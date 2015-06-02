Adana; işsizlik ve Suriyelilere çözüm projesi zor konu

Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Platformunun davetlisi olarak yerli ve yabancı gazetecilerle bu kez Adana’dayız.

Adana’da bulunduğumuz gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitingi var. Herhangi bir açılış yok, "halkla buluşma mitingi" adı altında düzenleniyor. Erdoğan sert mesajlar veriyor, Adanalının dilinden konuşmaya çalışıyor, bunu başardığını halkın ilgisinden anlıyoruz. Mitinge kamplardan otobüslerle bol miktarda Suriyeli getirilmiş. Çok büyük bir miting topluluğu olduğu söylenemez.

Adana’da ilk olarak Ak Parti yetkilileriyle görüşmek istiyoruz ama çalışmalarının yoğunluğunu gerekçe gösterdiklerinden bunu gerçekleştiremiyoruz.

MHP adayı Seyfettin Yılmaz'ın mahalle mitingine katılıyoruz. Tellidere mahalle mitingi oldukça renkli, heyecan dozu yükseklerde. Orta-alt gelir seviyesindeki mahalleli bilhassa adayın iş, maaş zammı vaadlerini gözleri parlayarak dinliyor. Ak Partililerin lüks içinde yaşadıklarını anlatıyor, Ak Partililer yoksul mahallelerde zenginlikle eleştirilmelerinin özeleştirisini yapmalı. Aday Seyfettin Yılmaz Suriyelilere yapılan büyük masrafı ve dinleyicilerinin maaşlarının durumunu karşılaştırıyor ve büyük alkış alıyor.

Son günlerin en çok konuşulan saldırılarından birinin yapıldığı HDP Adana il başkanlığındayız. Bombalı çiçeği, getirenin elinden alan görevli, DHKP-C’li olarak ilan edilen saldırganın sakallı olduğunu oysa kendisinin sakalsız bir kişiden bu çiçeği aldığını söylüyor. Resmi açıklama inandırıcı bulunmuyor. Bombanın patladığı odayı inceliyoruz. Bomba duvarın bir kısmını yıkmış ve parçaları duvarları delik deşik etmiş. Ürkütücü bir görüntü var ve bombanın yıkımını gördükçe insanı ürperiyor.

Adana HDP adayı Rıdvan Turan’la görüşüyoruz. Sosyalist demokrasi partisi eski genel başkanı Rıdvan Turan 26 yıldır sol politik mücadelede yer almış. Devrimci karargah soruşturmasında 1 sene hapis yatan Turan, gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, kitapları olan bir doktor. Adana’da 400 bin Kürt olduğunu, Demirtaş’ın 114 bin oy aldığını, 250 bin oy hedeflerinin olduğunu söylüyor. HDP’nin Türkiyelileşmeyi başardığını vurguluyor. Sosyalist kesimden gelmesine rağmen dindarlarla temasının iyi olduğunu, “din konusuna Kemalist açıdan bakmıyorum. İnanan ve inanmayan değil çalan ve çalmayan diye ikiye ayırıyorum.” diye açıklıyor. “Dindarlar ve LGBT’lilere birlikte hitap etmemiz bizi engellemiyor, kimse bize kem gözle bakmıyor. Partide herkes diğerinin özgürlüğünü savunursam kendi özgürlüğümü savunmuş olurum” diye düşünüyor. “Türkiyelileşme düzen partisi olma değildir, halkın tüm sorunlarını sahiplenmektir. bunu başarıyoruz.” diyor.

Turan “Seçimde AKP ciddi güç kaybedecektir. AKP propaganda yapamıyor. Toplumsal inandırıcılıkları artık yok, düşüşteler, onları hiç bu kadar gardı düşük görmedim. HDP anahtar partidir. AKP iktidar olmayıp diğerleri de olsa alternatif olmayacaklar. Adana’da en sıkı Türk milliyetçileri bile barajı aşmamızı istiyor. Erdoğan’ın, dağın kontrolünde olma eleştirisini, Dolmabahçe mutabakatını reddetmesini sağa yaslanması olarak niteliyor. Diyadin olayı, milliyetçiliklerin çatıştırılması tezgahıydı, bombalamayla ilgili AKP’yi suçluyoruz. Çünkü “kim fayda görür?” sorusunun cevabı AKP gözüküyor. AKP sınır dışı terör örgütleriyle ilişkili zaten, AKP IŞİD’le koalisyon ortağı. Devlet DHKP-C açıklaması yaptı. Bundan Valiliğin haberinin olmadığını gördük, kabile devleti miyiz?” diye eleştiriyor.

