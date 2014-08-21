Beşiktaş şampiyon olabilir

Gönül isterdi ki 0-0’lık maçın yazısını yazmayalım. Herkesin bildiği bir doğru vardır ki futbol gollerle, yetenekle ve akılla güzelleşir. Bugün Arsenal cephesinde bunlardan hiçbiri yokken, Beşiktaş cephesindeyse sadece biri vardı. Yetenek.

Olcay, Mustafa ve Demba Ba üçlüsünden oluşan forvet hattına arkadan destek veren, iki uzak forvetin arasında oynamanın hakkını kanatlara deplase olarak veren Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş adına sahanın en iyisiydi. Şüphesiz, Beşiktaşlılar bugünün kaybedeni oldular.

İngilizlerin görmeye alışık olmadığı bir futbol ortamında bile sakin kalmaları beklenebilir bir durum olmasına rağmen ilk yarıda gelebilecek bir gol her şey değiştirebilirdi. Arsenal’i de.

Demba Ba ile ilk 10 dakikada bulunan iki pozisyonun ardından, Arsenal’in Giroud ile altı pas çizgisinde yakaladığı pozisyonları karşılaştırarak maçın geneline doğru gidersek istediklerini tam olarak yapamayan iki takım vardı. Ama yine de istediklerine yapmaya yakın olan taraf maalesef Arsenal’di.

Bunun sebebi özellikle ikinci 45 dakikada oyundan düşen Demba Ba, ardından yetenek avcıları tarafından ‘kurban’ edilmiş Ramon Motta, bir başkası da Ersan Adem Gülüm. Demba Ba’yı bir kenara bırakırsak geriye kalan iki futbolcu, Beşiktaş’ın başını çok ağrıtacaktır.

Düşüncemi saklamama gerek duymuyorum. Beşiktaş turu geçemez. Geçemez diyene neden diye sormaktansa, geçer diyene neden popülizm yaptığını sorun.

Bir başka konu da Mustafa Pektemek. Umarım bu sezon sakatlıklardan çekmez. Ve sakatlık Mustafa’nın başına yine bela olmazsa, bu sezon 15 gol barajını aşacağını düşünüyorum.

Bu yazılanlar, yazının başlığının bir özeti gibiydi. Tabi ki Beşiktaş, Arsenal’i geçerek Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa Yıldırım Demirören döneminden sonra küllerinden doğduğunu hepimize kanıtlar. Siyah beyazlıların bugün kanıtladığı bir şey de şu, ‘geri döndük!’

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ne kalması maddi açıdan bir kayıp olsa da özgüven açısından büyük kazanç olabilir. Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynama ve Süper Lig’de şampiyonluk Beşiktaş’ı tam olarak düzlüğe çıkarabilir.

Arsenal karşısında bu kadar pres ile birlikte pas yapabilen Beşiktaş’ın Süper Lig’de şampiyon olmaması için hiçbir sebep yok.