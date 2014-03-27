Akit gazetesine karşı açtığım manevi tazminat davasını kazandım

KAMUOYUNA;



Akit gazetesinin 07-09-2012 tarihli bir haberinde şahsıma yönelik hakaret içeren yayınından dolayı açtığım manevi tazminat davasını kazandım. Bakırköy 8. Asliye Hukuk mahkemesinin 25-03-2014 tarihinde verdiği karara göre Akit gazetesi şahsıma 3.000 tl ödeyecektir.

Bu gazetenin kişileri itibarsızlaştırılmasına yönelik yayınlarından dolayı 17-04-2012 tarihinde kınayıcı bir imza kampanyası düzenlemiştik. Bunun üzerine şahsımı itibarsızlaştırmaya yönelik bir yayın anlayışıyla çirkin, hakaret ve iftira dolu haberler yapmışlardı.

http://www.sessizkalmamakgerek.com/index.php/cengiz-candar-hasan-cemal-ve-ali-bayramoglu

Söz konusu gazeteye karşı halen devam etmekte olan iki ayrı manevi tazminat davam daha vardır.



Susmamanın gayriahlaki yayın yapanlara karşı en önemli tavır olduğunu

kamuoyuna saygılarımla duyururum...