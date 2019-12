16 Haziran 1948’den 2 Temmuz 1993’e

Kıvrık sayfa





2 Temmuz 1993



Sivas Katliamı ve Sessizlik Kıyımı



Sessizlik Kıyımı



Bir kitap, bir süredir benimle beraber yolculuğa geliyor. Kapağına bakıyorum, içini açmaya ürküyorum.2 Temmuz 1993’te Sivas Katliamı’nda öldürülen, edebiyat eleştirmeni Asım Bezirci’nin “Sabahattin Ali” üzerine yazdığı araştırma/eleştirme kitabı, ürktüğüm yolculuk arkadaşım. 1979 yılında, Gözlem Yayınları’ndan ikinci baskısını yapan kitap, babamın kitaplarının arasından, Bezirci’nin küçük ve bitişik nizam yazısı ve imzasıyla elime geçiyor, yıl 2011.Ürkmem, Sabahattin Ali ve Asım Bezirci isimlerini yan yana bir kitabın üzerinde görünce derin bir üzüntüye kapılacak olmamdan. Üzüntüm, her ikisinin de derin bir tezgâhla öldürülmüş olmasından. Biri 1948 yılında diğeri de 1993Asım Bezirci, Sabahattin Ali’nin edebiyat tarihimizdeki yeri için uzun incelemeler yapar, romanlarını, hikâyelerini detay detay okur; eksikliklerini ve onu kalemini belirleyen özellikleri teker teker çıkarır.Ancak önce hayatını, Ali’nin Türkiye’den kaçışını ve ölüm biçimini ele alır. Ölüm şekli, Ali Ertekin’in işlediği cinayet, dönemin sorgu yargıçlığına olayı anlatış biçimini, Bezirci detaylıca aktarır.Kitabı okumaya başladığımda, kıvrık bir sayfayı fark ettim. Çok önceden kıvrılmıştı.Kıvrılan sayfada, 16 Haziran 1948 günü bir cesedin bulunduğunu, üzerinden çıkan kırık piponun, gözlüğün, dolma kalemin, yırtık not defterinin, spor ceketinin ve damalı pantolonun içlerinde Aziz Nesin’in de bulunduğu bir gruba gösterildiğini yazılı. Bir de savcının şu sözleri:Öldürülüşü resmen açıklandıktan sonra ise, Bezirci’nin tanımlamasıylaAziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Abidin Nesimi, Saim Bağdallı ve Sabri Soran dönemin "Başdan" dergisiyle Bezirci'nin ifadesiyle "acı olaya yazılarıyla azbuçuk karşı çıkabilirler."2 Temmuz 1993’te Aziz Nesin’i hedef alan ve sayıları 15 bini bulan bir grup Madımak Oteli’ni sardı.Asım Bezirci, olaylar ilk başladığında, otel ilk sarıldığında, bir basın açıklaması yazıyordu;Bu basın açıklaması, Bezirci’nin son yazısı oldu.Çıkarılan yangın bir katliama yol açtı. İçlerinde Asım Bezirci, Asaf Koçak, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Behçet Aysan ile Metin Altıok ve adını burada sayamadığım 33 kişi yanarak can verdi.Dava süreci 10 dakika süren temsili mahkemelerle sürüyor. 21 Haziran 2011’deki son duruşmada ise zamanaşımı talep edildi.Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı, olaydan 18 yıl sonra şunları söyledi:dedi.Sivas Katliamı, uzun zamandır bir “sessizlik kıyımı” altında. “Marka değeriyle” lanse edilen otel kamulaştırıldı, kebabçı kapandı. Yerine öldürenlerin isimlerinin de “insanlık adına” alındığı bir plaket dışında, olayın ne olduğunu hatırlatan hiçbir öğe yok.Elbette bir de “teşekkür bekleyen” bir bakan var.Yolculuk arkadaşım “Sabahattin Ali” kitabının son sayfalarında uzun yıllar boyunca, Ali, “resmi” edebiyat tarihçilerince yok sayıldığını sorgular Bezirci. Şunları söyler:Ali’nin suçunu Bezirci şöyle yorumlar:Sivas Katliamı'nda Aziz Nesin’i katliamın baş sorumlusu koltuğuna oturtup, “tahrikçi” hükmünü ona verenlerin kaydı hem hafızalarımızda hem de gazetelerin köşelerinde duruyor.33 kişinin yanına çakılan plakette öldürenler en ön sırada yer alıyor.Asım Bezirci’nin altını çizdiği, Sabahattin Ali öldürüldüğünde verilen tepki aynen bu değil miydi?Belleğimizi devlet yazamayacak.Bugün bildiğimiz tek şey bu.Orhan Tüleylioğlu,, um:ag yayınları, 2010. (sayfa 84)Asım Bezirci,, Gözlem Yayınları, 1979. (sayfa 52-203