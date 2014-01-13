Kanserden koruyan beslenme tavsiyeleri

Dünya kanser araştırmaları fonu ve Amerikan Kanser araştırmaları enstitüsünün (WCRF/AICR Second Expert Report) raporuna göre kanserden koruyan 10 beslenme tavsiyesi şunlar:

1. Mümkün olduğu kadar, normalin altına düşmeden olabileceğiniz en düşük kiloda olun.

• Vücut kitle indeksiniz ortalama 21-23 arasında olsun.

• Kilo almaktan ve bel çevrenizin kalınlaşmasından kaçının.

2. Fiziksel olarak aktif olun.

• Hergün 30 dakika yürüyüş yapın. Buna ek olarak yine hergün, orta düzeyde egzersiz yapıyorsanız 60 dakika, daha ağır egzersiz yapıyorsanız 30 dakika egzersiz yapın.

• Televizyon izlemek gibi oturarak yaptığınız aktiviteleri azaltın.

3. Kilo aldırtan yiyecek-içecek tüketiminizi sınırlayın.

• Şekerli yiyecek ve içeceklerden kaçının. Yüksek kalorili yiyecek alımınızı sınırlayın.

• Fast food’u çok nadir tüketin.

4. Hergün çeşit çeşit sebze, meyve, bakliyat, mercimek ve tam tahıl yiyin.

• Her gün en az 400-600 gram koyu yeşil yapraklı sebze, 200-300 gram meyve yiyin.

• Nişastalı sebzelerin tüketimini sınırlayın.

• Bakliyatlar, mercimekler ve işlenmemiş tam tahıl tüketiminizi arttırın.

• Meyve tüketiminizi arttırın. Çeşitli renk ve türde meyve yiyin. Çok şekerli olanları daha az miktarlarda tüketin.

5. Kırmızı et tüketiminizi azaltın ve işlenmiş et yemekten kaçının.

• Haftada 300 gram’dan daha fazla kırmızı et tüketmeyin. İşlenmiş etleri çok az ve çok arasıra olmak üzere yiyin.

6. Alkol tüketimi yaşla beraber her 10 yılda bir üçte bir oranına azaltılmalıdır.

• Alkol tüketiyorsanız, kadınlar için günde en fazla bir kadeh, erkekler için 2 kadehden fazlasını tüketmeyin.

7. Tuz kullanımınızı ve yüksek tuz içeren işlenmiş yiyecek tüketiminizi sınırlayın.

• Günde en fazla 6 gram tuz (2,4 gr sodyum) tüketin.

• Tuzlu kuruyemiş ve kraker yemekten kaçının.

8. Vitamin ve besin ihtiyaçlarınızı beslenmenizle karşılayın. Beslenme destekleri ve ağızdan alınan vitaminler kanserden korumaz ama yiyecekler korur.

9. Çocuklar en az 6 ay anne sütü ile beslenmelidir. 6 aydan sonra anne sütüne ilave ek gıdalara geçin.

10. Tüm kanser atlatmış eski hastalar bu tavsiyeleri uygulamaya devam etsinler.

11. Sigaraya asla başlamayın ve hemen bırakın.

Benden bir öneri; içinizde öfke, nefret, kıskançlık, şüphe, endişe, korku, kaygı gibi hiçbir olumsuz duygunun barınmasına ve karakterinizin bir parçası haline gelmesine izin vermeyin.