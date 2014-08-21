T24 LogoT24 Logo

Özgün Keleşoğlu

ozgunkelesoglu@gmail.com

21 Ağustos 2014

Beşiktaş şampiyon olabilir

Arsenal karşısında bu kadar pres ile birlikte pas yapabilen Beşiktaş’ın Süper Lig’de şampiyon olmaması için hiçbir sebep yok

Gönül isterdi ki 0-0’lık maçın yazısını yazmayalım. Herkesin bildiği bir doğru vardır ki futbol gollerle, yetenekle ve akılla güzelleşir. Bugün Arsenal cephesinde bunlardan hiçbiri yokken, Beşiktaş cephesindeyse sadece biri vardı. Yetenek.

Olcay, Mustafa ve Demba Ba üçlüsünden oluşan forvet hattına arkadan destek veren, iki uzak forvetin arasında oynamanın hakkını kanatlara deplase olarak veren Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş adına sahanın en iyisiydi. Şüphesiz, Beşiktaşlılar bugünün kaybedeni oldular.

İngilizlerin görmeye alışık olmadığı bir futbol ortamında bile sakin kalmaları beklenebilir bir durum olmasına rağmen ilk yarıda gelebilecek bir gol her şey değiştirebilirdi. Arsenal’i de.

Demba Ba ile ilk 10 dakikada bulunan iki pozisyonun ardından, Arsenal’in Giroud ile altı pas çizgisinde yakaladığı pozisyonları karşılaştırarak maçın geneline doğru gidersek istediklerini tam olarak yapamayan iki takım vardı. Ama yine de istediklerine yapmaya yakın olan taraf maalesef Arsenal’di.

Bunun sebebi özellikle ikinci 45 dakikada oyundan düşen Demba Ba, ardından yetenek avcıları tarafından ‘kurban’ edilmiş Ramon Motta, bir başkası da Ersan Adem Gülüm. Demba Ba’yı bir kenara bırakırsak geriye kalan iki futbolcu, Beşiktaş’ın başını çok ağrıtacaktır.

Düşüncemi saklamama gerek duymuyorum. Beşiktaş turu geçemez. Geçemez diyene neden diye sormaktansa, geçer diyene neden popülizm yaptığını sorun.

Bir başka konu da Mustafa Pektemek. Umarım bu sezon sakatlıklardan çekmez. Ve sakatlık Mustafa’nın başına yine bela olmazsa, bu sezon 15 gol barajını aşacağını düşünüyorum.

Bu yazılanlar, yazının başlığının bir özeti gibiydi. Tabi ki Beşiktaş, Arsenal’i geçerek Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa Yıldırım Demirören döneminden sonra küllerinden doğduğunu hepimize kanıtlar. Siyah beyazlıların bugün kanıtladığı bir şey de şu, ‘geri döndük!’

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ne kalması maddi açıdan bir kayıp olsa da özgüven açısından büyük kazanç olabilir. Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynama ve Süper Lig’de şampiyonluk Beşiktaş’ı tam olarak düzlüğe çıkarabilir.

Arsenal karşısında bu kadar pres ile birlikte pas yapabilen Beşiktaş’ın Süper Lig’de şampiyon olmaması için hiçbir sebep yok.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

özgün keleşoğlubeşiktaşarsenalsüper ligşampiyonlar ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

Yazarın Diğer Yazıları

Futbolcu, selaammmm dur!

Amedsporlu futbolcular PKK kamplarında altyapı eğitimi alarak mı futbola başladılar?

Acil golcü aranıyor!

Haziran'da yaşanacakları Aralık'ta görmek kolay değil ancak bizim iki sorunumuz var; kolay hata yapıyor ve gol yiyoruz, bir de zor gol atıyoruz

Bizim insanımız saygısız olmayı geçti, yetersiz faşist oldu

Antoine Leiris’in eşi Helene mi, Paris’te ölen Türk kızı Elif mi PKK’ya yardım ediyor?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24