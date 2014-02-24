Sağlıklı yaşamak için hiç zamanımız yok mu ya da su testisi su yolunda kırılır mı?

Nasıl bir yaşam tarzı yaşadığımız, nasıl bir hayatımız olacağını belirliyor. Yıllardan beri yapılmış tıbbi çalışmalar bunu destekliyor. Ayrıca ve siz de kendi gözlemlerinizle veya duyduklarınız kadarıyla sağlıklı yaşamayan insanları çok da sağlıklı olmayan sonların beklediğini bilirsiniz. Ama sağlıklı yaşamak için bilmek yetmez, bunu en iyi bilenlerden biri de benim. Ben de hep sağlıklı yaşayanlardan değildim, hem de bilmem gereken her şeyi çok iyi bilirken. Benim en çok kullandığım argüman, zamanım yoktu. Ama hakikaten zamanım yoktu ve sağlıklı yaşamak çalışan insanlara göre değildi bence. Acil’de çalışıyordum, ne zaman ve ne bulursam onu yiyordum, uyku düzenim yoktu, sigara içiyordum. Sağlıklı yemek bulmak zordu ve ne yemek pişirmek için ne de egzersiz yapmak için zaman hiç yoktu. Sigara bırakmayı çok istesem de o kadar zordu ki, hep erteliyordum. Oysa şimdi bunların hepsini ne kadar kolay yapabilirdim, görebiliyorum.

Yoğun çalışan profesyonellere sağlıklı yaşamak ve sağlığını korumak için bazı ipuçları:

Evet hepimiz aslında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz değil mi? Egzersiz yapmalı, sağlıklı yemeli, kendimizi sevmeli, sigara içmemeli, alkolü çok az tüketmeli ve daha bir sürü şey. Fakat bir dakika, biliyoruz ama bunları yapmak için şartlarımız hiç uygun değil. İş, ev, çocuklar, yol, trafik, stres, cevaplamak gereken yüzlerce mail, toplantılar, seyahatler, günü organize etmek zaten yeterince zor, ben kendime nasıl zaman ayırabilirim ki?

Aslında tek sorun çalışma ve kendi yaşam dengenizi kurabilmeniz ve her iki alana da ayırdığınız zamanı verimli kullanabilmeniz bunu mümkün kılar. Yani çalışırken, sağlığınızı da feda etmeyeceğiniz bir denge kurabilirsiniz. Nasıl mı? Tabi ki her şey bir günde değişmez yavaş yavaş, minik minik adımlarla, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını, hayatınızın içine yerleştirebilirsiniz.

Bunun için size yardımcı olabilecek bazı ipuçları:

1. Zaman yönetimi ve iş-yaşam dengesi

Ajandamızı çoğunlukla iş doldururken, yapmak istediklerimiz hep istek listesi olarak kalır. Oysa işte geçen zamanınızı verimli şekilde değerlendirip, sonrasında hemen vakit kaybetmeden iş alanınından çıkıp, yaşam için kendinize zaman ayırmanız, size zaman yaratacaktır.

2. Diğer insanlarla iletişim kurun

Ailemiz, arkadaşlarımız ve güçlü ve dayanıklı ilişki temin edebilmek için zaman ayırmamız gerekir. Bu insanlarla destekleyici, neşeli, mutlu, paylaşımcı ilişkiler kurmayı hedeflemeliyiz. Bir spor veya yürüyüş grubunun içine girebilirsiniz veya sanatla ilgili kurslar yaratıcı yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Ancak hepimiz biricik insanlarız, herkes birbirinden farklıdır ve kendini ifade etmek için kendine uygun olan yolu kendi bulmalı ve kendi dünyasını ortaya çıkarmalıdır.

3. Yoğun iş temponuzun içinde size fit tutacak şeyler

Çocuklarınız yüzme dersindeyken oturup beklemek yerine yürüyüş yapabilir, öğle aralarında alış veriş merkezinde bile 1-2 kilometre rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Dışarda yemek yerken salata ile ızgara pişirilmiş küçük balıkları tercih edebilirsiniz, ızgara veya buharda sebzeler, yağı süzülmüş zeytinyağlı yemekler yiyebilir, fazladan tuz kullanmayarak da tuz tüketiminizi azaltabilirsiniz.

4. Gülümsemek, kahkaha atmak ve gevşemek için zaman yaratın

Çünkü bu sizin bataryanızı doldurur ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Gülümseme ve kahkaha atmanın mutluluk hormonları olan endorfinlerin salınmasını arttırdığını gösteren kanıtlar vardır. Kendimizi iyi hissetmek için birilerinin sizing için bir şeyler yapmasını beklemeyin. Kendini iyi hissetmenin tek yolu başkaları için iyi birşeyler yapmak veya pozitif birşeyler söylemektir. Bu şekilde çevrenizde pozitif bir ortam oluşturursunuz ve evrenin kuralı olarak karşılık beklemedn verdiğiniz her şey size geri döner. İnsanları iyi hissettirirseniz siz de kendinizi iyi hissedersiniz.

5. Kendinize karşı çok katı olmayın ve gevşemeyi unutmayın

Günün sonunda ne yapmak istiyorsak veya yapabiliyorsak onu yapabiliriz. Hoşunuza gidecek ama aynı zamanda sağlıklı olacak aktiviler bulmak ve onunla zaman geçirmek yapabileceğiniz en harika şeydir. Siz ne yapmaktan hoşlanıyorsanız onu yapın ve sağlıklı yaşamayı sizin için zor ve sıkıcı olmaktan çıkarın.

6. Aile hekiminize sağlıklı iken gidip zaman zaman tetkiklerinizi yaptırın. Kolesterol seviyeleriniz, kan şekeriniz, D vitamini, B12 vitamin, folik asit, tansiyon gibi testlerinizi yaptırın. Sağlıklı kiloda olup olmadığınızı kontrol ettirin.

Herkeste hayat boyu başarılı olan tek bir strateji yoktur. Dolayısıyla hayatınızda sağlıklı bir dengeyi öncelikle bunu yapmayı isteyerek kurabilirsiniz. Bazen başarılı olabilir bazen beceremeyebilirsiniz. Bazen çok sağlıklı beslenir, egzersiz yapar, bazen de zorlanabilirsiniz. Ancak düzenli fiziksel aktiviteyi oturtabilir ve günlük beslenmenizin büyük ağırlıklı kısmını sağlıklı yiyeceklerle doldurursanız bu sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz en etkili ve harika yol olur. Ufak ufak başlayıp bu hedefe doğru ilerlemelisiniz. Unutmayın, tesadüfi sağlık yoktur.

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