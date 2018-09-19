Kıssadan hisse

Meksika Dışişleri Bakanlığı köklü bir kurumdur. Meksika diplomasisi de özellikle çok taraflı düzeyde başarılarıyla tanınır. Meksika’da sınavla diplomat olunur. Sınavlar zordur. Nicelikten çok niteliğe önem verilir. 120 milyonluk ülkenin diplomat sayısı 1300 civarındadır.

Ellerinde o kadar kaliteli diplomat olmasına rağmen Meksika Cumhurbaşkanları da zaman zaman siyasi atama yaparlar. Sonradan olmaların sayısının artması, kariyer diplomatları arasında rahatsızlık yaratmasının yanısıra hizmetin kalitesinin düşmesine yol açmıştır.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lopez Obrador’un bu sorunun farkında olduğu anlaşılmaktadır. Seçim bildirgesinde yer alan projelerden birini sorunun çözümüne ayırmıştır. Mealen şöyle yazar proje metninde:

“Meksika Dışişleri Bakanlığı, Devletin, misyonlar, büyükelçilikler ve konsolosluklar ağı yoluyla dünyada çıkarlarını savunmasının ve idealleriyle hedeflerinin yükseltilmesinin aracıdır.

“Dışişleri Bakanlığı bu kadar önemli bir araç olduğuna göre, kariyer diplomatlarına, yarışmalı sınavlar yoluyla yükselmeleri ve yetişmeleri için sağlam bir formasyon sağlamak gerekirken, gözden düşen siyasetçileri ve ahbapları büyükelçi ve konsolos olarak atamak politikasını devam ettirmemek, sona erdirmek zorunludur.

“Aksine, büyükelçiliklere ve konsolosluklara en yetenekli ve düzgün memurlar atanacak ve genç kadroların sürekli formasyonu ve eğitimi teşvik edilecektir. Aynı zamanda, özellikle misyon şeflerinden görevlerinde ölçülü, ihtiyatlı ve liyakatlı olmaları istenecektir.”

Fazla söze ne hacet!