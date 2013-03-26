İsrail'in özrü neye hizmet ediyor?

İsrail özür diledi. Tabii bu önemli bir gelişme ancak bu özrün Ortadoğu'nun şu andaki konjonktüründe olması sizi rahatsız etmiyor mu?

Eğer yeni hesap Türkiye ile Kürtleri barıştırıp ardından İsrail ile Türkiye'yi barıştırıp hepsini birden İran'a karşı müttefik bir güç haline getirmekse bu özrün hiçbir anlamı yoktur. Savaşı amaçlayan bir uzlaşma adımı ve özrün bir anlamı var mıdır? Eğer amaçlanan Suriye hesapları ise bu çok kirli bir pazarlıktır ve kimseye hayır etmez. Mavi Marmara Gazze'deki ambargoyu delmek için gitmişti. Şehit edilen 9 kişi mazlumların derdini yüreğinde hisseden yolculardan sadece bazılarıydı. İsrail'e karşı her kesimden kabarmış bir öfke vardı. Tüm dünya İsrail'in vahşi cesaretinin bu kadar ileriye gidebileceğini tahmin edemiyordu ancak o kendisine yakışanı yaptı ve mazlumlara yardım götüren insanları hedef aldı.

İsrail, Suriye'nin şu anki durumu itibariyle özrün kendi lehine çevrileceğini düşünüyor olmalı. İsrail uzun müddettir dilenecek bir özrün nasıl kar hanesine yazılacağını hesap ediyordu. İran'a karşı ortak bir cephe oluşturma tabanlı bir düşünce varsa Türkiye bu özre nasıl sevinebilir? Özür dileyen bir daha hatasını yapmamak üzere özür diler ancak İsrail'de bir değişiklik yoktur. Babasının yanında zalimce katledilen Muhammed Cemal Eddürre'ler, ekmek almak için evinden çıkmış yürürken haince hedef alınarak katledilen o küçük kız çocuğu, İman el Hams'lar bu zalim anlaşmayı kabul edebilir mi? O altın yürekli kız Rachel bu özrü kabul edebilir mi sizce? İsrail'in bu özürden sonra aynı hareketleri yapmayacağını söyleyen birisi var mıdır?

"One minute" denirken gösterilen göğüs kabartıcı tavır yoksa bugünlerde pazarlığa mı tahvil edildi? İsrail gibi ruhunda kötülük yer etmiş bir devletin önemli çıkarlar elde etmeden böyle bir özür dilemeyeceğini herkes tahmin edebiliyor. Hangi stratejik işbirliği başarısı, zalimlerle aynı paralele denk düşmeye değer?

Bu özür bayatlamış bir özürdür. Bu özür sureten özür dileyip masa altından kötülüğüne ortak bulmak anlamına gelebilecek bir yaklaşım olmasın? Hükümet zamanında İsrailli yetkililerin Gazze'de fosfor bombası kullanarak işledikleri insanlık suçlarını görmezden gelmişti. Bu konuda evrensel yargı ilkesine göre açılacak bir dava ile katillikleri tescilli İsrailli yetkililer Türkiye toprakları içine giremeyeceklerdi. Zira bu dava açılsa ve muhtemel sonucu olan mahkûmiyet kararı ile suçlu ilan edilecekler ve İsrail ile ilişkiler kesilecekti. Ancak 2008'de hükümet İsrail ile kesilebilecek ilişkileri göze alamadı ve Adalet Bakanlığı davanın açılmasını engelledi. Bu davanın açılmaması Mavi Marmara'da İsrail'in fütursuzca davranmasına yol açmıştı. Peki, gerçekten özür dilemesi gereken kim sizce? İsrail'e çıkar hesapları ile dava açılmasını engelleyenlerin vicdanı sızlamıyor mu? Hükümet sonradan olan cinayetlerin sorumlusu olma ihtimalini hiç hissetmiyor mu?



İsrail uzun bir süredir özür dilemek istiyordu ama bir taşla üç kuş vurmaya çalışıyordu. Hem özür dileyip hem de kara geçmek istiyordu. Buna da fırsat buldu ve hiç çekinmeden özür diledi.



İsrail ile olan bir barış, İsrail ile olan ilişkilerin kesilmesinden daha kötüdür. Zira kötüyle ortaklığınız sizi kurtuluşa ermekten uzaklaştıracaktır. Kötü ile ortaklık yapan hayırlı bir iş yapamayacaktır. Özre aracı olan Amerika'nın bölgesel çıkarlarını düşünmeden sırf arabuluculuk gayretiyle böyle bir uzlaşmaya çaba göstermesi ihtimal dairesindeki bir olay değildir.



Tzipi Livni "Özür Mavi Marmara operasyonunun meşruiyetini zedelemez" diyor. Chomsky: 'İsrail'in özrü beni şaşırtmadı, Türkiye'deki üslerin İran'a karşı kullanılması da şaşırtmaz' diyor. Peres Hamas'ın bombalamalarının durdurulması şartını ileri sürüyor. Hani özür dilenmişti?



Mavi Marmara'da şehit olanların ruhunu incitecek, kemiklerini sızlatacak bir özür alınmışsa böylesi bir özür olmaz olsun. Çünkü onlar hiçbir hesap yapmıyorlardı çok içten halis duygularla mazlumların yardımına koşuyorlardı. Kirli bir hesap üzerinden alınan özür onları bir kez de en yakınları tarafından vuracak bir fiil olur.