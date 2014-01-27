Su içmek için iyi bir sebep mi arıyorsunuz?

Doktorlar yeterli su içmeniz gerektiğini söylüyorlar ama hala dinlemeyen varsa bu yazıdan sonra biraz çaba göstermeye karar verebilirsiniz.

Hepimiz vücudumuzun üçte birinin su olduğunu daha ilkokuldayken öğreniriz ama vücudumuzun suyu kendisinin üretmediğini ve ona su verecek tek kişinin kendimiz olduğunu gözden kaçırırız. Bu yazının üstüne bir bardak su içeceğinizden eminim.

Su içmek için susamayı beklemeyin.

İşte size su içmek için 34 iyi neden:

1.Kilo vermeye yardımcı olur: Kilo vermek isteyen herkes, yeterli su içtiğinden emin olmalıdır. Çalışmalar yemekten önce su içenlerin, içmeyenlere kıyasla daha çok kilo kaybettiğini gösteriyor. Bu etkisini metabolizmanızın etkili çalışmasını sağlar ve midede dolgunluk hissine yardımcı olur. Ayrıca bazılarımız susamayı açlıkla karıştırabilir. Bunu önlemek için bir dahaki sefere yorgun ve halsiz hissettiğinizde yapacağınız ilk bir iki bardak su içmek olsun.

2.Ilık ve sıcak havalarda egzersiz yaparken gücünüzü arttırır:Yeterli su içtiğiniz sürece ılık ve sıcak havalarda egzersiz yapmanın hiç bir sakıncası yoktur. Hava ne kadar sıcaksa o kadar çok terlersiniz ve bu sıvıyı kaybetmek sağlığınız için çok sakıncalıdır. Atletler egzersize başladıkları ve bitirdikleri zaman aynı kiloda olmaları gerektiğini bilirler. Su kaybetmek atletik performansı bozar. Su kaybetmemek için yeterli miktarda su içmelisiniz. Hatta tuz ve şeker içeren bir karışım daha iyidir. Taze meyve suyunu su ile yarı yarıya sulandırın ve içine çok az da tuz ekleyin.

3.Vücudunuzda taşıma işleminde su kullanılır: Bağırsaklar vücutta besinlerin emilme, atık ve toksinlerin atılma yoludur. Yeterli su içmek bağırsakların iyi çalışmasını ve işlevlerini yapabilmesini sağlar. Ayrıca yağların ve suda çözünen liflerin çözünmesi işleminde kullanılır. Az içerseniz kabızlık olur. Kabızlık olduğu zaman bağırsaklarınızın normal boşalma zamanı uzar ve atıklar vücudunuzda daha fazla kalır.

4. Dayanıklılık atletlerinin yorgunlukla mücadelesine yardımcı olur: Özellikle uzun süreli antrenmanlarda vücudun su kaybetmesi olabilecek en tehlikeli durumdur. Bir saat veya daha fazla süren antrenmanlarda su, hızlı bir karbonhidrat kaynağı ve tuzu birlikte almak gerekir. Bu ayrıca egzersizden sonra hissedilecek yorgunluktan da korur.

5. Bazı tip kanserlerden korunmaya yardımcı olabilir: Bilimsel çalışmalar yeterli su içenlerde mesane kanseri riskinin kayda değer oranda düşük olduğunu gösteriyor. Sık sık idrar yapmak kanserojen maddelerin uzun süre mesanede kalmasını önlediği için muhtemelen mesane kanseri riski azalıyor. Ayrıca bağırsaklarında hızlı çalışmasına yardımcı olarak kolon ve meme kanseri riskini düşürür.

6. Ruh halini düzeltebilir: Su içmek tazelik ve yenilenme hissi verir ve gerçekten zihninize de iyi gelir. Susuzluğun ruh halini negatif yönde etkilediği gösterilmiştir.

7. Eğlence: Kar yağdığında çocukların kartopu ve kardan adam sevincini görüyor musunuz? Bundan başka kar sporları hem tüm vücudunuz çalıştırdığınız ve hem de denge öğreten bir spordur.

8. Baş ağrısından koruyabilir: Susuzluğun neden olduğu baş ağrısı esasında oldukça yaygındır ve bazı insanlarda migren tetikleyicisidir. İyi haberse, bu konuda yapılan bir çalışmada, katılanların çoğu su içtikten (2 su bardağı civarı) yarım saat sonra baş ağrısının tamamen geçtiğini ifade ettiler. Başınızın ağrıdığını hissederseniz 1-2 saat içerisinde 2 veya 4 su bardağı su için.

9. Böbreklerinizi çalıştırır: Böbrekler atıkların vücuttan atılma yoludur ve tansiyonu, su, tuz ve elektrolit dengesini kontrol etmeye yardımcı olur. Sağlıklı kemikler dahil tüm sistemlerin normal çalışmasını korumak için kritik role sahiptir. Her şeyin yoluna çalıştığından emin olmak istiyorsanız yeterli su içtiğinizden emin olun.

