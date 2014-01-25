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Nurhayat Gül

iletisim@drnurhayatgul.comhttp://drnurhayatgul.com

25 Ocak 2014

Bu yıl grip ne kadar kötü?

Evet, bu kuş gribi geri döndü, 2009’dan hatırlarsınız epey patırtı çıkarmıştı.

Evet, bu kuş gribi geri döndü, 2009’dan hatırlarsınız epey patırtı çıkarmıştı. Bu yıl hastanelere başvuran ve yatan sayısı her yılkinden daha fazla. Bu yıl grip, özellikle 65 yaş üzerinde olanlar için daha fazla riskli. Grip ölümcül olabilen bir hastalıktır, bu nedenle hepimizin dikkat etmesi gerekenler var.

 

Grip aşısı hala yaptırılabilir mi?

 Yıla göre değişkenlik göstermekle beraber,  aşılar Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre %70-90, Hastalık Kontrol Merkezi’ne (CDC) göre %60 oranında kuş gribinden koruyor. Özellikle yaşlılarda grip aşısı yaptırmak ölüm riskini %80 oranında azaltıyor.  Grip aşısı hala yaptırılabilir mi? Muhtemelen evet.  Hamileler güvenle yaptırabilir mi? Evet,grip aşısı hamilelerde grip geçirmekten daha güvenlidir.

 

Eğer grip olursam ne yapmalıyım?

Gribi tedavi eden bir antiviral ilaç mevcuttur. Belirtiler başladığında ne kadar erken alınırsa o kadar etkili olur. Hamileler, emziren anneler, hastanede yatanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar ve önemli bir hastalıkla mücadele edenler daha fazla risk altındırlar. Bu nedenle doktora erken başvurmaları önemlidir.

Hastalık süresinde evde dinlenmenizi, hem daha çabuk iyileşmeniz için,hem de diğer insanları korumanız açısından tavsiye ederim. Elleri yıkamak gribin yayılmasını önleyecek bir numaralı önlemdir.  Anti-bakteriyel sabunların yararının gösterilmemiş olması bir yana, zararlı olabileceği düşünüldüğü için sadece su ve sabunla ellerinizi yıkamanız yeterlidir.

Evde dinlenmek size daha iyi gelecektir. Fakat kötü haber, C vitamini kullanmak nezleye iyi gelir, kuş gribine değil. Nezle ve normal grip için yapabileceklerinizi yapmaya devam edin. (Bkz. http://t24.com.tr/yazi/soguk-alginligi-mevsimine-hazir-misiniz/8154) Ancak doktora daha erken gitmenizde ve doktorunuzun gerekli göreceği tedaviye bir an önce başlamakta yarar var.

Geçmiş olsun.

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