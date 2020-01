Sorunları bayrakla örtmek

Ağzı burnu kırılmış bir çocuk kanlar içinde, korkuyla bakıyor, sırtına Türk bayrağı giydirilmiş...

HDP il binalarına yapılan saldırılar, linç, kundaklama ve tabela indirmeden sonra bayrak dikme seremonisi ve istiklal marşı okumalar...

Göstericilerin erişemediği yerde polisin göstericiye omuz vererek kundaklamalara yardımcı olma görüntüleri...

Ardından "teröre karşı tek ses" vb. mitinglerinde bayrakla yürümek...

Kardeşliği bayrakla bozmak ve bayrakla düzeltmek, nasıl bir mantık bu?

12 Eylül döneminde cezaevine giren solcu, sağcı, İslamcı herkesin kafasına vura vura uygulatılan bayrak törenleri...

Aslında eşitlikle durdurulabilecek, bitirilebilecek çatışmalardan gelen asker cenazelerini bayrakla sarmak, acılı ailelere gerçeği söylememek, acı ve öfkenin rantını yemek nasıl bir cesarettir?

Toplumsal yalanı 90 yıldır tekrarlamak başını kaldıranı ve "haksızlık niye" diyeni "vatan haini, bayrak düşmanı" ilan etmek.

Bayrakla hangi sorunu örteceksiniz, oturup konuşmayı niçin düşünmüyorsunuz da insanların gözüne, gözüne sokuyorsunuz bayrağı?

Bir hak talep etmeyi, kutsal gösterilenle bastırma taktiğini nereden öğrendiniz?

Bayrağın bir topluluğun ortak sevinci, gururu, sahiplenişi olmasını zorla yapmakla kim, ne kazanacak?

Bayrağı eşitliğin, kardeşliğin sembolü yapamıyorsanız, bunu zorla kabul ettirmek bayrağa yapılan en büyük saygısızlık değil mi?

"Bayrakları bayrak yapanın..." bir ortaklık duygusu olduğu açık değil mi? Bu ortaklığı eşitlik temelinde sağlamak çok mu zor? Bir deneyin, 90 yıl öncesinde değiliz, yeni bir dünyadayız, artık insan haklarının devletin hakkından üstün olduğu konuşuluyor.

Bir topluluğun kutsalı gibi kabul edilen bayrağın zulüm aracı olarak kullanılmasını en çok o bayrağa içten bağlı olanların reddetmesi gerekmez mi?

Sen gel, anayasal eşitliği sağlamak için gayret etme ama eşitlik bekleyenlerin üstünde anayasal bayrağı Demokles'in kılıcı gibi salla, böyle baskıcılık olur mu, böyle devlet olur mu?

Bayrakla sorunları, bastır, gizle, ertele ama itiraz eden olursa da kafasına balyozu indir...!

Sorunlar zorbalıkla çözülmez, ortak değerlerin insanın gözüne gözüne sokulmasıyla çözülmez, hala anlaşılmadı mı?

Peki eşitlik bayrağını ne zaman açacaksınız? Türkçülüğün İslamcılar tarafından bile içselleştirildiği bir toplumda biliyorum, buna pek ihtiyaç hissetmeyeceksiniz.

İnsanları potansiyel kutsal düşmanı, bayrak düşmanı ilan et, sonra linç et, ardından "ya sev ya terk et" de, sonra da toplumda huzur ve barış bekle, öyle mi?

Vallahi böylesi bir toplumda her geçen dakika mutsuzluk, huzursuzluk ve kaos artar.

Çare mi? İnsan hakları temelinde her kimliğe eşit vatandaşlık hakkı. Bu kadar basit, bu kadar yalın, bu kadar apaçık...

"Ne kadar zor bu şiddeti durdurmak, çok zor bir denklemle karşı karşıyayız" diyenlere çözüm..! Problem çok kolay ama siz rakamların yerini değiştirerek çözümü zorlaştırıyorsunuz, hala fark etmiyor musunuz? Denklemi gittikçe daha fazla çok bilinmeyenli denkleme dönüştürüyorsunuz, hala anlamadınız mı? Uyuttuklarınız yavaş yavaş uyanıyor, yarın başka bir kandırmaca bulmakta zorlanırsınız, geç kalmayınız.

Daha çocuk yaşta baskıcılığı, dayatmayı, zorbalığı, ikinci sınıflığı gözüne sokulan bayrakla öğrenen çocuğun bayrağa karşı sevgiyle yaklaşmasını nasıl bekliyorsunuz? Bayrağı bir korku ve dayatma sembolü haline getirmekle elinize ne geçecek, hangi sorunu çözeceksiniz, hala farkında değil misiniz?

1. Meclis'in balkonundan miting metnini okuyanlar ve dinleyenler..! Aslında tüm sorunun o 1. Meclis'in diskalifiye edilmesiyle başladığını biliyor musunuz? Biliyorsanız niye söylemiyorsunuz?

Gelin, kendi kendimizi kandırmayalım, eşitlik ve barış için herkesin altına imza atacağı metinler ve mitingler oluşturalım, işte o an, işte o zaman toplumsal bütünleşme olur.

@gergerliogluof

www.omerfarukgergerlioglu.com