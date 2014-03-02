Korkutan Fenerbahçe

Charles Hale, “Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun” der.

Fenerbahçe de bugün Gençlerbirliği karşısında tam olarak bunu gerçekleştirdi. Hafta içi dikkatli düşündüğü, planladığı şeyleri sahada kararlı bir şekilde uyguladı.

Süper Lig’in en ne oynadığı anlaşılamayan takımı Gençlerbirliği ise savunma yaparak maçı bitirmeye ve sonuca katlanmaya yemin etmiş gibiydi. Torku Konyaspor’un Kadıköy’de oynadığı futbol, onlar için örnek teşkil edebilirdi.

Fenerbahçe’nin ilk haftalardaki oyununu bugün tekrarladığını söyleyebiliriz. Her bir oyuncunun birbirine iple bağlı oynadığı gibi yakın ve düzen içinde hareket ettiler. Bu düzenin merkezinde yer alan Emre Belözoğlu ise beklerin hücuma çıkıp boş dönmemesi ve kanat forvetleri Kuyt ile Sow’un Emenike’ye yakın olmasıyla Gençlerbirliği savunması tamamen kontrolünü kaybetti. Bunun ilk etkilerini Fildişili orta saha oyuncusu Gosso’da gördük.

Cüneyt Çakır’ın oyunun akışını bozmamak için belirli faulleri es geçmesine alışkınım ancak Gosso’nun yaptığı hareketlere kayıtsız kalması kabul edilemez. Sahada kaldığı 82 dakikada 2 kırmızı kart görmesi gereken Fildişili, Gençlerbirliği’nin mantığı gibi top oynadı. Sert olalım, korkutalım, fırsat bulursak da ısırırız.

Volkan Demirel’in ve Fenerbahçe orta saha dengesinin bozulmasıyla Jimmy Durmaz’ın kafa vuruşuyla pozisyon buldular ancak burada da şans Ankara ekibinden yana değildi.

Bu kez doğru değişiklik

Emenike’nin 10 takım arkadaşından ayrılıp kendi bildiğini okuduğu bölümlerde Ersun Yanal’ın Salih hamlesi önemliydi. Sow’un sakatlık sonrası gol iştahı kaçırdığı pozisyonların ardından kırıldı ve biraz da olsa bencillik baş gösterdi. Emenike ve diğer forvet oyuncularının bu düşüncesini anlamak normal.

Birkaç haftadır gol bulamayan bir forvet hattına sahip olan Fenerbahçe’nin tam olarak rahatlaması için kararlılığın verdiği istikrar şart. Bunun için yapılması gerekenlerin hepsini bu akşam yaptı Fenerbahçe…

Kaleye 36 şut gönderen, ceza sahasına 30’dan fazla orta yapan, 10’un üzerinde net gol pozisyonuna giren ve 2 penaltı vuruşundan üstünlüğü kazanan Fenerbahçe’nin görev dağılımı ve uygulamayı düzen içinde hayata geçirmesi, Gençlerbirliği gibi potansiyeli kısıtlı ya da teknik direktörü tarafından kısıtlanan takımlara karşı iç sahada kolay olacaktır.

Bu durum Fenerbahçe ile Gençlerbirliği’nin ilk yarıda oynadığı maçta da kendisini göstermişti ve Dirk Kuyt’ın tek golü Sarı Lacivertlilere yetmişti.

İstikrarın merkezi Emre ve Alper

3 forvetle oynayan ve bu forvetlerin Emenike dışında her biri (Fenerbahçe’nin oyun düzeninde) orta saha oyuncularına muhtaç olan Fenerbahçe’de şampiyonluk yolundaki kilit isimler 34 yaşındaki Emre ve sezon başı büyük umutlarla Eskişehir’den gelen Alper Potuk...

Emre’nin yaşı ve geçmişi sebebiyle Gençlerbirliği karşısındaki oyununu belirli bir periyoda yayamayacağını düşünürsek orta alanda iş Alper Potuk’a kalacaktır. Mehmet Topuz, Salih Uçan, Meireles ve Cristian’ın form düzeyleri ve karakter yapıları sebebiyle bu nokta deplasmanlarda kendini daha da net gösteriyor.

Unutmayalım ki bir takımın oyun karakterini gösteren bekler, bizi bununla tanıştıran da orta saha oyuncularıdır.