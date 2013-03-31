AK Gençlik öyle bir twit attı ki!

Geçtiğimiz haftanın muhalefet kulisinde en çok AKP Manisa Gençlik Kolları'nın attığı tweet konuşuldu.Milletvekillerinin gelişini duyurmak isteyen AK Gençlik, twitinde, "Uzun bir aradan sonra Milletvekilimiz MKYK üyesi Sn. Hüseyin Tanrıverdi Manisada" deyince CHP'lilerin ekmeğine yağ sürdü. AKP'li Tanrıverdi'nin seçim bölgesine 'uzun' süre uğradamadığına işaret edilince CHP Manisa Mliletvekili Özgür Özel, " AK Gençlik muhalefete çalışıyor"tweeti gönderdi.

Yasa dışı dinleme ibadeti de bozdu

Meclis Yasa Dışı Dinlemeleri Araştıran Komisyona, vatandaşların da ilgisi yoğun. Manisa'nın Alaşehir İlçesi'den mektup yazan vatandaş Hamit Akkuş, özel hayatının nasıl ihlal edildiğini kaleme almış. Akkuş diyor ki, " 2009 yılından itiaren yasa dışı 24 saat cihazı kullanan şüphelilerin pervasızca konuşmalar yaparak aklımı, beynimi, sürekli meşgul ederek, psikolojimi bozmaya çılışarak, izleme. teknik takip ederek yaşam hakkım ihlal edilmektedir". "Kulağımda aşırı cızıldamaktadır" diyen Akkuş, bu yasa dışı dinlemelerin iş hayatını ve ibadetini de engellediğini anlatıyor. Başına titreşim verildiğini de söyleyen Akkuş, sosyal güvencesi olmadığı için devlet hastanesi'nden ücretsiz ilaçlar kullandığını da yazmış mektubuna.

'Kürkçü'nün 'Fehman Hüseyin' ilgisi

Uludere Raporu'nun komisyon görüşmelerinde iktidar ve muhalefet arasında sataşma eksik olmadı. AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, muhalefet şerhine dikkat çekip, "Fehman Hüseyin kod adı olması lazım herhalde bu teröristin bu grubun içinde olduğu“ deyince, BDP’li Ertuğrul Kürkçü, lafa girerek " Fehman Hüseyin, gerçek adı, kod adı Doktor Bahoz Erdal" diye açıklık getirdi. AKP'li Dağ, "Ben çok ilgilenmediğim için" deyince Kürkçü, "Ben ilgileniyorum"yanıtı verdi. CHP'li Malik Ecder Özdemir, fırsatı kaçırmadı ve AKP'lilere, "Siz de bundan sonra ilgileneceksiniz, Kandil'deki üç muhatabınızdan birisi bu"

Bakan da kuaför, bakkal baskınına şaşırdı!

Gümrük Kanunu’nun görüşmelerinde CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Antalya'da bakkal, eczane, kuaföre 'telif' için yapılan polis baskınlarını bakan Hayati Yazıcı'ya tek tek anlattı. "Organize suç örgütü basarmış gibi yapıyorlar baskınları " diyerek herkesin tepkisini dile getirdi. "Türkiye'nin her yerinde, köylerde, ilçelerde yapılıyor mu? Antalya dışında başka baskın yapılan yer var mı? Esnafa ne kadar ceza kesildi" diye sordu. Genel Kurul'da kendisini dinleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, CHP'li Acar'ın anlattıklarına şaştı kaldı. Ne diyececeğini bilemedi. Yazıcı, "Doğrusu, ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Müzik dinleyene niye ceza veriliyor" dedi. 'Konuyu araştıracağım" diyen bakanın yanıtı Antalya'dan bekleniyor.

Şile'de oturan vatandaşa vergi çilesi ?

İstanbul'un Şile ilçesindeki Vergi Dairesi kapatılarak Beykoz ilçesine taşınınca vatandaşın çilesi Meclis gündemine taşındı. Şile ve Ağva esnafı başta olmak üzere bölge halkının tepkisini CHP'nin İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt anlattı. Durum şöyle: Şile ulaşım konusunda Anadolu yakasının en uzak ilçesi. Şile'den Beykoz'a gitmek için özel aracınız yoksa iki araç kullanıyorsunuz. Şile Merkezden Beykoz Vergi Dairesin için ortalama üç saatiniz gidiyor. Ağva'dan geliyorsanız kafadan üç saati gözden çıkarın.

Terörle Mücadele Kanunun’nun kaldırılmasını teklif ediyorum

TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen 4. Yargı paketi görüşmelerine CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün önergesi damgasını vurdu. Öztürk, "Terörle Mücadele Kanunu’nun kaldırılması" yönünde önerge verdi. Öztürk, "Bu antidemokratik bir yasadır .Yasalar halk için ve halkı korumak adına çıkartılır. Bu yasa da terörle mücadele etmek için çıkarıldı. Artık siz terörle mücadeleden, terörle müzakere aşamasına geçtiğiniz için, bu yasanın da işlevi kalmamıştır. Bunun dışında bu yasa, teröre karşı değil, iktidara muhalif vatandaşlar üzerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bütün bu nedenlerden dolayı Terörle Mücadele Kanunun’nun kaldırılmasını teklif ediyorum.” AKP oylarıyla, Ali Rıza Öztürk’ün önergesi reddedildi.