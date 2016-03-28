İyilik kime mahsus?

Papa, Müslüman, Hindu, Kıpti ve Katolik Hristiyan'ın da bulunduğu 12 göçmen ve 1 İtalyan'ın ayaklarını yıkayıp, havluyla kurulayarak tek tek öptü.

NTV'de yer alan habere göre, konuşmasında Brüksel’deki terör saldırılarına da değinen Papa Françis şunları söyledi:

"Bugün burada, hep bir aradayız. Kardeşiz, barış içinde yaşamak isteyen aynı Rabbin çocuklarıyız. Bu olayın arkasında (Brüksel’deki saldırı), kan isteyen silah tüccarları var. Onlar savaş istiyor."

Böylesi bir haber birçok Müslümanı kızdırmaya yetiyor günümüzde. Canlı bombaların art arda patladığı Müslüman ülkelerin çocukları Batı'ya çok öfkeli. Bunların hep bir gösteriş olduğunu düşünüyor. Daha da öfkeleniyorlar Papa'nın sözlerine. Mülteciye yapılan Papa jestinin altında hep başka sebepler arıyorlar. Kendi kamplarından karşı kampa salvolar yağdırıyorlar. Öfkenin düşünceyi, sağlıklı akıl etmeyi önlediğini de hesap etmeden "kötü" nün iyi olamayacağını iddia ediyorlar. Medeniyetler savaşının çoktan başladığını, karşı tarafın bir de kandırarak ne denli sinsi olduğunu düşünüyorlar. Yekpare bir anlayış içinde her toplumda iyiler ve kötüler olabileceğini, bir iyiler cephesi oluşturmanın gerçek anlamda dertlere deva olacağını akıllarından geçirmiyorlar.

Öteki gördüğünüzün iyilik yapması sizi neden rahatsız ediyor? Kendi kültürüne göre veya değil, bir insanın iyilik yapması hepimizi "iyilik" kavramı adına sevindirmeliyken nedir bu hasmane tavırlar? Sorun Hristiyanlığın başı Papa değil, bizlerin kafasındaki kavramları kişiye göre kategorileştirmemiz hastalığıdır. İyi bildiğimiz "iyilik" yaparsa alkış, kötü bildiğimiz "iyilik" yaparsa buna defans geliştirme hastalığı bu. Bu anlayıştan geniş bir perspektif ve medeniyet gelişimi çıkmaz. Zira medeniyetler birbirinden "ortak iyiyi" transfer etmiştir. 1400 yılın sonunda ötekileştire ötekileştire IŞİD gibi nur topu gibi (!) bir örgütümüz olmuş, İslam dünyası hala yanlış yönelişi göremiyor..! Papa'nın bir fiilini övmek "kalkın Hristiyan olun" mu demek? Bir ruhani lider kendi kültürüne göre insanlığın kalbini yumuşatacak bir iş yapmış. Siz de Müslümanlığa göre tüm insanlığa mesaj veren bir iş yapın, tüm insanlık sizi örnek alsın. İyi Avrupalı da vardır, kötü Avrupalı da, bu kadar kategorize etmeyin. Müslümanlar da iyilik yaptığında iyilik kavramı adına herkes, tüm insanlık tebrik etmeli. Kalpleri bilmek Allah'a mahsustur. İyiliğin gösteriş niyeti varsa kendi günahı ama görünen iyilik ise dış görüntü temel olmalı ve iyilik kavramsal ele alınmalı, kişiden kişiye değişmemelidir. Mesele Papa ile sınırlı basit mesele değil, genel bir sorunumuzdur. Papa yanlış yaptığında Hristiyan da adalet kriterine göre değerlendirmelidir. Müslümanlar için Papa'nın tavrına defans yerine Müslüman hocadan da bir başka erdemli tavır istemek daha yapıcı değil mi? İnsanlık olarak bu genel kavramlara teslim olmazsak "ortak iyiyi" bulamayız ve dünya yaşanabilir olmaktan çıkar.

Müslüman dünya olarak sorunumuz İslam düşünce tarihinde bir sorun olmadığını sanmamızdır. "Müslümanlar hep iyi idi, karşılarındakiler hep kötü idi, sorun hep batıdan kaynaklanıyordu", aslında sorun tam da burada . Bu bakış açısı dini ve etnik çok sorunumuzu görmemizi engelledi

İyilik, kendi dışımızdaki varlıklara karşılıksız yaptığımız faydalı davranışlardır.

Mesele hangi din üzere yaşadığımızda değil, 'insanlaşma' sürecini gerçekleştirip gerçekleştiremediğimizdedir. İnsan olana güzelliği taktir etmek düşer. İyilikte Hristiyan da olsa iyilerleyim, kötülükte Müslüman da olsa tüm kötülerden beriyim. Hayat Türk filmleri gibi değildir, zalim mazlum da olur, mazlum zalim de olur , kötü iyilik de yapar, iyi kötülükte yapar kimi kez.

Evvelsi gün Irak'ta 15 yaşında bir canlı bombanın kendisini patlatması sonucu 40 ölü, dün Pakistan'da lunaparkta bir canlı bomba 65 ölü. yüzlerce yaralı... Asıl bu sorunu çözmeye odaklanalım. İslam adına bunu yapıp cennete gittiğini düşünen bir zihniyeti nasıl yetiştirdiğimizi sorgulamazsak, İslam düşünce tarihindeki bozulmanın nedenini tam saptamazsak neden büyük bir felakete gittiğimizi sormayın daha..!

Grubunu, ırkını, mezhebini din haline getirip, vicdanını, aklını, merhametini yok edenlere yazıklar olsun...! Hala akıl etmeyecek miyiz?

@gergerliogluof