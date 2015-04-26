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Ömer Faruk Gergerlioğlu

drgergerlioglu@gmail.comhttp://www.omerfarukgergerlioglu.com

26 Nisan 2015

Cübbeli Ahmet'e ve uyanlarına hatırlatmalar

Tarihte saray dalkavukluğu yapan alimler vardı...

Cübbeli Ahmet “Ermeniler ülkemizde zulüm yaptığı için ecdadımız da Allah’ın emrini uygulamıştır” demiş. Din adına konuştuğunu iddia eden bir kişinin tehcir emrini verenlere dua ettirmesi, Müslüman bir kişinin kabul edebileceği, sessiz kalabileceği bir söylem değildir. Müslümanlık adına tehcire, cinayete, soykırıma cevaz veren bir anlayışa susmak hem geçmişe dönük bir vebal,  hem de istikbal için teşvik edilmiş olana karşı büyük bir sorumluluktur.

Tarihte saray dalkavukluğu yapan alimler vardı. Onların çoğu için bu durum şimdi kötü anılmalarına vesile olan bir hal. Tarihte az ama günümüze onuru, haysiyetiyle adı yansıyan alimler de vardı. Onların hayatı çilelerle geçmişti, onlar günün siyasetine gözü kapalı  destekçi olmadılar, yanlış gördüklerini eleştirdiler. Devrin şartlarına uygun konuşmadılar.  İlkelerini çiğneyerek değil dinin kendilerine öğrettiği gerçek bir karakter ve ahlakla dini öğrettiler, bedlini de ödediler. Ya şimdi?

Cübbeli Ahmet hem konuyu araştırmadan amiyane bilgilerle hareket etmiş hem de din adına katliamlara fetva vermiş, devlet politikalarını onaylamış, hatta "tehcir insanlık suçudur" diyeni de azarlamış, katliamcılara dua ettirmiş.

Cübbeli Ahmet..!  din adına siyasetçilerin yaptığı korkunç zulümleri onaylamaya, zalimlere destek için onlara dua etmeye utanmıyor musun? Ne zamandan beridir katillere, hırsızlara, gasp eden zalimlere destek duaları caiz oldu?

Delil olarak gösterdiğin ayetlerle Talat Paşa ve avanesini Allah'ın askerleri konumuna getiriyorsun, bu sana vebal olarak yeter. Osmanlı mahkemelerinin bile mahkum ettiği, idam cezası verdiği, korkup yurt dışına kaşan katilleri din adına savunmak sana mı düştü?

Devrin vicdanlı birçok din adamı ve siyasetçisinin şiddetle karşı çıktığı, karşılığında ya görevinden alındığı ve mahkum edildiği bu sürgün kararını halka benimsetmeye çalışmakla ne  kadar büyük bir günahı sahiplendiğinin farkında mısın? Tehcire şiddetle karşı çıkan devrin vicdanlı din adamlarının kemiklerini nasıl sızlattığını bir bilsen!

Yerlerinden yurtlarından sürülen sivil kadın ve çocukların katline alkış tutman, tehcirin Allah'ın emri olduğunu iddia etmen ne büyük bir cinayettir, Allah'tan kork!

Ey Cübbeli, katillere rahmet okutuyorsun "amin" diyorlar, din adına ne büyük cinayet işlediğini bir bilsen! Din adına zalimlere delil bulma! Hesap gününün dehşetinden kork!

"En iyi savunma saldırıdır" diyerek dini ve vicdani kriterleri tanımadığını, siyasi kriterleri baş tacı ettiğini gösteriyorsun ey Cübbeli!

Yüzbinlerce kişinin  öldürüldüğü bir soykırımı savunmak, yapanlara dua okumak ancak İslam'ın  temel ilkelerinden habersiz olmakla mümkün olur, kendin büyük vebal ve günah sahibi olurken sana uyanların beyinlerini kirletmenin, vicdanlarını iğdiş etmenin vebalini nasıl üstlenirsin?

Yanlış yorumladığın ayetlerle cinayetleri temize çıkarıyorsun Cübbeli ! İttihatçı katillerin yaptığına ayetten delil bulmaya çalışıyorsun, hatırla! "Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüştür" ayeti var, bu gayretkeşliğin nedir?

Bilmiyorsan otur, araştır. Türklerle Ermenilerin çatışmaları din yüzünden olmamıştı. Milliyetçilik ateşiyle başlayan sorunları 100 yıl öncesinde de dinden delil bularak temize çıkaran hiçbir alim yokken sana ne oluyor da zalimlerin avukatı olabiliyorsun?

Müslümanlar din adına uluorta ve vicdan sızlatan konuşmalara değil, asli kriterlerine göre düşünmeli, karar vermelidir. Vicdani sorumluluğunun kıymetini bilmelidir. Zira öte dünyada din adına  aldatıldığını söyleyenin mazereti kabul edilmeyip  "niye temiz akılla düşünmediniz" denecektir, unutulmasın.

@gergerliogluof

www.omerfarukgergerlioglu.com

 

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