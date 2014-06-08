Bağışıklık sisteminizin yaşlanmasını nasıl engellersiniz?

Zamanla bağışıklık sistemimizde yaşlanır. Ancak bu yaşlanmaya kader demeyip yapabileceklerimizi erkenden öğrenerek çok sayıda hastalıktan korunma şansımız var. Çinko hakkında konuşalım:

Çinko vücutta genler dahil pek çok işlevin doğru çalışması için de gerekli olan 2000’den fazla faktörün çalışması için gereklidir. Bunun Türkçesi vücutta binlerce biyolojik işlev, çinkoya bağımlıdır.

Tıp camiası 50 yıldan fazla bir zamandır çinko eksikliğini bilse de global sağlık organizasyonları tarafından ne kadar kritik bir mineral olduğu göz ardı edilmiştir. Çok sayıda bilimsel çalışma Çinko eksikliğinin yaygın ve etkilerinin ciddi olduğunu gösteriyor.

Yaşlılarda çinko eksikliği daha sık görülür. Çok fazla biyolojik işlevle bağlantısı olduğu için sağlık üzerine etkileri çeşitlidir. Özellikle bağışıklık sistemi üzerine etkilerinden dolayı çeşitli hastalıkların gelişmesine neden olur. Çinko eksikliğinin katkıda bulunduğu hastalıklar arasında; ateroskleroz, kanser, nörolojik hastalıklar, otoimmün hastalıklar ve diğer yaşa bağlı kronik hastalıklar bulunur.

Araştırmacıların çinko eksikliği ile ilgili olarak odaklandıkları alanlardan biri de bağışıklık sisteminin yaşlanmasıdır. Bu durum yaşlıları özellikle enfeksiyonlar ve kanser gibi hastalıklara daha açık hale getirir. Bilimsel çalışmalar çinko desteği kullanılmasının bağışıklık sisteminin doğal işlevini tekrar düzenlediğini göstermektedir. Yeterli çinko seviyesi oksidatif ve inflamatuar belirteçlerin düzeylerini azaltır. Hayvan deneylerinde yeterli miktarda çinko verilen hayvanlarda, deneysel olarak oluşturulan tümör görülme oranı %28 daha azdır.

Bağışıklık sisteminin yaşlanması demek, bakteri, virüs bulaşmış hücre ve kanser hücresi gibi anormal hücreleri bulup tanıyan bağışıklık hücrelerinin işlevlerinde azalma demektir. Bu da yaşlılara aşı yapılsa bile etkinliğinin azalması ve enfeksiyonlar ve kanserlere karşı daha duyarlı hale getirmektedir.

Ayrıca bağışıklık sisteminin yaşlanamsı otoimmün hastalıkların (romatoid artrit ve lupus gibi) sıklık ve şiddetini arttırmaktadır. Buna ek olarak vücutta inflamasyonun artmasına neden olur. Bunun sonucunda aterosklerozis (damar sertliği), osteroporoz ve kanser riski artar.

Bağışıklık siteminin yaşlanmasıyla mücadele edin

Bağışıklık sisteminin yaşlanması hala araştırmacılar tarafından anlaşılmaya çalışılan karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle yaşlanma ile mücadelede çinko hayati elemanlardan biridir. Bağışıklık sisteminin yaşlanması ile çinko eksikliği arasındaki bağlantı görülmeyecek gibi değildir. Bu nedenle çinko düzeylerinin düzeltilmesi ile bağışıklık sisteminin yaşlanmasının önüne geçmek, kanser, enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve kronik inflamasyonla mücadele etmiş oluruz. Uluslararası sağlık programları şiddetli ishal, sıtma ve tüberküloza bağlı ölüm oranlarını azaltmak amacıyla bağışıklık sistemini destekleyen çinko kullanımın yaygı olarak önermeye başlamışlardır.

Bağışıklığınızı çinko ile koruyun

Bağışıklık sisteminin yaşlanması, yaşlılarda yüksek oranlarda görülen enfeksiyonların ve kanserlerin oluşmasının en önemli sebeplerinden birisidir.

Bağışıklık sisteminin yaşlanmasının en önemli sebeplerinden birisi çinko seviyelerinde azalmadır.

Çinko eksikliği enfeksiyonlar ve kanser riski ile bağlantılıdır. Aynı zamanda diyabeti olan obez kişilerde de görülür.

Çinko desteği kullanımı bağışıklık sisteminin performansını arttırarak enfeksiyon, kanser, obezite ve diyabet riskini düşürür.

Çinko destek kullanımında özel önem verilmeyi hak eder.

Tavsiye edilen çinko miktarı günde 15 mg.’dır. 60 yaş üzerindeki insanların %35-45’i bu miktarı alamaktadırlar. Aklınızda tutmanız gereken şey çinko günde 90-100 mg’dan fazla alınmamalıdır, o zaman bağışıklık üzerine negatif etkileri olur ve idrar yolları belirtilerine neden olur.

Çinkonun diğer yararları:

Çinko’nun etkisinin olduğu hastalıklar geniş bir yelpazededir. Bugün kesin bilgiler ışığında

Kalp damar hastalıkları (kan yağ profili üzerine etkileri ile)

Nörolojik hatalıklar ve zihinsel performans üzerine olumlu etki

Yaşa bağlı maküla dejenerasyonundan korunma ( yaşlılarda körlüğün en sık rastlanan sebebidir.

Çinko içeren yiyecekler:

Kırmızı et, susam çekirdeği, kabak çekirdeği, mercimek, nohut, kaju, kinoa, hindi ve karidestir.

Sonuç olarak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız, veya sağlığını korumak isteyen bir yaşlıysanız çinkoyu hayatınıza dahil etmelisiniz.

Tesadüfi sağlık yoktur. Sağlıklı yaşayın.