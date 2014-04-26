T24 LogoT24 Logo

Nurcan Baysal

nurcanatlibaysal@yahoo.com

26 Nisan 2014

HES êdî bes

“HES êdî bes” (yeter artık HES) yazısını Kürdistan’ın birçok şehrinde görmeniz mümkün.

“HES êdî bes” (yeter artık HES) yazısını Kürdistan’ın birçok şehrinde görmeniz mümkün. Devletin Bölgede yarattığı ekolojik tahribat sonucu Kürt gençler son yıllarda oldukça sıkı örgütlenmiş durumdalar. Özellikle son yıllarda Diyarbakır’dan Dersim’e, Şırnak’tan Van’a birçok yerde Kürt gençlerin öncülüğünde Bölgedeki doğa tahribatına yönelik güçlü platformlar oluşturuldu. Diyarbakır’da Ekoloji Derneği, Dersim’de Munzur Doğa Aktivistleri, Şırnak Çevre Platformu, Cilo Doğa Gönüllüleri bunlardan sadece birkaçı. Bu dernek ve platformların hemen hepsi Bölgede  ciddi bir halk tabanına sahip.

30 yıldır devam eden savaş Bölgenin tüm coğrafyasını da tahrip etti. Ormanlar “PKK ile savaş amacı” gerekçesiyle yıkıldı, dağlar bombalandı. Bölgenin dağları, suları, nehirleri, tüm coğrafyası kullanılan kimyasal silahlardan etkilendi. Dersim gibi bu silahların yoğun kullanıldığı illerde kanser vakalarında ciddi artışlar var. Bugün de bu doğa ve çevre katliamı Bölgede yapılan ve yapılmak istenen HES ve termik santraller ile devam ediyor. Kürdistan’a yapacağınız birkaç günlük bir gezi bile vahametin boyutlarını görmeniz için yeterli. Sadece Şırnak-Hakkari arasında 16 adet HES inşaatı mevcut.

 

‘Güvenlik amaçlı kurulan HES’

 

Bölgedeki HES’ler ile literatüre yeni kavramlar da girmiş durumda. Bunlardan biri de  “güvenlik amaçlı kurulan HES” kavramı. Uludere’de kurulacak iki HES’in projesinde HES’ler “güvenlik amaçlı kurulan HES” diye geçiyor.  Buradaki HES’lerin amacı gerilla geçişlerini önlemek.  Nitekim görüştüğüm Şırnak Çevre Platformu (termik santral karşıtı platform) da Bölgede şuan yapılmaya çalışılan termik santrallerin “Botanı insansızlaştırma projesinin bir parçası” olduğunu belirtiyor. Bölgede 30 yıldır devam eden savaş süresince en az birkaç kez boşaltılan köyler şimdi de HES’ler ve termik santraller yüzünden  boşaltılıyor.

Şırnak’ta 2008 yılından beri termik santrale karşı ciddi bir direniş var. Şırnak’ın girişindeki madenlerin hemen dibindeki Toptepe köyü Avgamasya Mevkiinde  kurulması planlanan termik santral tüm Şırnaklıları ortak direniş için birleştirdi. 2008’de başlayan eylemler çok güçlü bir halk tabanı buldu. Bundan henüz birkaç ay önce Şırnak Çevre Platformu öncülüğünde Şırnak’taki tüm sivil toplum örgütlerinin katılımı ve desteği ile düzenlenen eylemde binlerce insan “Termik Santrallere Hayır” dedi.  Kimi zaman 15 bine yakın insanın bir araya geldiği bu eylemler ulusal basında neredeyse hiç yer bulmadı.

26 Nisan Cumartesi günü  İstanbul, Şırnak, Silopi’de aynı anda yapılacak protestolarla Şırnak’ta ve tüm Kürdistan’da yapılan “termik santral ve HES’lere hayır” denilecek.  11 Mayıs’ta termik santral alanında düzenlenecek piknikle (ki geçen yıl bu pikniğe 5000 kişi katılmıştı) Şırnaklılar bir kez daha memleketlerinde yapılmaya çalışılan doğa ve çevre katliamını kamuoyuna duyurmaya çalışacak.  Piknikten sonra da oluşturulacak Gözlem Çadırları ile Şırnaklılar alanı terk etmeyerek, termik santral inşaatını gözlemlemeye devam edecekler.

Bu Cumartesi yapılacak eylemlerin sloganı “Gezi’den Hevsel’e, Hevsel’den Cudi’ye Doğru Direniş Devam Ediyor”. Şırnaklılar seslerini duymanızı ve duyurmanızı bekliyorlar. Gezi parkındakileri Şırnak’a sahip çıkmaya, termik santral ve HES’lere karşı hep beraber “êdî bes” demeye çağırıyorlar.

24.04.2014, Diyarbakır

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

nurcan baysalhes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

Yazarın Diğer Yazıları

KHK ve OHAL mağdurları anlatıyorlar

Yanımızdaki KHK/OHAL mağdurlarını dışlamayarak, bu karanlık günlerde onlarla dayanışarak ilk gül tohumlarını toprağa atabiliriz

Bextreş Nezarethanesi

Bir kez daha anladım ki yıkım ve savaşın tarihini yazanlara inat, bizler de dayanışmanın ve mücadelenin tarihini yazıyoruz...

Enfâl'in ruhu şimdi Afrin'de

Siz kirlisiniz biliyoruz ama hiç değilse yüzyıldır barışın adı olan zeytinin adını da kirletmeyin!

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24