşlı, son teknolojileri ve hiç bitmeyen yabancı savaşçılarıyla… Selefiler çok yakında normalleşecek Türkiye’de…Selefiler Suriyenin doğasına karşı diyen SETA analistlerinden bu konuda da raporlar bekliyoruz inşAllah.  Bu arada siz Amerikalılardan nefret etmeye, herşey için İsraili suçlamaya ve tampon bölge kurmaya devam edin elbette canım…

Durmak yok yola devam….

Hadi benim yanlış olduğumu ispatlayın, hep birlikte mutlu olalım!

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

pınar tremblayışidselefi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

Yazarın Diğer Yazıları

Eyyy sevgili eskimeyen aşklar için HDP vardır!

Ayrıldıkları sevgililerini arayıp ikna eden AKP’li sayısına bakmamız icap edebilir mi?

İdeolojik halay çekelim mi? HDP'ye oy vermeniz için 6 neden

Beyaz Türkler, Demirtaş’a Cumhurbaşkanlığı için oy verdiler, ve şimdi de daha büyük rakamlarda HDP'ye oy verecekler

Menderes Sendromu ya da thanatophobia

Çocuklarımız kefenle dolaşmanın cesaret göstergesi olmadığı bir dünyayı hak etmiyor mu?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24