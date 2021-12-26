Kim tutar Botoksu!

Geçtiğimiz haftalar içinde dikkat çeken haberlerden biri de Suudi Arabistan'da yapılan deve güzellik yarışmasında kırktan fazla hayvanın Botoks iğneleri yapılmış olması ve diğer bazı estetik müdahaleler nedeniyle diskalifiye edildiğiydi.

Deve güzellik yarışması deyip de küçümsemeyin. Kırk gün süren festivaldeki bu yarışmaya ABD, Rusya ve Fransa gibi ülkeler de dahil birçok yerden 33 bin deve sahibi katılıyormuş ve 66 milyon dolar da para ödülü var.

Devenin güzeli nasıl olur diye merak edenler için açıklıyorum: Uzun, sarkık dudaklar, büyük bir burun ve biçimli bir hörgüç. İşte bu nedenle develerin kaslarını gevşetmek için dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının başka yerlerine Botoks iğneleri, dudaklarını ve burunlarını büyütmek için kollajen dolgular yapılmakta, kas büyütmek için de hormonlar verilmekteymiş. Haliyle bu duruma hayvan hakları savunucuları hiç de olumlu bakmıyorlar.

Botoks ismini duymayan yok gibi ama aslında bu bir botulinum toksini. Clostrium Botulinum isimli bir bakteriden elde ediliyor. "Botox" bunu ilk pazarlayan firmanın verdiği ticari isim. Değişik isimli botulinum toksinleri de var ama hepsi Botoks olarak anılıyor. Pazara ilk girmenin avantajı ile madde bu isimle anılıyor. Böyle örnekler dilimizde çok var.

Botulinum toksinine bağlı zehirlenmeler tarih boyunca olmuş. Bozulmuş gıdalarda üreyen bu bakteri sinir felci yaparak ölüme yol açabilen etkilere sahip. Suçun en çok yüklendiği gıda da sosis. Uzun süre sosis zehiri olarak bilinmiş. Sinir iletimini durdurarak kas felcine yol açan bu toksin özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında düşman bilinenleri zehirlemek amacı ile de kullanılmış.

Clostridium botulinum ilk kez Belçikalı bilim insanı Emile Pierre van Ermengem tarafından bir salgın sırasında bulunmuş. Bu salgının da bozulmuş etli gıdalardan çıktığı saptanmış. Botulinum toksininin ayrıştırılması ise yirminci yüzyıl başlarında, 1928'de, California'nın San Francisco şehrinde başarılmış.

Botoksun tıp alanında kullanılmasına 1978 yılında, Allan B. Scott isimli bir göz hekimi tarafından başlanılmış. İlk kullanım alanı da şaşılık tedavisi olmuş. Bir diğer kullanım alanı ise blefarospasm (istemsiz göz kasılması).

Botoksun kozmetikte kullanılması ise ilginç bir rastlantı ile gerçekleşmiş. 1987 yılında Kanadalı göz doktoru Jean Carruthers bir hastasına Botoks uygularken kadın hasta bu enjeksiyonların kırışıklıklarını yok ettiğini fark etmiş ve bunu doktoruna anlatmış. Jean Carruthers de bunu dermatolog olan eşine anlatınca çift araştırmalarına başlamış ve elde ettikleri sonucu da 1992 yılında yayımlamışlar.

İşte bundan sonra da Botoksun önlenemez yükselişi başlamış. Her yıl 10 milyondan fazla kişinin estetik amaçlarla Botoks yaptırdığı tahmin ediliyor. Bu uygulamaların önemli bir bölümünün de tıbbi merkezler dışında yapıldığı biliniyor.

Türkiye'de bir ilacın kullanma alanları ilaç ruhsatlarında belirlenir ve bu endikasyonlar dışında kullanılması yasal değildir. Botoks prospektüsünde kullanım alanları net bir şekilde belirlenmiş. Diğer endikasyonlara ek olarak kozmetik işlemler için "65 yaşına gelmemiş erişkinlerde kaşlar çatık iken aralarında oluşan dikey çizgiler hastanın psikolojisini önemli oranda etkiliyorsa geçici iyileşme için kullanılabilir" denilmekte.

Durum böyle olunca 65 yaş üstünde olan ve psikolojisi önemli oranda bozulmamış kişilerde kullanımı yasa dışı. Aynı şekilde, alındaki kırışıklıklar dışında kullanım onayı da yok. Uygulamadan memnun kalmayan bir hasta ruhsatsız bir ilaç kullandığı için hekimine dava açabilir ve haklı da çıkar. Neyse ki Botoks enjeksiyonunun etkisi 3-6 ay sürüyor ve kalıcı hasar bırakmıyor. Ama dava konusu olunca bunu anlatması biraz zor olabilir.

Ülkemizde ve dünyada Botoks anal bölge çatlaklarında ve zayıflatma amacı ile mideye enjekte edilerek de kullanılmakta ki Türkiye'de bunlar için de ruhsat yok.

Her şeye rağmen Botoks kullanımı dünyada ve Türkiye'de artmaya devam ediyor. Uygulama develere kadar yaygınlaşmışsa kim tutar Botoksu!