MHP Konya milletvekili adayı: Davutoğlu'nu çok seviyorsanız onu Erdoğan'dan koruyun

Ak Parti adayı 4. sıra adayı Ahmet Sorgun eski il başkanı. Seçim koordinasyon merkezinde yakalıyoruz onu. Burada yoğun bir çalışma göze çarpıyor. 5 yıllık siyasetçilik deneyimine dayanarak sorularımıza net olmayan, risk almayan cevaplar veriyor, kimisini de cevaplamıyor. Sorgun "hatamızı anladık, sıcak teması çok sağlıyoruz, çok iş yaptık ama pazarlayamamışız, onu yapıyoruz, 7 Haziran'daki 4 puanlık düşüşün pişman olan seçmen tarafından giderileceğini, 12'yi zorlayacaklarını söylüyor. "Ders verelim" diyen seçmenin kaos ve dolardaki sıçramayı görünce istikrar aradığını söylüyor. Bülent Arınç'ın ilgiyle karşılanan tartışılan sözlerini soruyoruz "şu an gündemimiz, seçim" diyerek buna yorum yapmaktan kaçınıyor. Ak Parti Konya 3. sıra adayı Hüsniye Erdogan ve 4. sıra adayı Ahmet Sorgun'a Koza ipek baskınını soruyoruz. Cevaplamaktan kaçınıyor Ahmet bey.

Sorgun'la Karatay ilçesindeki seçim çalışmasına katılıyoruz. Mahalleli güler yüzle ve ilgiyle karşılıyor partilileri. Serkan Etil genç bir bakkal, "Allah başbakanımızı ve cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diyor. SKM görevlisi Ak Partili görevli "geçen seçimde çok rehavetteydik, şimdi telafi ettik bu hatayı. Davutoğlu hocaya sözümüz var oylarımızı arttıracağız" diyor ama 12. vekil için çok kesin konuşamıyor.



CHP milletvekili ve 1. sıra adayı Hüsnü Bozkurt ile görüşüyoruz. CHP neyi vaad etmişse AKP onu vaad ediyor" diyor. 2'den çok umutlu görünmüyor, uçuk iddiaları yok Bozkurt'un. "İnişte olan Ak Parti'den istikrar sağlamasını niye bekliyorlar" diye ekliyor. CHP'nin niye süreç için Edirne'de farklı, Diyarbakır'da farklı konuştuğunu soruyoruz. Görüşlerinin parti resmi görüşleri gibi algılanmamasını isteyerek "eşit vatandaşız, üstünlük gözlüğünü çıkaralım bir kere, Kürt sorununu çözmemiz şart, biran evvel ateşkes sağlanıp görüşmelere geçilmeli, anadilde eğitime de izin verilmelidir, bu ülke hepimizin, Suriyeleşmeden insani bir çözümü bulmamız lazım, Cizre'de 8 gün dondurucuda kalan çocuğun annesinin acısını paylaşıyorum, sürecin tekrar başlatılması ve yasal zeminde, samimice yürütülmesiyle karşılıklı güvensizliğin giderileceğini belirterek "silahlı çözüm merakı ayrılma demektir, samimi olursak hem çözüm sürecine döner hem de doğru yürütürüz, bölünme olursa, Cihanbeyli'deki Kürt gitmez, birileri onu kovalamaya çalışır, düşmanlıklar alevleneceği için iç savaşı getirir" diyor. CHP içinde bu seslerin olması ve artması bizi umutlandırdı. Bozkurt içten cevaplarıyla dikkatimizi çekti.

HDP Konya vekil adayı avukat Hüseyin Özkan ile görüşüyoruz. Konya'da 300 bin Kürt olduğunu ve önemli bir sıçrama yaptıklarını, 56 bine çıktıklarını belirterek "bunu çözüm sürecine bağlıyoruz, konuşulabiliyordu, çözüm sürecinin kesintiye uğramasıyla seçim çalışmalarının çok kısıtlandığını, HDP binalarının saldırıya uğradığını, kendilerinin de dikkatli olmaya çalıştıklarını, gençlerde Ak Parti'den sonra 2. tercih edilen parti olmalarına güveniyor. Özkan parasıyla bile yerel medyaya reklam yaptıramadıklarından şikayetçi. Savaşı bitirenin PKK olmadığını, devletin kararını verdiğini, halkın çözüm sürecine soğumasının ve "PKK tekrar silahlanır" diye sıcak bakmamasının bilahare liderler tarafından giderilebileceğinde iyimser olduğunu, CHP'nin "sorunun PKK ile değil HDP ile görüşülmesi" fikrinin gerçekçi olmadığını belirtiyor.



