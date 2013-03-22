T24 LogoT24 Logo

Pınar Doğu

pinardogu81@gmail.com

22 Mart 2013

Sevgi Çağal ile Espas'ta Nokta

Espas, plastik sanatlarda ve grafik tasarımda kullanılan bir terim, asıl anlamı \'boşluk\' . Sevgi Çağal’ın Espas’ta Nokta adlı sergisindeki resim ve heykeller metafor zenginliğine haiz

Espas, plastik sanatlarda ve grafik tasarımda kullanılan bir terim, asıl anlamı “ boşluk”. Sevgi Çağal’ın Espas’ta Nokta adlı sergisindeki resim ve heykeller metafor zenginliğine haiz. Bronz heykellerde yumuşak ve romantik formlar hâkim, sonsuzlukta birer uğrak herbiri, ama gizil bir devingenlikleri var. Yumuşak dokunuşlarla biçimlendirilmiş; kabalığın, sivriliğin, hoyratlığın her çeşidinden uzak sadece incelikle dokunmuş bir dünya inşa edebilmenin mümkûnatını simgeleyen heykeller. Bazı heykellerde kristal kuvars kullanılmış. Kristal Kuvars en saf ve en güçlü enerji kaynağı, dolayısıyla Sevgi Çağal’ın sanatıyla birebir örtüşüyor.

\

Bronz heykellerdeki dişilik erotik değil, daha ziyade saf aşkı simgeliyor. Adam&Eve adlı heykeli insanlık tarihinin özüne, insan yönümüzün çekirdeğine götürüyor ilk bakışta. Sonra baktıkça anlam kazanıyor, bakanın şahsi hikayesini yazmasına imkan veriyor. Kendi anlamını dikte ettiren, varlığıyla tüm algı ve sezgileri kuşatan değil; fışkırdığı kaynağa katılma isteği uyandıran, ilham veren heykeller herbiri.

Resimlerde ise anlar ve ayrıntıların hakimiyeti seziliyor. Öncesiz ve sonrasız ancak bütünlüklü ve sonsuz, çok katmanlı metaforlar. Aşkın, doğurganlığın, doğanın insana değdiği yerde birbirinin önüne geçmeyen renklerle, meramını haykırmadan dile getiren fırça darbeleriyle sadeliğin kuytusundaki coşku. Gözün işittiği, kulağın gördüğü imge cenneti. Başka türlü bakabilmenin tüm imkânları. Sevgi Çağal’ın resimleri kabuk bağlamayan saflığına, heykelleri ise geleceğe dair umudunu yitirmemenin, inancını her dem taze tutabilmenin kararlılığına haiz.\

Sevgi Çağal’ın eserlerinde dönüp dolaşıp yine kaynağına ulaşan, başka nehirlerle buluştukça çoğalan, başka sözcüklerle birleştikçe evrensel bir dile dönüşen, her kalbe kapı açan, her yaraya tuz basan, insanın ancak doğayla bütünleştiğinde kendini bulabileceğine inanan sonsuzluğa eşdeğer sevgi var. Edilgenleştirilen kadının varoluş mücadelesi, bir yapboza ya da işlevsel bir dekora dönüşen doğanın döngüselliği resim ve heykellerindeki tüm dokunuşlara yansımış. Karartılmış kent yaşamında özüne yabancılaşmış insanın dünyayı ancak ve ancak sevgiyle değiştirebileceğine dair yaşamsal bir umut her dem tazeliğini koruyor.

Sevgi Çağal, New York Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı ve Sanat Tarihi Fakültesinden mezun. Prof. Gökhan Anlağan ve Ekrem Kahraman gibi ustalarlar çalışmış. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesi aynı zamanda. Yurt içi ve dışında bir çok atölyeye katılmış, toplam 25 kişisel ve 40 karma sergiye katılmış. 2009 Florensa Bienali dahil birçok sanat organizasyonuna davet edilen sanatçı 2004’te kendi atölyesi Studio 19’u kurmuş.

Sevgi Çağal ‘ın “Espas’ta Nokta” adlı sergisi Galeri Espas’ta 30 Mart’a kadar gezilebilir.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

pınar doğunoktaespassevgi çağalsergiheykel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Yazarın Diğer Yazıları

Montreal Katliamı, Las Tesis dansı ve yaşayan cadılık

Erkeğin sesine boğulmuş bir dünyada kendi sözünü yükselten kadınlara yönelik nefret hiç değişmedi. Eskiden de cadı ilan edilmiştik, yine cadıyız. Madem öyle, cadılığa da devam edeceğiz! Ta ki öfkeden gözü dönmüş erkeklerin zulmü hukuk eliyle bitene kadar

Kendimizi nasıl iyi hissedeceğiz?

İnsan hakları savunucularının toplumsal sorumluluk bilinci öyle yüksektir ki, kendini ihmal etme, hatta hiçe sayma pahasına hayatlarını başkalarına adarlar

Irishman ya da İrlandalı

Erkek anti-kahramanlara odaklanan filmlerindeki maskülen havaya, uzun diyaloglara, kaydırma çekimlerine, donup kalan görüntülere, müziği boca ettiği yavaş çekimlere, katolik öğelere, sade metaforlarla bezediği derli toplu anlatımına alışkın sadık bir Scorsese seyircisi olarak, sabık filmlerindeki sinema dilini bulmayı bekliyordum, fazlasıyla buldum da

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24