T24 LogoT24 Logo

Orhan Alkaya

orhanalkaya@gmail.com

02 Kasım 2012

Açlığı bitirmek insanlığı başlatmaktır

Açlık grevlerini yok sayabilirsiniz. Yok saydığınızla burun buruna gelmenize mek parmak kaldı

Açlık grevlerini yok sayabilirsiniz. Yok saydığınızla burun buruna gelmenize mek parmak kaldı.

Bilinebilen zamanlardaki en masum taleplere, sınır tanımaz kibrinizle karşı koyuyorsunuz. Siz bu yeteneğinizi marifet sayıyorsunuz.

İnsan ölümleri kibrinizi okşayan bir sevince dönüşmesin.

İnandığınız her ne var ise, yaşama hakkı adına orada durun.

Yıllar boyu yürütülen inkâr politikalarının aleti olmaya bir son verin. İnat politikaları, yetişkinlerin çocuk oyunu olamaz.

Hiç bir zaman, hiç bir iktidar bu kadar az ve bu denli somut taleple karşılaşmadı.

Bu talebi karşılayın.

Kendinizi bu kadar çok sevmeyin. Biraz da insanı sevin.

Artık anlayın; insanın direnme gücü karşısında ayakta kalabilen hiç bir iktidar yok.

İnsan olmanın da korkutucu bir tarafı yok.

İktidarın geçici yürütücüleri; lütfen insan olmaktan çekinmeyin.

Tutsaklara kulak verin. Kibrinizin tutsağı olmayın.

Vücudunu açlığa yatırmış her insan, insanlığın direnci ya da ölümüdür.

Gecikmeyin.

Biz, en son âna kadar hak için, adalet için, barış için, özgürlük için konuşmaya devam edeceğiz.

Bizden bu kadar uzak kalmayın.

Üzmeyin, üzülmeyin.

Öldürerek ölmeyin.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

orhan alkayaaçlık grevikckpkkakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

Yazarın Diğer Yazıları

Ödemişli Terzi Sadık’ın hakyemez evladı

Neye inanırsa onu söyler ve bedeli neyse gülümseyerek öder

Yurttaş kimin umurunda, varsa yoksa referandum

AKP, ustalıklı olduğu kadar çaresiz bir rota tespit etti: Bu yerel seçim bir güven oylamasıdır!

SS: Susurluk’tan sonra

Bugün, yevmiyeli hukuk döneminde yaşanan ise, Susurluk’u aratan bir facia. 7 Şubat 2012’de başlatılan yevmiyeli hukuk, belli ki bir süre daha devam edecek.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24