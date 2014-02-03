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Nurhayat Gül

iletisim@drnurhayatgul.comhttp://drnurhayatgul.com

03 Şubat 2014

Adet öncesi dönemle mücadelede doğal yöntemler

Adet öncesi dönemde, kadınların her zamankinden farklı bir ruh ve beden haline girdikleri inkar edilemez bir gerçektir. Bazı kadınlar ayın bu zamanında beirtileri daha fazla yaşayabilirler ve şiddetli vakalarda iş ve ilişki hayatı ciddi şekilde etkilenebilir.

Adet öncesi dönemde, kadınların her zamankinden farklı bir ruh ve beden haline girdikleri inkar edilemez bir gerçektir. Bazı kadınlar ayın bu zamanında beirtileri daha fazla yaşayabilirler ve şiddetli vakalarda iş ve ilişki hayatı ciddi şekilde etkilenebilir.

Adet öncesi dönem yada diğer adıyla Pre-menstrüel Sendrom (PMS) nedir?

PMS ile ilgili şakalar çok sayıda kadına yapılır, peki bunda gerçeklik payı var mıdır? Evet, regl başlamadan önceki 7 ila 10 gün önceki dönemde, kadın vücudu hormonal olarak büyük değişiklikler içine girer. Bazı yiyeceklere karşı artan iştah, göğüslerde hassasiyet, şişkiklik, kilo artışı, başağrısı, kramplar, eklem ağrıları, ödem, sivilce, yorgunluk, depresif veya huzursuz ruh hali hisssedilebilir.

Fakat şanslıyız ki yapabileceğimiz bazı şeyler var.

Daha iyi hissetmenizi sağlayabilecek -denemeye değer- bazı doğal tavsiyeler:

1.      Omega 3 alın: Regliniz başlamadan hemen önce vücudunuzda bazı fizyolojik değişiklikler olur. Sadece hormonlarınız değil, vücudunuzdaki diğer bazı maddeler de değişir. Örneğin; Prostaglandin adı verilen ve hormon benzeri etkileri olan bir tür yağ asidi vardır ve bu dönemde vücudunuzda miktarı artar. Kramplar, göğüslerde hassasiyet, başağrısı, sindirim problemleri, şişkinlik gibi bazı belirtilerden bu sorumludur. Çeşitli Omega 3 kaynaklarını yemek veya destek olarak kullanmak, prostaglandinlerin bu etkilerini azaltmak için kullanılabilir. Bu dönem başlamadan önce Omega 3 içeren bitkisel kaynakları, öğütülmüş keten tohumu (1 tatlı kaşığı) ve ceviz ve koyu yeşil yapraklı sebzeleri ve omega 3 zengini yağlı balıkları yiyebilirsiniz. Balık yemek istemiyorsanız kaliteli bir balık yağı kullanabilirsiniz.

2.      Kalsiyum ve Magnezyum destekleri kullanın: Kalsiyum ve magnezyum vücudunuzda pek çok işlevi düzenler ve birlikte uyumlu bir şekilde çalışırlar. Eksiklikleri nedeniyle adet öncesi dönem rahatsızlıkları daha şiddetli yaşanabilir. Kalsiyum 3 ay boyunca düzenli bir şekilde kullanıldığında, PMS belirtilerinde %48 oranında azalma sağladığını gösteren etkileyici çalışmalar vardır. Magnezyum ise adet öncesi dönemde tetiklenen migrenden ve kilo artışına neden olan sıvı birikiminden korur.

3.      Daha iyi bir ruh hali için B6 vitamini: Tüm B vitaminlerini seviyoruz, fakat adet öncesi dönemde vitamin B6 biraz daha önem kazanıyor. B6 vitamini, sinir sisteminde, iletim işlevinde çok önemli ve vazgeçilemez bir yardımcıdır. Bilim insanları, B6 eksikliğinin bu dönemdeki ruh hali değişikliklerinden sorumlu olabileceğini düşünüyor. 9 farklı bilimsel çalışmada, 100 mg B6 vitamini günlük olarak kullanıldığında adet öncesi döneme bağlı depresyonda düzelme ve diğer belirtilerde azalma sağladığı görülmüş. Sadece bu dönemde değil, genel olarak vücudunuzda B vitaminlerinin eksik olmadığından emin olmak için kan tahlillerinizi düzenli olarak yaptırıp, doktorunuzdan yardım isteyin.

4.      Bu dönemde ne yemek iyidir?: Bu dönemde çoğu kadın tatlı, şekerli ve yağlı yiyeceklere karşı bir sevgi artışı hisseder. Ancak yapabileceğiniz en iyi şey bunları kesmektir, neden ve nasıl mı? Şekerli yiyecekler inflamasyonu arttırarak uzun vadede kendinizi daha kötü hissetmenize neden olur. Yerine, doğal olarak tatlı olan meyveleri yerseniz zamanla canınız daha az tatlı çekmeye başlar.  Ayrıca adet öcesi dönem belirtilerini arttırdığı için bu dönemde tuz ve kafein miktarını da azaltmalısınız.

Sizin de işe yarayan bir reçeteniz varsa lütfen benimle paylaşın.

Sağlık tesadüf değildir. Sağlıklı bir hafta dilerim.

www.drnurhayatgul.com

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