MHP Konya 2. sıra adayı Dr. M. Sait Gönder ile konuşuyoruz. Toplumun istikrar arayışının Ak Parti'ye yöneldiği iddialarına "Ak Parti yönetme kabiliyetini kaybetti, tek başına iktidar olsa bile yönetemeyecek artık" diyor. Bahçeli'nin "hayır"cı imajını kabul etmeyen Gönder'in argümanlarını çok kuvvetli savunamadığını hissediyorum. Medyanın MHP'yi kısıtlamasını eleştiriyor, HDP'ninde aynı medya eleştirisi olduğunu söylediğimizde "O parti PKK'nın temsilcisi, ona bu muamele normaldir" diyor. Gönder'e göre "kim PKK terör örgütüdür demiyorsa o da PKK'lıdır." Konya'da Ak Partililerin Davutoğlu'nu çok önemsemesine tavsiyesi var "Davutoğlu'nu çok seviyorsanız onu Erdoğan'dan koruyun". Bahçeli'nin parti içi demokrasi sağlamadığı yönündeki eleştirilere ne dediğini merak ediyoruz. "Liderlik mücadelesi veren Ümit Özdağ, Koray Aydın yine aday, Türkeş'i geçiniz Bilal Erdoğan MHP'ye gelse ne kazandırırsa Türkeş Ak parti'ye onu kazandırmıştır" diyor.



Kayseri'de bir çay salonunda Konyalılarla konuşuyoruz. Ankara katliaminin IŞID tarafından yapıldığı halde bunun bir PKK işi oldugunu düşünüyorlar. Erdoğan dışındakı liderlerin umit vaad etmediğini , Kilicdaroglu'nun SKG'yı batırdığını, Bahçeli'nin gözlerinden düştügünü söylüyorlar. Bahçeli "evet "dememek için evlenmemiş herhalde" diye espri yapıyor 60 yaşındaki İsmail Belyemen. 7 Haziran'daki Ak Parti ihtarının çözüm sürecindeki şikayetlerinden çok Suriyeliler faktörü olduğunun altını çiziyorlar. Ak Parti'nin oy kaybının bircok konudaki gevşemesi yüzünden olduğunu, Erdoğan'in hatalarına ragmen istikrarı sağlayan olacağını söylüyor. "Ak Parti'nin kulağını çektik, ama pişman oldular, vaadler iyidir, reisin arkasındayız" diyorlar. CHP'nin vaadlerini gercekçi bulmayan Ak Parti'nin bu secim ona benzer vaadleri öne cıkarmasını nasıl bulduklarını sorduğumuzda ' CHP'yi tanıdık ona güvenmiyoruz, Erdoğan yapar, o çarkları dönderdi' diyorlar. Çay salonundaki Erzurumlu halk ozanı Fethullah Gülen'in hemşehrisi olduğunu ve ona "terörist" denilmesine çok kızdığını söylüyor. 55 yaşındaki Murat Toraman ise "MHP burada 1'i bile zor çıkarır, gör bak" diyor. Tek parti iktidarı olmazsa tercihleri Ak Parti-MHP koalisyonu. Çay salonu sahibi Silvan'lı bir genç, Hasan Erdağ. Sabah kardeşi Silvan'dan gelmiş IŞİD'çi diye gözaltına almışlar, sonra serbest bırakılmış, "nüfus kağıdımıza göre muamele yapılıyor" diye sitem ediyor "ben müşterim Konyalılarla çok iyi anlaşıyorum, hep espri yaparız birbirimize ama abi bunlara Kürt meselesini anlatamazsın, anlamazlar" diyor.



Konya''da da MHP'ye daha doğrusu, Bahçeli'ye tepki yoğun, istikrar arayışı burada da had safhada. MHP kıl payı kaçırdığı 3. milletvekili ihtimalinden uzaklaşmış, 1'i koruması zorlaşmış. Diğer liderlerin güven vaad etmemesi Ak Parti'nin en büyük avantajı. "İstikrar" için başka alternatif görmedikleri için Ak Parti'ye yöneliş artmış durumda. CHP statik durumda, bunda muhafazakar ortamın da etkisi çok. 7 Haziran'da 16 bin oyla 1 vekile yaklaşmış olan HDP'ye ise vekil şansı tanıyamıyorum. Sürecin bozulması sonrası tanıtım alanları çok daralmış, zorlamak istemiyorlar. Ak Parti , MHP, CHP 11-2-1 olan 7 Haziran sonucunun Ak Parti'nin MHP'den oy almasıyla sonuçlanacağı halde yine de 11-2-1 şeklinde kalacağını tahmin ediyorum.