10. Maden suyu ile sağlıklı kokteyller yapabilirsiniz: Taze meyvelerle karıştırarak lezzetli ve sağlıklı içecekler yapabilirsiniz, bu şekilde su içmeyi zevkli hale getirebilirsiniz.

11. Enerji verir: Gelecek sefere enerjinizin azaldığını hissettiğinizde ilk iş 1-2 bardak su için. İlk susuzluk belirtisi yorgunluk olabilir. Susuzluk hissi su içmek için çok geç kaldığınızı gösterir.

12.Uyanık ve dikkatli tutar: Uzun süre konsantrasyona ihtiyacınız olduğu zamanlarda tazelenmek için, vücudunuzu susuz bırakmamak ve odaklanmak için suyu elinizin altında tutun. Susuzluk dikkat sürenizi azaltır, hafızanızı ve hareket yeteneklerinizi bozar.

13. Güzel bir banyo veya duş ya da hamam kendimizi çok daha iyi hissetmenizi sağlar: İnsanların yalnızlık hissettiklerinde, sıcak bir duşun oksitosin hormonunun salgısını arttırarak yalnızlık duygusunu azaltabileceğini düşünüyor.

14. Eklem ve kıkırdaklarımızı korur: Su eklemlerin etrafındaki kıkırdakların yumuşak kalmasını ve kayganlığını korumasını sağlar. Ayrıca omurga ve dokular bizi içerden sağlıklı tutarlar ve susuz kalmak yapılarına zarar verebilir. Onları susuzluktan korumalıyız.

15. Soğuk havalarda egzersiz yaparken gücümüzü arttırır: Çoğumuz sporda sadece terlediğimiz zaman suya ihtiyacımız olduğunu düşünürüz ancak soğuk havalarda da susuzluk tehlikeli olabilir. Vücudun en çok su kaybettiği yerlerden biri solunum yoludur. Kalın giysiler, daha sık nefes alma daha çok su kaybetmeyle sonuçlanabilir. Ayrıca soğuk havalarda susama hissinin daha azaldığı gösterilmiş. Bu da yeterli su içmemeye ve vücudun susuz kalmasına neden olabilir.

16.Zararsız bir temizleyicidir: Evinizi, giysilerinizi, bulaşıklarınızı ve kendinizi güvenle yıkayabileceğiniz sağlığınıza ve çevrenize dost bir temizleyicidir.

17. Ertesi gün baş ağrısından korur: Çok içtiğiniz bir akşamın ertesi günü baş ağrısı hissetmenizin nedeni beyninizin susuz kalmasıdır. İçtiğiniz her bardak alkollü içki başına 1 veya 2 bardak su içerseniz ertesi günkü rahatsızlıktan korunursunuz.

18. Daha net düşünebilmemiz sağlar: Susuz kalmak beyin dokusunda biraz büzülmeye neden olur. Yeterli su içmezseniz beyin aynı seviyede çalışmak için çok daha fazla çaba harcamak zorunda kalır. Bir çalışmada sınavda su içen öğrencilerin daha iyi notlar aldığı bulunmuş.

19. Gargara yapmak sizi daha sağlıklı tutar: Nezle ve grip mevsiminde 400 katılımcı ile yapılan bir çalışma, su ile sık sık gargara yapanların üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha az yakalandıklarını ve yakalansalar bile daha hafif atlattıklarını gösteriyor. (Yazının burasında durup hemen bir gargara yapıp okumaya devam edin.)

20. Suyu yemek bizi lezzetli yoldan susuzluktan korur: Su ile dolu sebze ve meyveler mineraller, tuz ve doğal şeker içerir ve bunları bol bol yemek vücudunuzu suya doyurmanın en etkili ve en lezzetli yoludur. Tek başına su içmek yetmez, aynı zamanda yemelisiniz.

21.İçinde egzersiz yapmak için harika bir seçenektir: Evet yüzmek zorlanmadan kardiyo egzersiz yapmanızı sağlar. Su içerisinde diğer egzersizleri yapmak kalp ve damar sağlığına olan yararlarını arttırır.

22. Suya yakın olmak sağlığa iyi gelir: Hafta sonları güneşli bir havada su kenarına gitmek, deniz havası solumak, bir çay içmek kesinlikle sağlığa iyi gelir.

23.Sıvılarımızı dengeler: İnsan vücudunun yaklaşık %60’ı sudan oluşur. Sıvılarımızı dengede tutmak demek besinlerin taşınması, sindirime yardımcı olması, vücut ısısının ayarlanması ve vücudun diğer işlevlerinin sağlıklı işlemesini sağlar.

