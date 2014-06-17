Algı yanılması yaşıyoruz

Almanya ile Portekiz arasında oynanan ve 4-0 Panzerler’in üstünlüğüyle sona eren karşılaşma ilk yarı bittiği için son 45 dakikasını biraz daha dikkatsiz ve düşünmeye fırsat bularak izledim. FIFA sıralamasından da anlaşılacağı gibi Portekiz gruptan çıkması beklenen iki takımdan biri… Ancak doğru olmayan genel bir düşünce var.

Dünya Kupası’na katılan 32 takımı tanıtan yazımda da bahsettiğim gibi Portekiz’de yer alan futbolcuların Ronaldo hariç birçoğunun kariyeri düşüşte. Bu isimlerin başında Joao Moutinho, Raul Meireles, Nani ve Bruno Alves yer alıyor. Fabio Coentrao’nun dünyanın her noktasında bilinen istikrarsızlığı, kaleci Rui Patricio’nun kalecilik yeteneği eksiğini de düşünecek olursak geriye sadece Cristiano Ronaldo kalıyor.

Geriye kalan Ronaldo ise Almanya karşısında sahada yer aldığı 90 dakikanın önemli kısmında ellerini iki yana açarak isyan ediyor. Belki kendi sakatlığına, belki takım arkadaşlarına, belki de onu Portekiz’de dünyaya getiren Tanrı’ya...

Maçın başlama düdüğünden itibaren Almanya’nın kalite ve taktik bilgi fazlalığı göze çarpmışken Hugo Almeida’nın her aldığı topu Almanlara geri vermesi Ronaldo’yu çileden çıkarmaya yetti.

Yeni bombacı

Maçın adamı kuşkusuz Thomas Müller…

1974 Dünya Kupası’nı kazanan Almanya kadrosunun golcü, bombacı lakaplı Gerd Müller’in gollerini hatırlatan iki golünün yanında bir de penaltıdan Portekiz ağlarını sarsan Bayernli Müller, ilk maçta 3 gol kaydederek Dünya Kupası gol krallığı için sinyal verdi. Almanya’nın, Gana ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağını düşünürsel Müller grup aşamasında uçuk bir gol sayısına da ulaşabilir.

Öte yandan, Almanya’nın ilk yarıda bulduğu gollerin bana göre iki ana sebebi vardı. Orta sahasının çok iyi yayılması ve Portekiz’in sıkıştırmasının yanında Mario Götze’nin soldan ortaya kayarak hücumlara zenginlik katması, bir de Portekiz savunmasının kendisi…

Pepe’nin en kibar tabirle saçma olan kırmızı kartının ardından, Portekiz tamamen oyundan düştü. Bruno Alves’in hatasının ardından gelen ve durumu Almanya lehine 3-0 yapan gol de maçı bitirmeye yetti.

Ünlü Portekizli yazar Jose Saramago “İnsan bazı günler sıradan sözcükler kullanmak istemez” der.

Ben Almanya-Portekiz maçı özelinde bana göre çok fazla sıradan sözcük kullandım, burada bitirelim.

Son olarak Hummels’in sakatlığı çok ciddi değilse Almanya ve Brezilya, kupanın en iddialı favorileri diyebiliriz.

İlkay Gündoğan ve Marco Reus olsaydı, Almanya şampiyon derdim.