Bombalamanın etkilerini sorduğumuzda," Profesyonel bir bombaydı, parça tesirli olması bunu gösteriyor, bombalama sonrası esnaf ziyaretini ertelemedik. Esnaftan “ oy vermeyecektim ama bombalama nedeniyle vereceğim” diyenler var. “2 nedenden vereceğim diyorlar. Birincisi Barajla haksızlığa uğruyorsunuz, ikincisi bombalamayı sukunetle karşıladığınız için size oy vereceğiz” diyorlar. Neden Adana ve Mersin seçilmiştir sorumuza “Çünkü Adana’da oylar çok parçalı ve partilerin oyları birbirine yakın, ikincisi Suriye’ye yakın operasyonel yapıların kolaylıkla zemin bulabileceği bir alan” diyor.

Adana’nın sosyoekonomik durumunu sorduğumuzda “Adana’da işsizlik çok, %1 in en zengin olduğu, en fakir alt gelir grubunun yüksek olduğu bir yer. Adana’da son 10 yılda 50 fabrika kapandı, 5 yılda 5900 işletme kapandı. 150 bin Suriyeli var. Suriyelilerin ucuz işgücü olması milliyetçiliği körüklüyor, ciddi Suriyeli hoşnutsuzluğu var, seçimde başarı kazanırsanız bunları kovacak mısınız? diye soruyorlar. Suriyelilere yönelik daha vahim olaylar olabilir.” diye ekliyor.

CHP birinci sıra adayı Elif Doğan Türkmen Adana’da doğmuş, CHP’li bir ailenin kızı, bizi evinde kabul ediyor. Türkmen bir avukat, eski bir müvekkili tarafından dizinden vurulmuş, tekerlekli sandalyesiyle geliyor.

Türkmen CHP’nin kadın adayları 1. sıradan göstermesinin oy kazandıracağını düşünüyor. “Adana ekonomide geriliyor, son 12 yıldır üvey evlat muamelesi bile görmüyor. Niteliksiz göç alıyor, nitelikli olanlar da Adana’dan gidiyor. Çiftçi ürününün gerçek değerini bulamıyor. CHP projesi merkez Türkiye Adana’da en iyi kullanım alanını bulur.” diyor. Anadolu partisinin ayrılışını ve Bekaroğlu’nun hazmedilip edilmediğini soruyoruz. "Sadece laiklik söylemiyle kalmamalıyız, Bekaroğlu “İslam dini sol değerleri savunur” dedi ona “gelme” diyemeyiz.” diyor.

“Girişimci kadın projelerim var. STK’lardan ve sahadan geliyorum. Engellilerin bakımını devlet yapmalı, evde bakıma para verilmesinin kadını eve kapatmaktır” diyor Türkmen ama bu eleştirisine alternatif sunmada zorlanıyor. Sağlıkta hükümete oy getiren bir uygulamayı da eleştirmenin sahicilikle bağdaşmayacağını CHP’liler bilmeli, doğru yanlış her şeyi eleştirme huyundan vazgeçmemeleri önemli bir handikapları.

Suriyelilerin geri gönderilmesi veya kamplarda yaşamanın zorluğuna değinip çözüm sorduğumuzda “CHP Suriye raporu var. İşsizliğin nedeni ucuz işgücü olması. Suriyelilerin şehirde yaşamasının insani ortamını hazırlamalıyız. Mülteciler kayıt altına alınmalı, sendikal örgütlenmenin önü açılmalı.” diyor ama Adana adayı olarak önceden bu konuda somut öneri hazırlamada eksiği olduğunu hissettiriyor.

Türkmen, Alevi bir aday, HDP’nin Alevi aday göstermesinin “2 yıl sonra ne yapar belli değil, seçim için aday göstermek sadece oy almak içindir. CHP cemevlerini ibadethane yaptı, HDP’nin ne yapacağı belli değil samimiyse 2 yıl sonra görürüz.” diyerek eleştiriyor.

HDP'nin Türkiye çapında barajı aşması ihtimali yüksek olduğuna göre Adana'da Ak Parti 4,CHP 4, MHP 4, HDP 2 milletvekili çıkaracak gibi görünüyor.