24. Sesi rahatlatır: Nahoş seslere maruz kaldığımız zaman (çığlık, kazıma sesi, elektrikli matkap vs) nabız ve tansiyonumuzu arttırarak stres hormonlarının salgılanmasına neden olabilir. Tam tersine bir çalışmada, suyun baloncuk çıkarma sesi dinlendiği zaman en çok rahatlatan ses olarak tanımlanmış. Akan su sesi ayrıca eski zamanlardan beri tedavi edici olarak kullanılmıştır.

25. Yüzmek hem vücuda hem zihninize iyi gelir: Yüzmek hem kardiyo egzersiz yapmak isteyen hem de uzun vadede hem fiziksel hem ruhsal sağlığını düzeltmek isteyenler için harika bir egzersizdir. Derin su dalışı huzur ve dinginlik arayanlar için uygundur. Havuzda zaman geçirmenin depresyonu azalttığına inanılmaktadır.

26. Donmuş hali, yumuşak doku yaralanmalarında oluşan ağrı ve şişliği önlemek için kullanabilirsiniz. Buz tedavisi burkulma ve zorlanmalarda en etkili kısa süreli tedavidir. Buz uygulamak o bölgeye kan akımını azaltır ve ağrıyı tedavi eder.

27. Soğuk suda zaman geçirmek atletler için iyidir: Sıcak havalarda atletik performans sonrası oluşan kas hasarını tedavi etmek amacıyla soğuk su iyi gelir. Ayrıca atlet olmasanız da yazın sıcak havalarda denize veya havuza girip çıkmak vücut ısısını düşürerek ve kan deveranını yavaşlatarak serinlemenize yardımcı olur.

28. Ilık bir ayak banyosu gece rahat uyumanızı sağlayabilir: Yatağa gitmeden hemen önce ılık bir ayak banyosunun uyku sorunu yaşayan erişkinlerin daha iyi uyumalarına yardımcı olduğu küçük bir çalışmada gösterilmiştir.

29.Kalp sağlığı ile bağlantısı vardır: Su içmek kalp sağlığımızı koruyabilir mi? Evet, su tüketimi ile kalp damar hastalığından ölüm riskinin azaldığı bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Tersine yüksek enerjili içecek tüketimi ise (enerji içecekleri, meyve suları, kola ve diğerleri) tüketimi arttıkça kalp damar hastalıklarından ölüm riskini de artıyor.

30. Su yatakları bel ağrısı çeken bazı insanlara yardımcı olabilir: 1970 ve 80’lerde su yatakları bel ağrılarını tedavi etmek amacıyla kullanılırdı. Çalışmalar su yataklarının ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

31. Yoğun bir kar yağışından sonra kar küremek müthiş bir kardiyo egzersizdir. Evet kar tam olarak su değil, ama etkisi kesinlikle benzer. Vücudunuz maksimum eforla çalışmış olur. Kar yağdığında, bu harika egzersiz fırsatını kaçırmayın.

32. Burun tıkanıklığını açmaya yardımcı olur: Burnunuz tıkandığı zaman kaynayan suyun üzerinde buğu yapmak veya buhar solumak tıkalı solunum yollarını açmaya çok yardımcı olur. Tuzlu su sprey ile veya sinüs temizleme araçları ile burun temizliği yapmak tıkanıklığa neden olan kirleri temizler.

33. Spa terapileri ağrıları azaltabilir ve rahatlamayı sağlar: Uzun süreli bir ağrıdan şikayetçi iseniz sıcak su yararlı olabilir. Kaplıcalar ağrı ve romatizmal hastalıkların tedavisine yardımcıdır.

34.Sıcak buhar sağlığa iyi gelir: Yapılmış küçük bir çalışmaya göre saunada günde 15 dakika oturmak, kalp fonksiyonunu ve kan pompalama kapasitesini egzersizden daha fazla arttırarak kalp sağlığına yardımcı olabilir. Kalp hastası olanlar doktorlarına danışmadan bu öneriyi uygulamamalıdır. Ayrıca sıcakta susuz kalmamaya dikkat etmelisiniz.

Bütün bunların üstüne günde ne kadar su içmeliyim diye soracak olursanız, bu yaşınıza, cinsiyetinize, kilonuza, nerede yaşadığınıza, mesleğinize, egzersiz yapıp yapmamanıza, mevsimlere bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber ortalama 2,5 litredir. İyi şeylerin bile fazlası zararlı olabilir. Fazla su vücutta tuz dengesini bozabilir. Bu konuda da dikkatli olun. Sabah uyanınca sindirim sisteminizi uyandırmanın en iyi yolu büyük bir bardak su içmektir. Su içmeyi unutanlardansınız pratik bir yöntem şudur; yemeklerden bir saat önce ve bir saat sonra ve aralarda bir bardak olarak toplamda 8 bardak suyu kolayca içebilirsiniz.

Su içmeyi unutmadığınız sağlıklı bir hafta dilerim.